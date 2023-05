Con questo metodo profumi casa per una settimana: non ci avevi mai pensato

È questo il metodo da considerare per profumare tutta la casa in un attimo: in pochi ci hanno realmente pensato.

Chi non vorrebbe avere una casa pulita e profumata ogni giorno? Nella maggior parte dei casi si ricorrere all’uso di prodotti e profumatori chimici, che danno all’ambiente un ottimo odore ma inquinano e costano molto cari. Per questo motivo, gli esperti del settore hanno deciso di svelare un piccolo segreto. Con un ingrediente naturale ed economico, sempre presente nelle case di tutti, si può avere una casa profumatissima tutti i giorni. Conosciamolo insieme.

Metodo per una casa profumata giornalmente

Dopo aver pulito e areato la casa, ci sono alcuni odori difficili da mandare via. Arrivano dal bagno e dalla cucina, ma anche da altri ambienti se frequentati dai nostri amici a quattro zampe. Come anticipato, spesso si usano dei profumatori artificiali e i deodoranti che possono inquinare l’ambiente.

Fanno il loro lavoro per pochi minuti e poi l’odore sgradevole negli ambienti si diffonde nuovamente. Per mettere il punto a questa problematica, gli esperti del pulito hanno trovato una soluzione naturale e validissima. In effetti, le alternative naturali sono sempre da prendere in considerazione appunto per preservare l’ambiente e il portafoglio.

L’ingrediente protagonista è una spezia antica, usata da sempre anche dalle popolazioni antiche: la cannella.

Non è da considerare solamente come insaporitori, ma anche come ingrediente dai mille usi differenti. Come si usa in questo caso? È facilissimo, infatti basterà mettere un cucchiaio della polvere all’interno del sacchetto dell’aspirapolvere. Mentre si svolgono le pulizie classiche, questo buonissimo profumo si diffonde stanza dopo stanza. Inoltre, non è un aroma che si dissolve in poco tempo ma permane per un lungo periodo. Se la cannella non dovesse avere un aroma gradito, si può fare la stessa cosa usando la vaniglia.

Ingredienti e metodi profuma ambienti

Ci sono anche delle alternative da prendere in considerazione, infatti gli oli essenziali rappresentano i profumatori naturali ed efficaci sotto ogni punto di vista. Dalla lavanda al tè verde, sino al bergamotto arrivando agli agrumi ci sono tutti i gusti per rispondere ad ogni necessità.

Al momento dell’acquisto bisogna fare attenzione che l’etichetta riporti la loro purezza al 100%. Non bisogna mai lasciarsi ingannare da alcune diciture o aggiunte, che danneggiano salute e ambiente.

Quando non si ha il tempo di acquistare gli oli essenziali, si può intanto prendere le scorze degli agrumi e metterle in forno. Dopo 20 minuti si diffonderà in tutta la casa un profumo agrumato buonissimo. Questi due ingredienti, inoltre, eliminano l’odore di fritto o di cucina in generale assorbendo per rilasciare un ottimo odore di fresco e pulito.

Per avere una casa profumata i metodi naturali sono tantissimi e da provare subito.