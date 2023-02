Le ultime quattro partite di andata degli ottavi di finale di Champions League si sono concluse oggi, a San Siro e alla Red Bull Arena di Lipsia, con la vittoria dell’Inter e il pareggio del Manchester City. Questi due giorni di coppa dalle grandi orecchie, però, ci hanno regalato anche tante altre emozioni, specialmente ad Anfield dove il Real Madrid, in svantaggio di due gol, ha rimontato, e con gli interessi, il Liverpool di Jurgen Klopp. Ma c’è stato anche il Napoli di Luciano Spalletti a tenerci compagnia, con uno 0-2 ai danni dell’Eintracht Francoforte che in realtà è un po’ bugiardo.

Tornando alle partite di oggi, gli uomini di Simone Inzaghi sono riusciti, nel finale a vincere contro un Porto molto arroccato grazie al ritorno al gol su azione di Romelu Lukaku. Alla squadra di Pep Guardiola, invece, non basta la rete di Riyad Mahrez, perché nel secondo tempo pareggia i conti per il Lipsia, nella Red Bull Arena, Josko Gvardiol.

Champions League, l’Inter vince e convince, il Napoli di più

Questa settimana di Champions League, ma in realtà anche la scorsa, sorride agli italiani. Dopo il Milan di Stefano Pioli passato per 1-0 a San Siro contro il Tottenham di Antonio Conte un martedì fa, ieri il Napoli, oggi l’Inter hanno vinto contro i loro avversari nell’andata degli ottavi di finale, la prima parte della fase a eliminazione diretta. A rendere ancora più magica, però, questa giornata è sicuramente stata la partita tra il Liverpool e il Real Madrid, le finaliste della passata stagione. Da non sottovalutare anche la prestazione del Manchester City di Pep Guardiola, che quest’anno punta soprattutto alla coppa dalle grandi orecchie. Vediamo insieme come sono andate tutte e quattro le partite.

EINTRACHT FRANCOFORTE-NAPOLI 0-2 – Lo stesso sito di scommesse che aveva pronostico, a inizio anno, che la squadra di Luciano Spalletti sarebbe arrivata a dominare il campionato, prima dell’inizio della fase a eliminazione diretta della Champions League ha detto che anche per la coppa dalle grandi orecchi i partenopei partono da favoriti, anzi ha detto proprio che la vinceranno. Scongiuri del caso fatti, il modo in cui si presenta il Napoli a Francoforte, alla Deutsche Bank Park dell’Eintracht, ci mostra che a questa coppa, così come alla Serie A, gli azzurri ci tengono parecchio. Sarebbe un controsenso, in effetti, perché quello che ci fanno vedere non è altro che quello che sanno fare meglio: dominare tutto e tutti, in Italia e all’estero.

Non serviva neanche questa ennesima prova del nove per capire che gli undici che mette in campo il tecnico toscano (e vanno bene mixati come si vuole, eh) quest’anno sembrano proprio di un’altra categoria, lo sembra soprattutto Victor Osimhen, fermo ai box per qualche tempo a inizio campionato, ma da quando è tornato devastante. È lui, con una corsa e il fisico, a procurarsi il rigore che potrebbe sbloccare la partita già al 36esimo. Dal dischetto, contro Kevin Trapp, si presenta il suo compagno (altrettanto) inarrestabile: Khvicha Kvaratskhelia, che però fallisce, un po’ per demerito suo, un po’ per merito del portiere tedesca ex PSG.

È il momento di perdersi d’animo? Assolutamente no, e infatti ci pensa il numero nove, esattamente quattro minuti dopo, a sbloccare per davvero la partita. Su assist di Hirving Lozano, il nigeriano prende la mira e porta avanti il Napoli. Si continua a macinare, occasioni, assist, chilometri, prima e dopo essere andati negli spogliatoi. Al rientro, dopo quasi un’ora di gioco, un’entrata con il piede a martello su Andre Zambo Anguissa fa finire sotto la doccia prima del tempo Randal Kolo Muani, ma non è quella la svolta della gara.

Semmai ce ne sia stata una, infatti, arriva nel momento in cui anche Giovanni Di Lorenzo decide di mettere la firma sul match grazie al passaggio decisivo del georgiano, non il più brillante del primo tempo, ma sicuramente uno dei migliori nel secondo. Sono i titoli di coda, per quanto riguarda il risultato, non lo sono per lo spettacolo che con un possesso palla perfetto e una macchina che gira alla perfezione potrebbe anche far aumentare il passivo per i tedeschi, costretti a vincere e con almeno due gol di scarto fra tre settimane al Diego Armando Maradona.

