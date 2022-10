“Contaminazione da batterio”, questo prodotto sparisce dai supermercati: è allerta

Ecco qual è il prodotto sempre presente sulle nostre tavole che è stato ritirato a causa della possibile contaminazione di un batterio.

Di recente, un prodotto amatissimo dagli italiani è stato ritirato dal mercato perché potenzialmente pericoloso per possibile presenza di Escherichia Coli . A comunicarlo è stato il Ministero della Salute, che ha rilasciato una scheda di ritiro, che spiega tutto.

Non vi resta che continuare a leggere il nostro articolo per scoprire qual è l’alimento in questione e perché è stato ritirato da tutti i supermercati.

Ritiro alimentare per contaminazione, ecco qual è il prodotto

Di recente, il Ministero della Salute si è visto costretto a ritirare un prodotto alimentare per rischio microbiologico.

Si tratta della fontina Dop del brand Pascoli italiani, venduta dal supermercato Eurospin. Il comunicato riguarda il lotto numero C252105286 in scadenza l’11 di novembre 2022. Il motivo?

“Contaminazione da batterio”

Il batterio in questione non è altro che è l’Escherichia Coli, che potrebbe essere presente nella confezione del peso di 250 grammi.

Ma cos’è l’Escherichia Coli e quali sono le sue possibili conseguenze sul corpo umano? Eccole di seguito.

Cos’è l’Escherichia Coli e cosa causa

L’Escherichia Coli, contrariamente alla credenza popolare, non è il nome di una malattia o di un’intossicazione alimentare. Si tratta in realtà di un ceppo batterico che vive all’interno del tratto digestivo, principalmente l’intestino.

È un batterio a forma di bastoncello che è un membro della famiglia delle Enterobacteriaceae e può prosperare in ambienti difficili con o senza ossigeno. Di solito si trovano nell’intestino di animali e umani.

Questo batterio è solitamente innocuo ed è effettivamente benefico in quanto può aiutarti a digerire il cibo ed estrarne i nutrienti. Il problema è che ci sono alcuni ceppi del batterio E. coli che possono causare effetti collaterali estremi e possono far ammalare le persone e manifestare sintomi come diarrea e malessere.

Sono stati trovati centinaia di ceppi di E. coli, che causano sintomi che vanno dalla gastroenterite lieve e autolimitante all’insufficienza renale e allo shock settico. La virulenza di E. coli gli consente di eludere le difese dell’ospite e acquisire resistenza agli antibiotici comunemente usati.

I ceppi microscopici di batteri come E. coli possono mettere in ginocchio anche le persone più grandi e sane. Ci fa ammalare producendo una tossina nota come Shiga. La tossina Shiga potrebbe in casi estremi intaccare il rivestimento dell’intestino.

Se si verifica uno di questi sintomi, indipendentemente da ciò che pensi possa essere la causa, dovresti sempre parlare con un medico e consultare un medico.

Viste le caratteristiche del batterio potenzialmente contenuto dalla Fontina, si invita quindi chiunque l’abbia acquistata a restituirla all’Eurospin, anche senza scontrino, per richiederne il rimborso immediato.

E voi avevate mai acquistato questo prodotto alimentare? Lo avete in casa e avete intenzione di restituirlo? Fatecelo sapere.