Con questo ingrediente togli qualsiasi macchia dal tappeto: costa solo 1 euro

Con questo ingrediente puoi togliere qualsiasi macchia dal tappeto: ha un costo di soltanto 1 euro.

La pulizia dei tappeti è una delle faccende domestiche più noiose, che assorbe più tempo possibile e comporta un maggiore dispendio di energie. Tra polvere, peli, cappelli, tracce di fango e granelli di sabbia, è difficile mantenere l’aspetto vellutato di questo accessorio decorativo. Scopriamo il trucco naturale che consente di fare tornare l tappeto come nuovo. Si tratta di un escamotage green ed economico: ecco l’ingrediente che rimuove definitivamente qualsiasi macchia dal tappeto. Costa solamente un euro. Ecco di quale ingrediente si tratta.

Macchie dal tappeto: è una delle attività più noiose per chi pulisce la casa

Essendo a diretto contatto con il pavimento e venendo a contatto con la suola delle scarpe, i tappeti tendono a sporcarsi rapidamente. Basta un po’ di succo di frutta e di caffè per sporcare facilmente i tappeti: macchie e aloni influenzano la qualità dei tessuti. Per eliminarli in profondità, è bene utilizzare validi trucchetti naturali ed economici. Spesso e volentieri si ricorre all’utilizzo di prodotti chimici che aggrediscono i tessuti dei tappeti, di conseguenza, le cose potrebbero peggiorare. Da una macchiolina si può formare un vero e proprio alone.

Macchie sul tappeto: ecco i rimedi miracolosi per rimuoverle definitivamente

Ecco i rimedi miracolosi da seguire per rimuovere definitivamente le macchie dai tappeti.

Perossido di idrogeno

Se noti una macchia ostinata sul tappeto, puoi rimuoverla usando il perossido di idrogeno o “perossido di idrogeno”. Ecco cosa devi mescolare:

1 cucchiaino di detersivo per piatti

1 tazza 3% di perossido di idrogeno

Dopo aver indossato i guanti, immergi una spugna in questa miscela. Strofina delicatamente la zona macchiata e asciuga accuratamente. Risciacqua la zona alonata tamponandola con un panno umido. Utilizzando un asciugamano asciutto, tampona con un panno asciutto per assorbire l’acqua in eccesso. Una volta che il tappeto è asciutto, aspira per rimuovere residui in eccesso. Il perossido di idrogeno può anche essere spruzzato da solo sul tappeto. Basta lasciare riposare per circa quindici minuti prima di risciacquare con un asciugamano umido.

Aceto bianco

Un altro ottimo ingrediente da utilizzare per rimuovere le macchie sul tappeto è l’aceto bianco, che può essere miscelato con un po’ di acqua. Dopo aver agitato bene la miscela, applica la soluzione su tutte le aree colpite da macchie o sporco. Lascia riposare per 5 minuti e poi strofina la superficie con una spazzola morbida. Pulisci il tappeto con un panno umido per assorbire il prodotto e rimuovere le macchie persistenti.

Bicarbonato di sodio

Un altro ingrediente molto utilizzato per pulire ed igienizzare è il bicarbonato di sodio. Basta miscelare con un po’ di acqua frizzante per rimuovere le macchie e gli aloni presenti sul tessuto del tappeto. Usando uno spazzolino da denti o una spugna, basta strofinare delicatamente le macchie ostinate. Utilizza un panno e pulisci la superficie sporca del tappeto prima di cospargerlo con bicarbonato di sodio. Ripeti se necessario fino a quando il tappeto non riacquista il suo colore. Tutto quello che devi fare è pulire con un panno in microfibra asciutto per perfezionare l’operazione.