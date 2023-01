Continua il giallo del Capodanno ad Amici: sono emerse nuove indiscrezioni

Amici di recente è finito nella bufera per via di quello che potremmo definire il Capodanno-gate. Sei allievi – Wax, Maddalena, NDG, Samu, Tommy Dali e Valeria – hanno infatti fatto qualcosa di molto grave durante la notte del 31 dicembre e ormai su questo punto sono trapelate tantissime voci (tra cui quella di Dagospia), che pare abbiano confermato il nesso con la noce moscata usata allo scopo di sballarsi. Nel frattempo, però, altre indiscrezioni stanno trapelando: pare che non sia stata questa l’unica colpa dei ragazzi, che avrebbero fatto anche qualcos’altro e pare che alcune cose siano molto più gravi di questa. A parlare è stato Alessandro Rosica, conosciuto ai più come Investigatore Social, che attraverso alcune sue storie su Instagram ha provato a fare chiarezza sull’accaduto.

Che a Capodanno nella scuola di Amici sia successo qualcosa di davvero grave è ormai chiarissimo a tutti, quello che però continua a non esserlo al 100% è ciò che è accaduto davvero quella notte. Tra ex allievi che commentano, familiari che si intromettono, sembra che ci sia ancora qualcosa che sfugge un po’ a tutti e ha provato a fare chiarezza Alessandro Rosica, esperto di gossip.

Il giallo di Capodanno ad Amici

Il mistero sul Capodanno-gate di Amici si infittisce. Sei alunni – cioè Wax, Maddalena, NDG, Samu, Valeria, Tommy Dali (questi ultimi due eliminati, rispettivamente per via di una sfida e di una decisione del suo professore, Rudy Zerbi) – sono stati accusati di aver compiuto gravi gesti la notte del 31 dicembre. Da lì, una serie di indiscrezioni che hanno portato a un’accusa (che potrebbe essere però la prima di una lunga serie, ma su questo torneremo dopo): pare che i ragazzi si siano serviti della noce moscata, usata in genere per cucinare, per sballarsi.

Ad aver confermato queste voci è stato Dagospia, che ha affermato che, durante il party organizzato in occasione della notte di San Silvestro nella casetta in cui gli allievi del talent vivono ormai da settembre, alcuni di loro avrebbero cercato su YouTube metodi per sballarsi appunto. Sarebbero risaliti quindi alla ricetta della noce moscata, l’avrebbero assunta e alcuni di loro avrebbero avuto “piccoli malori, nulla di grave, nessuna necessità di raggiungere l’ospedale”.

Pare, infatti, che se assunto in grande quantità, questo ingrediente possa arrivare a causare addirittura allucinazioni e stati di alterazione mentale e che comunque tra i suoi effetti ci siano la sensazione di stordimento, la sonnolenza e un lieve stato confusionale. Alcune persone possono avvertire un senso di nausea anche per giorni e possono quindi trovarsi in una sorta di status post-sbornia lunghissimo. In sostanza, gli effetti della noce moscata possono essere paragonati a quelli di una vera e propria droga.

Dopo aver visto le immagini – a scoppio ritardato possiamo dire, perché la produzione se n’è resa conto solo molti giorni dopo Capodanno – Maria De Filippi e il suo staff hanno deciso di non diffondere il video che mostra chiaramente come sono andate le cose – che hanno potuto vedere solo ed esclusivamente gli insegnanti – non solo per non “macchiare” irrimediabilmente l’immagine dei colpevoli, ma anche per proteggere il pubblico, composto soprattutto da ragazzini, dal rischio di un eventuale emulazione.

Detto ciò, i colpi di scena non finiscono: mentre alcuni allievi tentano di discolparsi, continuano ad arrivare indiscrezioni assurde.

