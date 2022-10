Come sturare i fornelli della cucina, un ottimo trucco per risparmiare

C’è un trucco veloce per sturare i fornelli della cucina, così da rispamiare e averli sempre attivi. Lo scopriamo insieme?

I fornelli della cucina sono otturati? Quando accade non si sa come fare, soprattutto perché questo impedimento rischia non solo di far perdere tempo ma anche di compromettere il funzionamento dell’elettrodomestico. Onde evitare di dover chiamare un tecnico, pagandolo anche molti soldi, si può attuare un metodo alternativo e decisamente utile per sturarli in pochissimi secondi e in assoluta sicurezza. Ovviamente, sarebbe bene scoprire anche le cause dell’intasamento così che non si verifichi nuovamente il disagio.

Perché i fornelli della cucina si intasano?

I fornelli della cucina a gas sono quelli più utilizzati e presenti nelle cucine degli italiani. Oggi c’è una larga diffusione dei fornelli a induzione, ma resta comunque quello con i forellini classici il più desiderato e montato in cucina.

Usandolo ogni giorno e anche per tante ore, capita spesso che si possa intasare e non funzionare regolarmente. Questo accade per moltissime cause differenti, ma in linea generale si può affermare che:

I fornelli si intasano per una scarsa manutenzione. Infatti, una volta all’anno andrebbe comunque chiamato un tecnico per effettuare un controllo generale di funzionamento per cucinare in totale sicurezza;

Spesso e volentieri si svolge una pulizia sommaria di questa parte della cucina. Si passa il panno sulla superficie visibile ma non si smontano mai fornelli. Questo significa che i residui di cibo – anche bruciato – intasano i forellini impedendo un normale funzionamento;

impedendo un normale funzionamento; Non si usano i fornelli nella maniera corretta, creando una fiamma troppo alta per la cottura degli alimenti senza badare a sprechi e tipologia di cottura.

Il metodo per sturare i fornelli della cucina

Come accennato, la cucina richiede sempre un bel lavoro di manutenzione e pulizia approfondita al fine che funzioni bene e non richieda l’intervento straordinario di un tecnico.

La pulizia sommaria del piano cottura non è corretta, proprio perché tutti i residui di cibo bruciato e non finiscono sui fornelli e riducono la sua funzionalità. Nel momento in cui si nota una fiamma bassa, oppure quando non esce la fiamma da uno dei forellini allora è il momento di agire il più in fretta possibile. Ovviamente, stiamo parlando anche di un apparato a contatto con il gas per questo motivo è bene che sia sempre libero e possa lavorare in assoluta efficienza.

C’è un metodo per eliminare questi residui dal piano cottura, semplice e veloce:

Rimuovere i fornelli uno ad uno Prendere un fil di ferro (di quelli forti e sottili) aggiungendo del nastro isolante sull’estremità che verrà utilizzata per sicurezza Inserire l’estremità con il nastro isolante nel foro dove esce il gas: l’operazione deve essere svolta con calma e attenzione senza movimenti bruschi o azzardati Tirare fuori il fil di ferro e poi riposizionare i fornelli al loro posto.

Un metodo semplicissimo per andare a sturare i forellini, senza per forza dover chiamare un tecnico. Ogni quanto farlo? Almeno due volte a settimana, regolandosi anche in base all’uso di questo elettrodomestico.