Con la tecnica del cestino spendi di più alla cassa: non se ne accorge mai nessuno

Cos’è la tecnica del cestino e in che modo spingerebbe i consumatori a spendere di più mentre fanno la spesa nei negozi.

Vi sveliamo tutto su questa tecnica poco nota, che spingerebbe moltissimi compratori italiani a spendere tantissimi soldi tutte le volte che si recano nei negozi. Ecco come evitare di far parte di questo gruppo.

Come spendere meno al supermercato o nei negozi

Specialmente in questo periodo di grande crisi economica nel nostro Paese, sempre più italiani sono interessati a capire come fare a spendere meno al supermercato e in generale nei negozi.

Ciò che vi possiamo consigliare è di fare prima una lista della spesa con tutte le cose che avete davvero bisogno di comprare. Scrivetevi tutto su un taccuino o tra le note del cellulare e assicuratevi di acquistare soltanto ciò che avete messo per iscritto in una lista.

Una volta al supermercato, cercate di resistere e di acquistare soltanto ciò che è veramente necessario. Un altro consiglio che possiamo darvi è quello di recarvi soltanto nei supermercati quando avete intenzione di acquistare qualcosa.

Se cadete spesso vittime dello shopping compulsivo, evitate assolutamente di entrare in tutti quei negozi che vendono cose che non vi servono, soltanto per fare un giro e ammazzare il tempo. Piuttosto, andate al parco o in un viale, privo di negozi, ma evitare i centri commerciali.

Un altro consiglio che vi diamo è quello di fare attenzione ai volantini e di cambiare supermercato a seconda delle offerte disponibili. Nel caso in cui ci fossero dei particolari sconti in un supermercato specifico, fate scorta di prodotti, specialmente di quelli a lunga conservazione.

E poi ancora fate attenzione ai prezzi, specialmente a quelli che non hanno le cifre tonde. Molto spesso, infatti, i centesimi dei vari prodotti si accumulano e vi portano ad spendere molti più soldi di quelli che vi sareste aspettati.

Un altro modo per non spendere tanto è quello di fare attenzione alla tecnica del cestino. Ecco che di seguito vi sveliamo di quale si tratta.

In cosa consiste la tecnica del cestino

Non tutti ne sono a conoscenza, ma alcuni studi di marketing hanno dimostrato che i consumatori arriverebbero a spendere addirittura il 70% in più se viene messa in atto la “tecnica del cestino“.

Ma in cosa consiste? Avrete sicuramente notato che, in molti negozi, al vostro ingresso vi viene data la possibilità di munirvi di un cestino o di una borsa. Il contenitore in questione servirebbe per permettervi di introdurre tutti quei prodotti che volete portare alla cassa.

Si sarebbe dimostrato, però, che l’atto di portare con sé un cestino in mano indurrebbe i consumatori ad acquistare più prodotti, anche quelli di cui magari non hanno bisogno. I compratori potrebbero arrivare a spendere persino il 70% in più.

Naturalmente, non tutti i consumatori non riescono a resistere al fascino del cestino. A livello psicologico, però, si riconosce che, chiunque abbia a disposizione un contenitore, sarebbe più predisposto a riempirlo piuttosto che introdurvi solo un oggetto.