Le nuove indiscrezioni sul caso

Ad aver pagato il prezzo più alto tra gli allievi di Amici incriminati sono stati senza dubbio Tommy Dali, che Rudy Zerbi ha deciso di non mettere neanche in sfida, essendo il cantante spesso coinvolto in provvedimenti disciplinari e avendo quindi, a detta del professore, dimostrato spesso di essere immaturo e irresponsabile, e Valeria, entrata ufficialmente nella scuola solo una settimana prima, ma uscita subito tra l’altro con una sfida contro Cricca, che invece aveva abbandonato – mediante altra sfida – durante la puntata precedente il talent.

Mentre il primo ha deciso di non commentare l’accaduto e di far parlare la sua musica – sui social sono comparsi video in cui, insieme alla sua ragazza, canta il suo inedito – la seconda ha invece deciso di rompere il silenzio, pubblicando un lungo video-sfogo, che iniziava con “il mio più grande sogno in pochissimo si è trasformato in un incubo che non auguro a nessuno di vivere” e finiva con “spero che un giorno la verità venga fuori”. Nel mezzo, un discorso su quanto accaduto la notte di Capodanno, sulla sua “scarsa” colpevolezza (la cantante si dichiara solo ingenua e inconsapevole di tutto) e su quanto, a detta sua, questo “dire e non dire” abbia ingigantito la questione.

Nel frattempo sono intervenuti anche il padre e il fratello di Wax, attualmente ancora all’interno della scuola di Amici. Se il primo ha cercato di usare la dolcezza come arma per difendere il figlio, il secondo ha scelto la strada del “non è successo niente” (per non dire un c***o, come ha fatto lui). In un video pubblicato sui social, infatti, quest’ultimo ha detto di aver parlato con il cantante e di aver saputo cosa sarebbe accaduto a Capodanno e di trovare ingiusti gli insulti destinati al fratello.

In questo mare magnum di voci, ne emerge una, quella di Alessandro Rosica, esperto di gossip conosciuto come Investigatore Social. Il suo punto di vista è chiarissimo: pare, infatti, che il giallo della noce moscata sia stato solo uno dei tanti “capi di accusa”, perché in realtà i sei alunni di Amici in questione avrebbero fatto di peggio. “Io avrei trasmesso tutto, anche per mostrarlo ai loro parenti e amici, visto che loro li difendono e dicono che non hanno fatto nulla. Si tratta di fatti davvero gravi, uno scandalo, non è solo l’uso inappropriato di quella robaccia”: con queste parole Rosica ha esordito per poi affermare di aver parlato personalmente con alcune persone vicine ai ragazzi – tra cui alcuni amici di Valeria – che continuerebbero a negare tutto e a minimizzare l’accaduto. Eppure quello che è successo sarebbe, sempre a detta sua ovviamente, molto più grave di quello che vogliono far credere.

In alcune storie Instagram, infatti, l’esperto di gossip ha continuato dicendo: “Sono fatti veramente gravi, (…) c’è tanto anche altro dietro. Nè Maria De Filippi, né una Barbara D’Urso, né un Pier Silvio Berlusconi, nessuno al mondo avrebbe mai accettato quello che hanno fatto e i ragazzi sono stati trattati anche troppo bene. Ho saputo dei dettagli sconcertanti che vanno oltre all’uso di certa roba. C’è anche altra roba schifosa che in quella casa non ti puoi permettere di fare, roba pesante, quindi se non è l’uso di sostanze, è altro. Cosa puoi fare dentro una casa? Dai avete capito”.

Ma non finisce neanche qui, perché l’Investigatore Social, visibilmente innervosito dall’accaduto e dal fatto che molti non vogliano ammettere la verità, ha continuato dicendo: “Maria e la produzione si è comportata benissimo. (…) Una cosa del genere non è mai successa prima nel programma. Questi andavano denunciati. Ormai avete capito tutto ragazzi. Guardate che questa cosa è molto peggiore del caso Bellavia del GF Vip. E poi non l’hanno fatto una sola volta, l’hanno fatto, rifatto e rifatto sapendo di essere ripresi, perché non erano in sé”. Insomma pare che i sei allievi di Amici in questione abbiano fatto qualcosa di ben più grave dell’aver usato della noce moscata per sballarsi, ma ad oggi nessuno ha né confermato né smentito nulla di tutto ciò.