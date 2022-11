Come togliere la puzza di sudore dai vestiti: 1 goccia in lavatrice e hai risolto

Puzza di sudore dei vestiti, come eliminarla per sempre? Ne basta solo una goccia e deve essere messo in lavatrice.

La puzza di sudore sui vestiti si impregna e rende le trame delicate, fragili assumendo un fastidioso colore giallastro. Nella maggior parte dei casi si fa finta di nulla oppure si butta direttamente il capo di vestiario nella spazzatura. Eppure, senza usare detergenti chimici, c’è un metodo per eliminare questa puzza orrenda di sudore con una sola goccia di questo prodotto. Non ci resta che provarlo immediatamente.

La puzza di sudore è una condizione comune di tutti gli esseri umani, non solo quando le temperature sono alte ma anche in condizioni di vario tipo che capitano durante una giornata. Tuttavia, nel momento in cui l’odore si impregna tra i vestiti sembra impossibile mandarlo via: per questo motivo è bene ricorrere ad un metodo veloce e naturale così da eliminarla completamente.

Scopriamo insieme perché l’essere umano suda e quali sono i consigli per eliminare definitivamente questa puzza dai vestiti.

Perché il sudore puzza?

L’odore del corpo è una caratteristica di ogni essere vivente, anche se ad oggi sembra che l’evoluzione di questo processo non sia ancora del tutto chiaro. Quel che si conosce ad oggi è il fatto che ci sono dei batteri che vivono sulla pelle e producono degli odori del corpo diversi per ogni essere umano.

Per quanto riguarda quel brutto odore provocato dalle ascelle, un gruppo di ricercatori avrebbe scoperto un enzima chiamato cisteina – tiolo – liasi che compongono tutto il micro bioma delle ascelle. L’enzima prende un composto che non ha odore presente nel sudore e poi forma delle piccole molecole che provocano quella puzza insopportabile (i tioalcoli).

I batteri del cattivo odore sono sempre stati presenti nell’essere umano sin dai tempi antichi, anche se con il tempo e lo stile di vita tutto potrebbe essere cambiato. I primati infatti avevano potenzialmente un odore differente e le condizioni di igiene non erano di certo quelle di adesso. Ovviamente, gli studi mettono l’accento sulla carenza di informazioni che si hanno ad oggi su questo processo.

Perché sudiamo?

Come già evidenziato, tutte le persone sudano chi di più e chi di meno. È sicuramente una manifestazione fastidiosa e ci fa correre a lavare proprio perché disagevole, visto il cattivo odore che si emana. Di solito accade quando ci sono alte temperature oppure si fanno sforzi, in altri casi potrebbe anche riguardare la tensione nervosa.

La temperatura corporea dovrebbe essere sempre sui 37°C, ma nel momento in cui questa sale si attua un processo di raffreddamento con il sudore. L’organismo è programmato per lanciare un segnale e modificare la temperatura del corpo in automatico, in ogni situazione particolare. Il sudore è parte di questo meccanismo, al contrario significherebbe non stare bene o avere delle funzioni mancanti del corpo.

La sudorazione anomala, invece, espelle le tossine completamente dal corpo umano e si attua per proteggerlo da eventuali batteri o patologie.

Eliminare la puzza di sudore con 1 goccia di questo prodotto

Nel momento in cui questo odore si impregna direttamente ai vestiti, le trame lo trattengono e la puzza si diffonde velocemente. Purtroppo, questi odori vengono mai rimossi con un solo ciclo di lavatrice a basse temperature. I batteri sono all’interno dei tessuti e non sono stati rimossi nonostante tutto.

Tuttavia, lavare l’indumento in acqua calda potrebbe peggiorare la situazione perché la macchia di sudore potrebbe fissarsi oltre a danneggiare l’ambiente. Per questo motivo è bene usare un ingrediente e ne basta solo un goccia: è l’aceto.

Questo fantastico ingrediente naturale è in grado di distruggere i batteri, neutralizzare il cattivo odore e lavorare sui tessuti proteggendoli. La prima cosa da fare è prendere una bacinella piena di acqua aceto (4:1) e lasciare il tessuto immerso per 60 minuti.

Una volta che il tempo è trascorso il vestito potrà fare il suo ciclo di lavaggio in lavatrice, eliminando completamente l’odore di sudore e anche quello forte dell’aceto.

Un consiglio: una volta che la lavatrice ha terminato il suo ciclo, togliere immediatamente i vestiti e stenderli al sole per eliminare l’umidità che potrebbe far riemergere il cattivo odore.