Concorsi pubblici, tutti i bandi in scadenza a luglio

Sono in arrivo una gran quantità di concorsi pubblici a luglio 2023, che daranno ampia scelta a coloro che vogliono trovare lavoro. Ecco tutti i bandi in scadenza.

In questo mese di luglio sono numerosi i concorsi pubblici a cui poter partecipare per trovare lavoro. Le selezioni spaziano in diversi ambiti, dal settore dell’agricoltura a quello universitario all’informatica. Ce n’è per tutti i gusti, per questo non bisogna perdere la possibilità di partecipare. Per essere bene informati, ecco quali sono i concorsi in scadenza a luglio 2023!

Bandi in scadenza il 10 luglio 2023

I concorsi che portano come data di scadenza il 10 luglio sono i seguenti:

–Concorso pubblico per 25 posti per funzionario tecnico Agea, a tempo indeterminato e pieno, con livello economico C1 e formazione informatica. I profili richiesti sono diversi.

–Concorso pubblico per esami per 15 posti funzionario amministrativo Agea. Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 15 posti a tempo indeterminato e pieno di Funzionario (ex Area C- livello economico C1) con formazione amministrativa nel ruolo del personale dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

–concorso pubblico per 15 posti riservati a diversi profili professionali da inserire nel Consiglio Superiore della Magistratura. Di questi 6 per area I, 5 come autista e 9 destinati all’area III.

Concorsi in scadenza il 13 luglio 2023

I concorsi che portano come data di scadenza il 13 luglio sono i seguenti:

–Selezione pubblica per 100 posti per operatori di Ama Roma. La selezione avverrà per titoli e verrà istituita una graduatoria per assumere 100 operatori per svolgere attività di spazzamento.

–Concorso per 59 posti all’Università di Torino per persone laureate e diplomate. La selezione pubblica avverrà per titoli ed esami.

–Concorso per 110 posti bandito dalla Regione Emilia Romagna per profili amministrativi.

Bandi in scadenza dal 14 al 21 luglio 2023

I concorsi che portano come data di scadenza quelle che vanno dal 14 luglio al 22 luglio sono i seguenti:

–14 Luglio – concorso per 12 posti di tenenti in servizio permanente nel ruolo forestale dell’Arma dei carabinieri indetto dal ministero della Difesa. La selezione è rivolta sia a civili che a militari e per partecipare serve la laurea.

–14 Luglio – concorso per 22 posti per funzionari finanziari e informativi al Comune di Milano.

–17 luglio – concorso per 20 posti di infermiere Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-Cto di Milano.

–18 Luglio – concorso per 104 posti in Regione Emilia Romagna, rivolto a diplomati e laureati. Le procedure selettive sono aperte a candidati con età sotto i 32 anni.

–19 luglio – concorso per 25 posti di allievi presso il ministero della Cultura, da ammettere al 74° corso quinquennale della Scuola di Alta Formazione e Studio dell’Istituto centrale per il restauro (ICR).

–21 luglio – Concorso pubblico per 16 posti di collaboratore amministrativo presso CREA. La selezione è aperta ai diplomati.

–22 luglio – concorso per 182 posti AUPC presso il ministero della Difesa.

Bandi in scadenza il 27 luglio 2023

I concorsi che portano come data di scadenza il 27 luglio sono i seguenti:

–Concorso per 21 posti di tecnico sanitario presso Azienda Zero di Padova. La selezione prevede l’assunzione di 21 laureati a tempo pieno e indeterminato.

–Concorso per 30 posti all’Università di Sassari per assunzioni di amministrativi a tempo indeterminato, diplomati e laureati.

–Concorso Ferrovia Circumetnea per 28 posti messi a bando per vari profili tecnici, come macchinisti, operatori e capitreno. Per partecipare è sufficiente il possesso del diploma.

–Concorso Comune di Nardò per 16 posti di agente di polizia locale rivolto ai diplomati da assumere a tempo indeterminato.

Come vedi, le opzioni sono davvero tantissime e con questo elenco puoi avere sotto controllo tutti i bandi in corso.