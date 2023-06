Con questa polvere avrai un raccolto esagerato: il vicinato vorrà sapere il segreto

Sapevi che esiste un segreto per avere un ottimo raccolto dalle piante? Potrai coltivare e raccogliere tanti buoni frutti senza fatica, grazie alla polvere di cenere che potrai reperire facilmente, scopriamo di cosa si tratta.

Avere un buon raccolto dalle piante che coltivi in giardino oppure nell’orto è sicuramente il tuo desiderio, ma non sempre si riesce in questo intento. A volte è colpa del terreno, oppure della scarsa cura, o meglio ancora dalla incapacità di sapere coltivare le piante.

Per fortuna esistono prodotti efficaci che vengono incontro a qualsiasi carenza e permettono di ottenere un raccolto abbondante di frutti, addirittura esagerato. Si tratta di una polvere che puoi trovare facilmente e che ti permetterà di prenderti cura al meglio di piante di limoni, di arance e di tutti gli agrumi che desideri coltivare personalmente.

Con questa polvere otterrai un ottimo fertilizzante per nutrire le tue piante come non hai mai fatto prima, e che dovrai applicare prima del raccolto, quando sta per venire il caldo e le piante si stanno disidratando. Scopriamo in cosa consiste questa polvere e come usarla!

La polvere di cenere ottima come fertilizzante per gli agrumi

Un buon fertilizzante per coltivare gli agrumi e ottenere un raccolto abbondante, ma anche frutti succosi, deve contenere macro-elementi come il potassio, il fosforo e l’azoto.

Una polvere speciale per ottenere ottimi risultati è la cenere, largamente utilizzata nei tempi antichi come concime, e oggi tornata in auge perché riconosciuta come un prodotto eccezionale per far crescere rigogliose le piante di agrumi e assicurare un ottimo raccolto.

La polvere di cenere contiene elementi particolarmente nutrienti per le piante e dopo essere rimasta accantonata per tanto tempo torna ad essere uno dei migliori fertilizzanti biologici in assoluto, da utilizzare in diversi modi e capace di aumentare anche la fertilità del terreno.

Quale cenere usare per ottenere il fertilizzante

La cenere ideale da usare per preparare un ottimo fertilizzante per gli alberi da frutto e anche per gli agrumi è quella del camino. Puoi usare quella del camino a legna oppure quella ottenuta da un falò di sterpaglie per apportare benefici alle piante.

I nutrienti essenziali presenti nella cenere di legna sono perfetti per far crescere rigogliose le piante e far produrre frutti buoni e abbondanti.

In particolare, la presenza di potassio nella cenere regola l’equilibrio idrico delle piante e consente di trasportare i nutrienti all’interno, creando amidi e zuccheri, essenziali per una corretta crescita. Le piante di agrumi risulteranno anche più resistenti al freddo e al gelo, e anche alla siccità.

Con questa soluzione otterrai un prodotto biologico e anche economico, quindi risparmierai sicuramente tanto rispetto all’acquisto di fertilizzanti che sono abbastanza costosi.

Come preparare un fertilizzante con la cenere

Preparare un fertilizzante efficiente con la cenere per avere un raccolto abbondante è facile, basta avere a portata di mano anche gli altri ingredienti che servono per ottenerlo, che sono:

Mezzo chilo di cenere;

Del carbone;

2 litri d’acqua.

Mettere l’acqua in un secchio, versare la cenere e poi il carbone, e mescolare il tutto con un rametto di legno secco piuttosto lungo per non bagnarsi le mani. Dopo aver mescolato per un po’, aggiungere una soluzione preparata con acqua e pezzetti di metallo lasciati a macerare in precedenza.

Questa preparazione rappresenta un ottimo sostituto della cenere vulcanica quando non è possibile reperirla, che contiene metalli come il ferro, il magnesio e il manganese. Usando questo tipo di cenere sulle piante si nutrono i batteri produttori degli enzimi catalitici, ottimi per rendere le sostanze nutritivi subito disponibili. I benefici vanno sia alle piante che al terreno.

Dopo avere ottenuto il fertilizzante, è sufficiente spargerlo intorno al tronco della pianta, ma non troppo vicino, usandolo una volta al mese. I frutti saranno copiosi e succosi e potrai mangiare arance, limoni e altri agrumi squisiti.