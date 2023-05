Israele ha proseguito i suoi attacchi aerei su Gaza, causando la morte di almeno 26 palestinesi, tra cui diversi leader del movimento palestinese della Jihad islamica. L’offensiva militare israeliana si trova ora al terzo giorno e ha causato il ferimento di oltre 80 persone.

Tra le vittime ci sono Ali Ghali, capo della forza missilistica della Jihad islamica, e Ahmed Abu Daqqa, alto comandante del suo braccio armato. In totale, cinque figure di spicco della fazione sono state uccise, da quando Israele ha iniziato a colpire Gaza martedì.

La tensione tra Israele e Gaza continua a crescere

Le forze di difesa israeliane hanno dichiarato di aver attaccato un centro di comando della Jihad islamica palestinese nella Striscia di Gaza. Secondo l’IDF, il sito è utilizzato dal gruppo terroristico per pianificare attacchi missilistici contro obiettivi israeliani al confine, in particolare attacchi anticarro.

Il ministro della Difesa israeliano Gallant ha ordinato ai militari e ad altri rami della sicurezza di preparare “una serie di operazioni aggiuntive” contro la Striscia di Gaza e di essere pronti per un possibile aumento del lancio di razzi. Queste istruzioni sono state date dopo una valutazione con il capo militare Herzi Halevi e il capo dello Shin Bet Ronen Bar. Gallant ha espresso la sua gratitudine alle forze dell’IDF e dello Shin Bet per l’eliminazione precisa del capo del sistema missilistico della Jihad islamica.

Ha quindi ordinato a tutte le forze di sicurezza di prendere le misure necessarie per mantenere un alto livello di prontezza e vigilanza, in vista della possibilità di un aumento del fuoco.

Le forze di difesa israeliane e lo Shin Bet hanno annunciato che, negli ultimi giorni, hanno arrestato 25 membri della Jihad islamica palestinese in Cisgiordania. Questi arresti sono parte dell’operazione contro la Jihad islamica nella Striscia di Gaza e l’esercito ha dichiarato che molti degli uomini arrestati sono stati reclutati da Tareq Izz ed-Din, che è stato ucciso in un attacco israeliano a Gaza all’inizio di martedì. Secondo funzionari israeliani, Izz ed-Din ha lavorato dalla Striscia di Gaza per reclutare cellule terroristiche nel nord della Cisgiordania, inclusa una che cercava di costruire razzi da lanciare contro Israele.

Nella mattina di giovedì, un’altra operazione militare israeliana ha colpito la Jihad islamica palestinese, infliggendo un altro duro colpo al gruppo terroristico e rendendo ancora più incerto un possibile cessate il fuoco. L’attacco aereo è avvenuto prima dell’alba nella città di Khan Younis, nel sud di Gaza, e ha ucciso Ali Ghali, comandante delle forze missilistiche della Jihad islamica. Le Forze israeliane hanno confermato la notizia in un comunicato, aggiungendo che Ghali si trovava in un rifugio insieme ad altri due agenti della Jihad islamica, anch’essi uccisi durante l’attacco.

Israele’ ha affermato che il comandante delle forze missilistiche della Jihad islamica, ucciso nell’attacco aereo israeliano nella città di Khan Younis, era responsabile della direzione e dell’esecuzione del lancio di razzi sul territorio israeliano, inclusi i recenti sbarramenti durante l’operazione israeliana a Gaza di questa settimana, chiamata Operazione Scudo e Freccia.

“Ghali era considerato una figura centrale nell’organizzazione e si occupava della sua gestione ordinaria” ha affermato l’IDF. La morte di Ghali rappresenta un altro duro colpo per la Jihad islamica, che ha subito diverse perdite importanti durante gli ultimi giorni di conflitto con Israele.

