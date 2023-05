Con questa tecnica la tua orchidea farà crescere tantissimi germogli su un ramo

Una tecnica particolare per far crescere tantissimi germogli di orchidea direttamente sul ramo. Gli esperti spiegano come fare.

Per tutti coloro che amano le orchidee e vorrebbero averne tantissime in casa, c’è un metodo dei vivaisti esperti che lo consente. Si tratta di un procedimento del tutto naturale, che permette di poter avere tante piante fiorite senza doverle acquistare. Una talea e un ingrediente naturale, unico nel suo genere, da insegnare man mano a tutti quelli che si conoscono. Questo è il solo metodo insegnato da tutti i professionisti del settore adatto anche a chi non ha il pollice verde.

Tecnica per far crescere i nuovi germogli di orchidea

L’orchidea è una pianta raffinata ed elegante, con delle tipologie differenti di colori e fiori a disposizione. Profumano ed impreziosiscono gli ambienti della casa, regalando una nota distintiva che non passa di certo inosservata. Un regalo da considerare in ogni occasione, ma anche una bellissima pianta che si ha in casa e dona armonia agli ambienti.

Proprio per questo, i vivaisti esperti hanno deciso di svelare un piccolo segreto per la propagazione e per far nascere dei germogli direttamente sul ramo con un piccolo metodo naturale. Per fare tutto questo sarà sufficiente prendere un paio di cesoie e una pianta di orchidea, che abbia già messo i fiori almeno una volta. Non solo, si dovrà scegliere un fertilizzante che possa aiutare nella crescita.

Ingredienti e metodo dei vivaisti esperti

I vivaisti svelano il loro segreto per poter ottenere una orchidea rigogliosa, partendo dai germogli che nascono da un unico ramo. È importante che l’orchidea scelta in partenza sia sana e sia stata trattata in maniera corretta, partendo dal presupposto di usare sempre e solo nutrimento e fertilizzanti naturali. Inoltre dovrà ricevere acqua in abbondanza ed essere posizionata in luogo umido e soleggiato.

Non solo, l’acqua non dovrà mai ristagnare dove ci sono le radici appositamente per non farla marcire. Da una pianta sana si potrà ottenere una radice in grado di germogliare all’infinito.

Come procedere? La prima cosa da fare è prendere una testa di aglio che servirà per questa particolare azione. Si procede – dopo aver indossato i guanti – tagliano perpendicolarmente il ramo della pianta. Poi a parte si prepara ciò che serve per ottenere un nutriente speciale e naturale.

Prendere l’aglio e tritarlo completamente per poi aggiungere dell’acqua, mescolando bene gli ingredienti. Il composto ottenuto viene messo dentro un mobile al buio lasciandolo macerare per una settimana. Prendere la talea disinfettando il taglio e filtrare la sostanza composta dall’aglio. Il composto liquido è pronto per la talea, che verrà messa a bagno al fine che possa assorbire tutti gli ingredienti. Subito dopo si posiziona dentro un vaso con terra e terriccio ricco di nutrienti naturali. In poche settimane si potranno notare tantissimi nuovi germogli.