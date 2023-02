Con un pizzico di questo fiorisce istantaneamente qualsiasi fiore che hai a casa

Come ottenere una rapida fioritura? Con un pizzico di questo, fiorisce qualsiasi fiore che hai a casa! Svelato il trucchetto utilizzato dai pollici verdi più famosi.

Per far sì che ogni fiore presente nella tua casa continui a fiorire, abbiamo una soluzione che ti lascerà senza parole. Ti basta un pizzico di questo ingrediente per avere una fioritura rigogliosa.

Fiori e fioritura, le tecniche che salveranno le tue piante

Se anche tu sei un amante delle piante, sicuramente attendi con ansia la nascita dei fiorellini. Come far sì che la fioritura sia sempre rigogliosa e soprattutto garantita? Non soltanto i novellini ma anche gli esperti di floricoltura, talvolta, si ritrovano a dover far i conti con fiori che non sbocciano e piante che appassiscono velocemente.

Ci sono diverse ragioni che contribuiscono all’assenza di questo processo, la fioritura, che invece dovrebbe verificarsi naturalmente. Per esempio, lo sapevi che l’esposizione delle piante o dei fiori alla luce solare non va bene?

Il calore eccessivo è in grado di bruciare le radici della pianta e soprattutto di seccare i fiorellini che faranno fatica ad aprirsi o a sopravvivere. E dell’innaffiatura, quanto ne sai? Per esempio, ti diciamo che innaffiare ogni giorno le piante non è una mossa intelligente.

Piuttosto, verifica sempre l’umidità del terreno. Ti renderai da solo conto se la tua pianta ha bisogno o meno di acqua: se la innaffi più del dovuto, la farai affogare e dunque è impossibile che i fiori sbocceranno.

Lo stesso discorso vale nel senso opposto: se la innaffi troppo poco, il processo di fioritura si bloccherà ugualmente. Quindi qual è la soluzione? Devi chiedere ai più esperti o studiare le caratteristiche delle piante che hai in casa: solo così potrai garantire una sopravvivenza naturale del tuo gioiellino verde.

Se sei arrivato a leggere fin qui però, è perché anche tu vorresti vedere una fioritura rigogliosa in tempi brevi. Ti diciamo un trucchetto che sicuramente ti farà rimanere senza parole: con questa tecnica, ogni fiore che hai a casa sboccerà rapidamente.

La tecnica naturale per la fioritura istantanea di ogni fiore

Con la tecnica che ti stiamo per presentare, ogni fiore che hai a casa si ritroverà a fiorire istantaneamente. Preparati ad assistere ad uno spettacolo straordinario. Ecco di che cosa hai bisogno.

Per realizzare il tuo super fertilizzante, segui attentamente questi passaggi. La prima cosa che devi fare è procurarti un po’ di zucchero bianco! Ebbene sì, è proprio questo l’ingrediente che ti permetterà di creare un elisir naturale in grado di far sbocciare qualsiasi fiore che hai in casa.

Se hai notato che ultimamente le tue piante hanno sulle loro foglie una patina gialla o che addirittura queste ultime stiano iniziando a cadere, è perché stanno soffrendo. La ragione che porta una pianta ad avere un aspetto malsano è solo una: essa non riesce ad assorbire dal terreno tutti i nutrienti di cui necessita.

Ecco perché ha bisogno di un fertilizzante, in questo caso. E quale prodotto migliore dello zucchero per realizzare una soluzione che consentirà non solo alle piante di riprendersi ma anche ai fiori di fiorire?

Lo zucchero è ricco ovviamente di glucosio che si occupa della rigenerazione delle cellule. Va da sé che se unito all’acqua, questa soluzione consentirà alle radici di diventare più sane e robuste e ai fiorellini di nascere.

Come devi fare per realizzare questo fertilizzante naturale? Hai due possibilità. O ti basterà semplicemente prendere un cucchiaio di zucchero e posizionarlo all’interno della tua pianta, smuovendo leggermente il terreno (così vedrai che nel giro di poco tempo la pianta tornerà ad avere un aspetto radioso e su di essa inizieranno a nascere tanti fiorellini), oppure lo zucchero lo puoi versare, però sempre nella quantità di un cucchiaio, in un litro d’acqua.

Mescola il composto ed inizia ad innaffiare la tua pianta. Questo fertilizzante farà sbocciare tantissimi fiorellini! Prova questa tecnica e vedrai che qualsiasi fiore che hai in casa fiorirà! Risultato garantito.

Ti sveliamo però anche un’altra tecnica che ti consente di realizzare un ottimo fertilizzante, altrettanto efficace come lo zucchero. La prima cosa che devi fare è procurarti una pianta nota come crassula dalla quale dovrai prendere tre foglie.

Questo elisir che andremo a realizzare ha un effetto super positivo sulla crescita e sullo sviluppo dei fiori e va a rafforzare anche le radici della nostra pianta. Una volta che ti sarai procurato queste foglie, iniziale a sminuzzare con l’aiuto di un coltello.

Versale poi in un mixer e aggiungi 2 litri di acqua a temperatura ambiente. Frulla il tutto per qualche minuto: ti ritroverai con una soluzione verde che andrai a versare in un altro contenitore, dopo aver filtrato adeguatamente con un colino il liquido ottenuto con il mixer.

Diluisci questo composto aggiungendo un litro d’acqua e versa la soluzione in un bicchiere. A questo punto, inizia ad innaffiare il terreno della tua pianta. Devi ripetere questa operazione una volta ogni 20 giorni. Assicurati che l’acqua finisca direttamente sotto le radici. Ecco fatto, con queste tecniche, fiorisce qualsiasi fiore istantaneamente.