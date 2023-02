Come togliere la puzza di chiuso e umidità dall’armadio: noterai subito la differenza

By

Puzza di chiuso e umidità nell’armadio che non va via? Con questo metodo si potrà notare immediatamente la differenza: subito da provare.

Debellare la puzza di umidità dentro l’armadio non è sempre facile, soprattutto se non si fa arieggiare continuamente almeno una volta alla settimana. Accade anche nell’armadio di uso giornaliero a causa di comportamenti sbagliati, indossando dei capi di abbigliamento con un odore insopportabile. Come fare? Ci sono dei rimedi che sperimentano gli esperti del pulito, messi a disposizione dei consumatori. Bastano solo pochi ingredienti.

Quali sono le cause della puzza nell’armadio e sui vestiti?

La puzza nell’armadio di umido e di chiuso è una certezza e accade in tutte le case. L’umidità si crea soprattutto in quegli armadi destinati ai cambi di stagione, tenuti chiusi e al buio per un periodo di sei/otto mesi all’anno.

Negli altri armadi che vengono usati giornalmente si può creare ugualmente una situazione del genere, soprattutto quando vengono riposti all’intero dei capi di abbigliamento umidi oppure non puliti dopo una giornata intera passata all’aria aperta.

È importante evitare l’acquisto di prodotti/profumatori per armadi che contengano delle sostanze chimiche, così da rispettare l’ambiente e risparmiare con un occhio attento alla salute.

Prima di scoprire il metodo degli esperti per eliminare questi spiacevoli odori, gli step preventivi da seguire sono questi:

Aprire l’armadio

Togliere tutti i vestiti e gli accessori

Preparare una sostanza ricca di acqua tiepida con un cucchiaio di bicarbonato di sodio e uno di aceto di vino bianco

Passare un panno imbevuto di questa sostanza

Lavare l’interno dell’armadio e successivamente asciugare accuratamente, eliminando ogni traccia di umido e acqua in eccesso.

Metodo per eliminare l’umido e la puzza dell’armadio: bastano pochi ingredienti

Dopo aver igienizzato e pulito tutto l’armadio è il momento di scoprire un metodo essenziale, che potrà essere usato tutti i giorni. Gli esperti ricordano che basta poco perché all’interno dell’armadio si crei quell’odore fastidioso di umidità che si accumula anche sui vestiti.

Non occorre lavare tutto in lavatrice, perchè con questa sostanza fai da te verrà eliminato il cattivo odore in pochi secondi.

Gli ingredienti sono:

1 zolletta di zucchero

Acqua tiepida

1 cucchiaio di ammorbidente

2 cucchiai di alcool

1 spruzzino pulito

Spezzettare la zolletta di zucchero e inserirla all’interno del contenitore con lo spray, subito dopo aggiungere l’acqua. Attendere qualche secondo per poi aggiungere il cucchiaio di ammorbidente e l’acool.

Nel momento in cui tutti gli ingredienti sono stati amalgamati insieme, la sostanza è pronta per essere usata. Aprire l’armadio e spruzzare sui vestiti facendo un doppio passaggio: in pochi secondi l’umidità sarà stata eliminata così come i cattivi odori che si creano dentro l’armadio.

La stessa sostanza può essere usata anche sugli imbottiti di casa, le tende e i tappeti così da eliminare ogni tipo di odore. Il profumatore fatto in casa può essere usato tutti i giorni, cercando di ricrearlo ogni volta per ottenere il massimo della sua prestazione.