Commander, il pastore tedesco dei Biden, ha attaccato 7 agenti alla Casa Bianca

By

Trapelati documenti e email dalla Casa Bianca in cui si parla del comportamento aggressivo del pastore tedesco dei Biden che si chiama Commander. Da quando è arrivato, a fine del 2022, ad oggi, il cane ha aggredito 7 agenti per uno di loro è stato necessario il ricovero ospedaliero.

La portavoce della First Lady ha fatto sapere che la Signora Biden sta lavorando affinché si possa creare un ambiente ancora più sicuro e protetto all’interno della Casa Bianca. Anthony Guglielmi, il portavoce dei servizi segreti, ha rassicurato tutti dicendo che l’agenzia prende seriamente il benessere e la sicurezza dei suoi dipendenti, gli incidenti con animali domestici alla Casa Bianca sono trattati come infortunio sul lavoro.

Commander, il cane della famiglia Biden, ha attaccato 7 agenti alla Casa Bianca

Preoccupazioni alla Casa Bianca per Commander, il pastore tedesco della famiglia Biden, che da quando è arrivato ha morso o inseguito vari agenti dei servizi segreti.

La sua aggressività e il suo comportamento hanno messo in allarme le persone che si occupano di tenere tutelata la salute e la sicurezza della famiglia Biden.

Questo è quanto è trapelato nelle ore scorse da documenti ed email. Secondo quanto riportato dai documenti e le informazioni diffuse, Commander è arrivato alla Casa Bianca quando era ancora un cucciolo e aveva circa 3 mesi.

In quello stesso periodo un altro pastore tedesco, Biden, sempre della famiglia Biden e più anziano di Commander era stato affidato ad un’altra famiglia dopo che aveva morso diversi agenti.

Commander da quando è arrivato ha già morso 7 persone, in altre occasioni si è mostrato violento e ha abbaiato violentemente contro le persone che operano alla casa bianca.

I documenti trapelati coprono un periodo di quattro mesi, ossia da fine 2022 ai primi mesi del 2023, cioè da periodo in cui il cane è arrivato ai primi mesi del 2023. All’interno di questi documenti viene raccontato il comportamento aggressivo del cane.

Infatti sono stati registrati una serie di episodi in questi documenti che sono stati ottenuti dal gruppo Judicial Watch, conservatore, e che sono stati riportati per la prima volta sul New York Post.

In uno degli incidenti più gravi Commander si è avvicinato ad uno degli agenti segreti presenti alla Casa Bianca il 3 novembre 2022.

Senza essere provocato si è scagliato contro l’agente mordendolo sia alla parte superiore del braccio destro che sulla coscia, le ferite riportate dall’agente sono state abbastanza gravi da richiedere un ricovero ospedaliero.

Questo è quanto è emerso dai registri e dalle email che sono trapelate in queste ore.

Le parole di Elizabeth Alexander e di Anthony Guglielmi

Elizabeth Alexander, la portavoce della first lady, Jill Biden, ha recentemente dichiarato che la famiglia Biden ha scelto di agire nei confronti del comportamento del pastore tedesco migliorando i protocolli e l’addestramento al guinzaglio.

Sono poi state stabilite delle aree designate in cui il cane può correre ed esercitarsi liberamente. Per Alexander la Casa Bianca è un ambiente molto unico e anche troppo stressante per gli animali domestici.

La portavoce ha affermato che Jill Biden sta lavorando affinché la situazione possa migliorare per tutti.

Ha poi continuato la sua dichiarazione affermando che sia il presidente degli Stati Uniti che sua moglie sono grati per il lavoro che ogni giorno viene svolto dal personale dei servizi segreti fuori e dentro la residenza esecutiva.

Anthony Guglielmi, portavoce dei servizi segreti ha affermato che l’agenzia sta esplorando il modo migliore per operare con gli animali domestici e che gli incidenti, dovuti a loro, non fanno eccezione.

Ha rassicurato tutti dicendo che prendono seriamente la sicurezza e il benessere dei dipendenti e per questo gli incidenti con animali domestici che avvengono all’interno della Casa Bianca sono trattati come infortuni sul lavoro e devono essere segnalati.