Il portavoce delle milizie israeliane il contrammiraglio Daniel Hagari ha dichiarato che l’attacco aereo che ha ucciso Ali Ghali è stato effettuato grazie all’uso di un’intelligence di successo. L’IDF ha identificato l’appartamento che il leader della Jihad palestinese stava usando come nascondiglio e ha pianificato l’attacco con grande precisione. Secondo il portavoce, l’attacco è stato molto preciso e condotto dall’Air Force.

I vertici israeliani hanno confermato di aver preso di mira successivamente anche Ahmed Abu Daqa, il vice comandante della divisione missilistica della Jihad islamica palestinese, nell’ultimo attacco nella Striscia di Gaza.

Abu Daqa era responsabile del lancio di razzi su Israele, in particolare nell’area di Sderot, e della gestione quotidiana della forza. L’IDF ha affermato che aveva lavorato a lungo per promuovere, pianificare ed eseguire attacchi mirati aveva, anche, preso parte al lancio di raffiche di razzi su Israele durante l’operazione Guardian of the Walls e l’operazione Breaking Dawn.

Nonostante le intense dichiarazioni rilasciate da Israele e dalla Jihad islamica, entrambi i gruppi hanno ridotto significativamente i loro attacchi reciproci dalle 14:30 di giovedì rispetto a mercoledì. La situazione rimane instabile e continua a essere monitorata da entrambe le parti.

Secondo fonti ufficiali, tra martedì mattina e le 7 di giovedì mattina, la Jihad islamica palestinese ha lanciato 507 razzi su Israele, provocando danni e feriti, mentre l’IDF ha effettuato 158 attacchi aerei contro il gruppo terroristico nella Striscia di Gaza. Questi attacchi sono avvenuti in un contesto di escalation di violenza tra Israele e i gruppi armati palestinesi, in particolare la Jihad e Hamas, che ha portato alla morte di civili da entrambe le parti. Il conflitto ha suscitato preoccupazione a livello internazionale e si sono moltiplicate le richieste di un cessate il fuoco immediato.

Nel corso della mattinata e del pomeriggio di giovedì, le milizie Islamiche hanno notevolmente ridotto il numero di razzi lanciati su Israele, con solo 40 razzi lanciati rispetto ai 507 lanciati nei giorni precedenti, suscitando timore per una rappresaglia differente.

Allo stesso modo, Israele ha anche ridotto il numero di attacchi aerei contro i gruppi armati palestinesi, colpendo solo otto obiettivi. Questa riduzione delle azioni militari è stata interpretata come un possibile segnale di una tregua in arrivo, ma la realtà ha mostrato una raffica di razzi poco dopo le 18.00 ora locale.

Le autorità israeliane ha giurato vendetta per i nuovi attacchi da Gaza

Un’onda di razzi sparati dalla Jihad islamica giovedì sera ha colpito direttamente un edificio a Rehovot, uccidendo una persona che è rimasta intrappolata sotto le macerie dell’edificio danneggiato. Inoltre, almeno altre cinque persone sono risultate ferite e stanno ricevendo cure mediche sul posto per ferite leggere a seguito del colpo diretto del missile. Una donna sulla sessantina ha riportato un trauma cranico, come confermato da United Hatzalah.

Una fonte diplomatica ha dichiarato al Jerusalem Post che Israele reagirà con forza all’attacco missilistico che ha causato la morte di una persona a Rehovot. Il primo ministro Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Yoav Gallant hanno programmato di valutare la situazione dopo l’attacco.

Secondo una fonte diplomatica, i colloqui per il cessate il fuoco sono rallentati da giovedì sera, rispetto alla notte precedente in cui sembravano molto vicini a un accordo. Fonti diplomatiche hanno anche affermato che Israele accetterà solo un cessate il fuoco incondizionato con la Jihad islamica palestinese. Nel frattempo, una delegazione egiziana si è diretta in Israele per continuare a fare pressione per porre fine all’Operazione Scudo e Freccia.

In una nota pubblicata dalla Jihad islamica si legge: “Le Brigate Al-Quds [braccio armato] hanno adempiuto al loro dovere e alla loro promessa ai martiri palestinesi, sia ai comandanti che ai civili”.