Che non sarà semplice è presto detto, ma non lo sarà neanche per i tifosi. La nota stonata, infatti, di questa partita è quello che è successo prima e dopo che iniziasse per le vie di Francoforte, in cui c’è stato un agguato tra i due gruppi di supporter, organizzato dai tedeschi, che prima avevano anche appiccicato degli adesivi contro i napoletani. E a proposito di loro, ci sono stati degli scontri anche all’interno del settore ospiti, perché alcuni tifosi sono entrati senza avere il biglietto.

LIVERPOOL-REAL MADRID 2-5 – La storia del calcio europeo e della Champions League si è sfidata per l’ennesima volta ad Anfield, in quello stadio magico dei Reds, ed è stata ancora una volta epica. Magari non lo spot perfetto di quello che dovrebbe essere il calcio a tutti gli effetti, soprattutto per gli errori grossolani dei due portieri, sicuramente una bellezza per gli occhi, ma in maniera diversa rispetto a quanto fatto vedere dal Napoli.

I marziani scesi in campo, sia quelli del Liverpool, che pure non stanno vivendo un periodo semplice dal punto di vista dei risultati, soprattutto in Premier League, in cui sono noni, sia quelli del Real Madrid, hanno dimostrato ancora una volta che sono così famelici per cui non ti puoi permettere neanche un errore che vieni mangiato. E questa è soprattutto la filosofia dei Blancos, la squadra di Carlo Ancelotti che batte ogni anno un nuovo record, molti dei quali erano già suoi.

I primi errori sono loro. Darwin Nunez, al quarto minuto, infatti, si concede un gol di tacco su assist di Mohammed Salah, lo stesso attaccante che dieci minuti dopo approfitta di una svista con i piedi di Thibaut Courtois e segna il 2-0, che qualsiasi squadra avrebbe accusato, non lo fa sicuramente quella degli ospiti. A sbranare per primo è Vinicius Junior con un gol splendido dal limite dell’area, a rifarlo, un quarto d’ora dopo, è sempre lui, che stavolta si trova al posto giusto al momento sbagliato, per lo meno per Alisson, che rinvia proprio addosso a lui e si fa un autogol clamoroso, perché sì, in questo caso, va proprio dato il demerito al portiere brasiliano ex Roma.

In 45 minuti, in pratica, succede di tutto. E succede il calcio, fatto anche di errori, dicevamo. Gli stessi errori che fanno sbagliare sotto porta gli inglesi, ma che non commette più la squadra dell’emiliano, cinica, ma anche fatta di campioni. Due minuti dopo il rientro dagli spogliatoi, a ribaltare completamente tutto è Eder Militao, che mette la testa prima di tutti da un calcio di punizione.

Ma in una serata come questa non poteva non mancare la firma del Pallone d’oro, l’uomo che ha esaudito più di un sogno, l’anno scorso, per i tifosi del Real: Karim ‘TheDreeam’ Benzema, prende palla al centro dell’area e, complice una deviazione, spiazza ancora l’estremo difensore del Liverpool di Jurgen Klopp. Non è ancora la fine, dove state andando? Perché il francese, ovviamente, non poteva rimanere solo a una rete segnata, e quindi, su assist di Vinicius insacca la palla del 2-5, praticamente la fine delle speranze dei Reds di recuperare al ritorno, perché al Bernabeu è sempre difficile giocare, figuriamoci nella torneo della coppa dalle grandi orecchie, figuriamoci contro questi marziani, loro sì che si sono concessi pochi errori, o almeno non più di quelli a cui non avrebbero potuto rimediare. Un anno così, ci sta, dopo tutto è il settimo del tedesco sulla panchina degli inglesi, e si sa che le cose spesso si ripetono, magari stavolta con un epilogo diverso.

INTER-PORTO 0-0 – La sfida tra l’Inter di Simone Inzaghi e il Porto di Sergio Conceiçao non è un classico, ma non è neanche una rimpatriata tra vecchi amici, meglio compagni di squadra che con la Lazio, nel 2000, hanno vinto uno scudetto. È una sfida, quella di San Siro di oggi alle 21, vera e propria, fatta di tattica e di colpi, di intelligenza e di furbizia, perché entrambi l’hanno studiata in maniera maniacale.

