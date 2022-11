Conoscete la sorella di Piero Barone de Il Volo? È una bellissima ragazza | FOTO

Piero Barone, il cantante de Il Volo, ha una sorella che è bellissima. Vi è mai capitato di vederla?



Il celebre tenore del Il Volo, Piero Barone, ha una sorella che è davvero seducente e affascinante. Sembra una modella. Voi la conoscevate?

Piero Barone, star amatissima de Il Volo

Nato nel 1993 in Sicilia, più precisamente a Naro, Piero Barone uno dei tre componenti de Il Volo, il gruppo musicale che da anni fa impazzire l’Italia e il mondo. Con le loro tre voci straordinarie che allietano le orecchie nazionali e internazionali, Ignazio, Piero e Gianluca riscuotono dal lontano 2010 un straordinario successo.

La loro carriera non ha mai conosciuto un momento negativo, per fortuna. Anzi, benedetti dall’affetto del pubblico italiano ma anche di quello Oltreoceano e addirittura del Sol Levante, i tre tenori possono andare fieri del loro operato.

Tutti e tre sono apprezzati non solo per il talento che li contraddistingue ma anche per l’umiltà e la gentilezza che mostrano da sempre, nelle interviste e negli incontri con il pubblico, segno che il successo che li ha travolti come un uragano, non li ha mai cambiati come persone.

Tra i tre componenti de Il Volo, oggi vogliamo porre l’attenzione su Piero e vogliamo parlarvi in particolare di sua sorella. Voi l’avete mai vista? Lei è bellissima, i social sono impazziti per la mora dallo sguardo magnetico.

Chi è la bellissima sorella del tenore italiano

Piero Barone è da sempre legato alla sua famiglia, punto di riferimento importante nella sua vita e nella sua carriera. Solo qualche mese fa, ad agosto, è venuto a mancare il nonno Pietro Ognibene, conosciuto in tutta la Sicilia.

Con il suo adorato nonnino, Piero aveva un rapporto meraviglioso: è stato proprio lui a convincerlo a studiare canto ed è stato il primo finanziatore dei suoi studi musicali. Fan sfegatato del nipote, ha assistito ai concerti di Piero fino a quando la salute glielo ha consentito.

Piero ha un rapporto splendido però anche con la sua mamma e con la sua splendida sorella. Quest’ultima è colei che di recente sta facendo parlare i social per la sua straordinaria bellezza. Voi l’avete mai vista?

E’ davvero affascinante la sorella di Piero Barone. Si chiama Mariagrazia ed è tanto somigliante ai suoi fratelli, non solo a Piero dunque ma anche a Francesco. Star dei social, su Instagram conta oltre 30.000 followers, pubblica spesso scatti che la ritraggono anche insieme alla sua famiglia.

Mariagrazia è davvero molto bella. Mora, fisico tonico e asciutto, lunghi capelli che le incorniciano un viso dolce e angelico, occhi scuri e penetranti è uno spettacolo della natura.

Adora mostrarsi dinanzi ai riflettori, Mariagrazia, che non si nasconde. Anzi, spesso pubblica scatti nei quali è in compagnia anche dei due fratelli. La principessa di casa, la protetta di Francesco e Piero, è bellissima.

Non sappiamo che cosa faccia nella vita né che studi abbia intrapreso. Sappiamo però che è legatissima a suo fratello Piero che segue spesso in giro per il mondo per assistere ai suoi concerti.

Insomma, l’affetto che lega Piero a sua sorella è meraviglioso. Si vede che i fratelli Barone sono stati cresciuti nell’affetto e nell’amore più totale.