Concerto di Louis Tomlinson a Roma: fan fuori lo stadio da giorni

L’attesissimo concerto di Louis Tomlinson, l’ex dei One Direction, si terrà all’Auditorium di Roma domani 30 agosto. Tantissime le fan accampate da un paio di giorni fuori l’auditorium in attesa del loro idolo. Si prospettano però temporali sulla Capitale.

I genitori delle giovani fan di Louis sono ovviamente in pensiero dato che le figlie stanno fuori casa da ormai un paio di giorni. Si prospetta inoltre che tra oggi e domani pioverà e pertanto ci saranno diversi disagi per chi ha deciso di passare queste notti fuori dall’auditorium.

Tra zaini, karaoke e sacchi a pelo però le ragazze passano il tempo aspettando l’attesissimo concerto. Vediamo cosa sta accadendo fuori dall’auditorium di Roma e come è stato organizzato questo concerto.

Il concerto di Louis Tomlinson a Roma

Ad ogni tappa Louis Tomlinson infuoca il palco e fa impazzire interi stadi di teenager pronte a scatenarsi e a cantare le sue canzoni. Siamo certi, così come lo sono le sue fan, che quello di domani 30 agosto sarà un concerto indimenticabile.

Questo è quello che hanno deciso di fare migliaia di fan per concludere questa estate all’insegna del divertimento. Ci sono diverse ragazze e non solo venute da tutta Italia, ma anche da Berlino, pronte ad accogliere calorosamente l’ex membro dei One Direction.

Hanno preso, aerei, treni e autobus per questo attesissimo concerto di Louis Tomlinson e molte di loro non hanno intenzione di lasciare l’auditorio fino a martedì notte. Ci sono diverse adolescenti tra i sedici e i trenta pronte a scatenarsi.

L’accampamento fuori l’auditorium

Al momento si contano circa un centinaio di persone sotto il porticato dell’auditorium di Roma in attesa del loro idolo, ma probabilmente entro oggi arriveranno a quota duecento.

Sono molto organizzate e con borracce, snack e karaoke hanno tutto ciò che gli serve, accompagnate ovviamente da una buona dose di allegria. Fanno amicizia, chiacchierano e si divertono in attesa del grande evento.

Molte di loro sono fan dei One Direction, ma da quando la band ha deciso di scioglierei seguono Louis ed Harry ovunque.

Arrivate sul posto hanno ricevuto un numero che tengono gelosamente al polso e in quest’ordine domani si metteranno in fila per entrare. Ci sono inoltre delle regole molto rigide a riguardo: possono assentarsi per un massimo sei ore al giorno e di sera devono rispondere all’appello per non perdere la priorità.

C’è senz’altro un’aria di allegria tutt’altro che competitiva fuori l’auditorium e questo rende il tutto più bello. Sarà senz’altro un concerto indimenticabile e speriamo per loro che stasera non piova come previsto.