Il mister piacentino decide di schierare Edin Dzeko accanto a Lautaro Martinez in attacco, anche perché, nonostante il gol di domenica su rigore, Romelu Lukaku sta ancora cercando la sua forma migliore. Matteo Darmian, uno di quelli che invece sta performando di più in campionato, viene preferito sulla corsia destra a Denzel Dumfries, a comandare la difesa, poi, al posto di Stefan de Vrij, ad Alessandro Bastoni e Milan Skriniar Inzaghi affianca Francesco Acerbi. Per il resto è la stessa Inter di sempre, con Andre Onana tra i pali, Hakan Çalhanoğlu regista, Henrikh Mkhitaryan e Nicolò Barella ai lati, e sulla fascia sinistra Federico Dimarco.

“Meu amigo” risponde con Diogo Costa tra i pali, sulla fascia sinistra il giovane Joao Mario, che niente ha a che vedere con l’ex nerazzurro che invece gioca nel Benfica, il sempreverde Pepe e Ivan Marcano a guidare la difesa, e Zaidu sulla fascia opposto. Più avanti Otavio, Mateus Uribe, Marko Grujic e Galeno. Le due punte del 4-4-2 di italiana memoria ci sono Mehdi Taremi e Pepè.

La partita è chiusa, ci sono pochi varchi, soprattutto nell’area dei os Dragões, un po’ di più in quella dell’Inter, in cui c’è sempre un difensore, ma soprattutto Darmian a mettere una pezza. Nel finale, però, la palla giusta arriva ai padroni di casa, il portiere portoghese ci arriva, ma c’è anche il dubbio per un calcio di rigore, che non viene neanche rivisto. Si riparte con lo stesso ritmo nel secondo tempo, e quindi servono forze nuove: Robin Gosens entra al posto dell’ex Verona, il belga viene inserito per l’ex Roma nell’Inter, Conceiçao mette Evanilson per Galeno. Prima del momento in cui il turco fa finire prima del tempo la partita a Otavio, entrano anche l’olandese e Marcelo Brozovic.

Con l’uomo in più e con il Porto senza punte, l’Inter ci prova con più insistenza, costruisce, crea ma non riesce negli ultimi metri, per lo meno questo fino all’86 in cui Lukaku, BigRom, prima prende il palo di testa sul cross del sardo, con cui c’erano stati dei problemi qualche settimana fa, poi fa un gol bellissimo, che potrebbe essere quello della rinascita, che sicuramente fa dormire sonni più tranquilli ai tifosi nerazzurri. L’ex Chelsea, poi, ci tenta ancora ma stavolta è Costa a negargli la gioia.

LIPSIA-MANCHESTER CITY 1-1 – Nella partita che, per i pronostici, doveva essere senza storia, i Citizens non solo non stravincono gli uomini di Pep Guardiola, ma al gran gol al 27esimo di Riyad Mahrez su assist di Ilkay Gundogan risponde nel secondo tempo il Lipsia con Josko Gvardiol. Tutto da rifare, insomma, è tutto aperto, soprattutto fra tre settimana, quando si capirà di che pasta è fatto, anche quest’anno, il Manchester City.

Come si arriva al ritorno degli ottavi di finale della coppa dalle grandi orecchie

Le gare di ritorno degli ottavi di finale di Champions League non si giocheranno la prossima settimana, ma quella dopo ancora, e a scendere in campo saranno le squadre che per prime si sono riaffacciate nel palcoscenico più importante del calcio europeo. Martedì 7 marzo alle 21 si affronteranno sia Benfica e Club Brugge, in Portogallo, con le Aguias avanti di due gol, sia Chelsea e Borussia Dortmund, a Stamford Bridge, con i padroni di casa che dovranno ribaltare la vittoria di misura dell’andata dei gialloneri.

Il giorno successivo, mercoledì 8, quindi, nello stadio degli Spurs ci sarà il secondo round della gara tra il Milan e il Tottenham, appunto, con i rossoneri chiamati a ribadire (almeno) il risultato dell’andata, ma ci sarà anche la supersfida tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, con il secondo atto che si giocherà all’Allianz Arena, in Germania, in cui saranno gli uomini di Christophe Galtier a dover dimostrare di più di quelli di Julian Nagelsmann, pena la fuoriuscita prima del tempo dalla coppa dalle grandi orecchie, diventata quasi un sogno proibito per i francesi.

L’Inter, poi, farà visita al Porto, esattamente come il Manchester City ospiterà i tedeschi del Lipsia martedì 14 marzo. La seconda parte dello scontro a eliminazione diretta del Napoli contro l’Eintracht, poi, andrà in scena mercoledì 15 al Diego Armando Maradona, mentre al Santiago Bernabeu ci sarà il ritorno tra i Reds e i padroni di casa (e un po’ anche della Champions League) di Ancelotti.