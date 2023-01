Con questo metodo anche il fiore più marcio e ingiallito si rinvigorisce

Fiore marcio ed ingiallito? C’è un metodo suggerito dagli esperti vivaisti che consente di rinvigorire e di rendere più sana la pianta. Ecco di quale metodo si tratta.

Ci sono diverse cause e diversi fattori che possono indebolire le piante: la carenza di vitamine e di minerali, il fattore stagionalità, le patologie, i batteri, i funghi, le muffe, la carenza o l’eccessiva quantità di acqua, etc. Insomma, ci sono tanti fattori e cause esogene ed endogene che possono indebolire la pianta. Molto spesso si ricorre all’utilizzo di concimi e di fertilizzanti chimici, ma non sempre sono la soluzione più efficace in assoluto. Per questo, gli esperti vivaisti consigliano di utilizzare validi rimedi naturali. C’è un metodo naturale e davvero efficace che consente di rafforzare il sistema immunitario della coltura vegetale ricorrendo all’utilizzo di un nutrimento curativo green ed economico. Ecco di cosa si tratta.

Pianta indebolita con foglie gialle e fiori secchi: ecco le possibili cause

Ci sono diverse cause e fattori che possono indebolire la pianta nel tempo. L’utilizzo di un vaso errato può indebolire le radici della pianta o essere del tutto inadatto per la crescita sana e vigorosa della cultivar. Si pensi, ad esempio, alla crescita sana e vigorosa dell’orchidea. Questa pianta perenne annuale richiedere la coltivazione in un vaso trasparente e non in un vaso di plastica.

Anche la stessa carenza di nutrienti, tra cui vitamine e minerali, può essere una delle principali cause dell’indebolimento della pianta. Le colture vegetali necessitano di diversi tipi di nutrienti che aiutano a rafforzare il sistema immunitario. Solitamente le piante necessitano di nutrienti inorganici, che svolgono un ruolo fondamentale nel metabolismo delle colture.

I nutrienti organici rappresentano il novanta percento della frazione secca dei vegetali e sono costituiti da ossigeno, carbonio ed idrogeno. I minerali necessari alla crescita sana e vigorosa della pianta sono i macronutrienti ed i micronutrienti. I micronutrienti sono costituiti da enzimi e sono necessari in quantità minori. La pianta necessita di manganese, ferro, rame, molibdeno, cloro, zinco e nichel. I macronutrienti principali sono i carboidrati ed i lipidi. Tra i principali nutrienti essenziali sono: azoto, calcio, ossigeno, fosforo, potassio, magnesio e carbonio. La necessità di nutrienti dipende dal pH del substrato.

Altra causa di indebolimento della coltura vegetale è la rappresentata dalla presenza delle cocciniglie, ovvero di insetti che si nutrono della linfa della coltura vegetale. Questi insettini producono una sostanza zuccherina, la melata.

Fiore marcio ed ingiallito: ecco il nutrimento curativo per rafforzare il sistema immunitario

Per rafforzare il sistema immunitario della pianta è possibile preparare un rimedio naturale ed efficace. Basta riscaldare l’acqua ed aggiungere tre o quattro foglie di alloro. Dopo diverse ore, è possibile filtrare la soluzione acquosa, versarla in uno spruzzino e vaporizzarla sul terriccio, sulle foglie e sui fiori. L’alloro è una spezia benefica non solo per la salute umana, ma anche per quella delle colture vegetali. L’alloro vanta diverse funzioni: è un ottimo repellente naturale in grado di tenere lontani gli insetti ed i parassiti, ha una funzione antisettica, rilassante e antiossidante.