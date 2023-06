Conor McGregor è accusato di violenza sessuale

Il campione di arti marziali Conor McGregor è stato accusato di violenza sessuale, i fatti sarebbero avvenuti durante le Finals Nba.

Mentre la star ha negato le accuse, i padroni di casa della partita, i Miami Heat, hanno dichiarato che le indagini sono in corso e bisognerà valutare attentamente l’accusa prima di poter giudicare colpevole McGregor, cosa che però sui social già le persone stanno facendo, additandolo come stupratore. Al momento però i fatti sono questi e si tratta solo di voci che potrebbero essere vere ma anche infondate, starà agli inquirenti giudicarlo.

Conor McGregor accusato di violenza sessuale

Il campione di arti marziali miste Conor McGregor è stato accusato di violenza sessuale, questa la notizia che oggi domina i quotidiani internazionali ma è la verità? Non abbiamo molti dettagli della storia completa ma sappiamo che la star ha negato ogni accusa.

La donna avrebbe detto che l’atleta l’avrebbe violentata nei bagli dello stadio Kaseya Center, durante le finali di Nba fra i Miami Heat, che giocavano in casa contro i Denver Nuggets in un match che si è disputato a inizio mese.

Dal canto suo il campione si è limitato a negare senza rilasciare ulteriori dichiarazioni, mentre la legale del 34enne, Barbara Llanes, parla di falsità e dice che le intimidazioni non funzioneranno con il suo cliente.

Secondo quanto riferito dalla presunta vittima, McGregor l’avrebbe costretta a entrare nei bagni e poi avrebbe abusato di lei, poi ha aggiunto un dettaglio molto grave, dicendo che le guardie di sicurezza erano complici perché sapevano cosa stava accadendo.

Ora le autorità statunitensi hanno aperto un’indagine per far luce su questa notizia, intanto l’avvocata che difende la donna parla di alcuni video di quel giorno, che mostrerebbero una parte di quanto accaduto in quei bagni.

La presunta vittima ha anche rilasciato un’intervista al Daily Mail, dove ha raccontato che ha incontrato McGregor mentre stava uscendo dal palazzetto e in quel momento un bodyguard dell’atleta le ha riferito che voleva incontrarla nei bagni e lei ha accettato ma una volta lì l’avrebbe costretta a praticargli del sesso orale e poi l’avrebbe baciata con forza cercando di concludere l’atto sessuale. A quel punto però lei è riuscita a liberarsi e a scappare via.

Il campione aveva fatto parlare di sé anche per un episodio spiacevole avvenuto sempre durante quella partita, infatti ha preso a pugni una mascotte dei Miami Heat in campo.

Il litigio con la mascotte

Ospite dell’incontro della finale degli Nba, Conor McGregor non ha perso occasione di far parlare di sé e prima di queste spiacevoli accuse, si è reso protagonista di un pestaggio ai danni di una mascotte della squadra di casa.

Il lottatore irlandese ha mandato in ospedale l’uomo che animava la mascotte dei Miami Heat durante un intervallo. L’intervento era in realtà previsto perché lo scopo era quello di inscenare uno scontro con Burnie, questo il nome della mascotte, per promuovere uno spray antidolorifico prodotto proprio dal campione.

Però il gancio sinistro è stato così potente che l’uomo è finito a terra, poi è stato raggiunto da altri colpi e le sue condizioni erano così allarmanti che è stato trasportato in ospedale per essere curato a base di antidolorifici. Poi è stato dimesso non in gravi condizioni, comunque l’episodio ha dimostrato che McGregor non riesce proprio a domare la sua forza e quello che doveva essere un siparietto divertente si è trasformato in una quasi tragedia.

In qualsiasi cosa venga coinvolto, comunque l’atleta finisce sempre ad essere il protagonista della scena, nel bene e nel male. Però qui parliamo di cose molto gravi e speriamo che i fatti di cui viene accusato non siano veri perché altrimenti la sua carriera e il suo nome, che mai in passato avevano avuto macchie simili, sarebbero rovinati per sempre.