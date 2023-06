La stagione 2022/2023 della nostra Serie A, nonostante fosse l’ultima giornata, non è ancora finita. Perché se il Napoli oggi ha finalmente potuto alzare al cielo lo scudetto già conquistato alla Dacia Arena nel pareggio contro l’Udinese, e l’Atalanta e la Roma giocheranno la prossima edizione dell’Europa League, con una grande incognita per quanto riguarda la Juventus, che se non dovesse arrivare nessuno stop della Uefa andrà in Conference, per quanto riguarda il discorso retrocessione la lotta tra Spezia e Hellas Verona non si è ancora concluso.

Con la sconfitta sia degli uomini di Leonardo Semplici contro i giallorossi, sia di quelli di Marco Zaffaroni contro il Milan, già ampiamente qualificato per la Champions League dell’anno prossimo, la terza sfortunata a dover abbandonare il nostro massimo campionato si saprà solo dopo lo spareggio di domenica 11 giugno. Da segnalare in quest’ultima giornata finita più tardi del previsto per il recupero monstre dello stadio Olimpico c’è anche il secondo posto della Lazio di Maurizio Sarri, e l’addio ai rossoneri e al calcio giocato di Zlatan Ibrahimovic, a cui i suoi tifosi hanno dedicato cori, striscioni e applausi, e anche lacrime, le stesse che si sono viste anche sul viso dello svedese nella cerimonia che gli è stato dedicata.

La Serie A è finita o forse no: nell’ultima giornata si delinea la corsa all’Europa, ma non quella per la zona salvezza con Spezia e Verona che se la giocheranno nello spareggio

SASSUOLO-FIORENTINA 1-3 – In una giornata di festa, quella della Repubblica, inizia l’ultima giornata della nostra Serie A e a inaugurarla sono un Sassuolo salvo da un pezzo e una Fiorentina che più di un pensiero ce l’ha alla finale di Praga contro il West Ham che, se si dovesse vincere, varrebbe non solo un trofeo ma anche l’entrata in Europa League per la squadra di Vincenzo Italiano. E siccome vincere aiuta a farlo, a questo ultimo della Conference League i Viola ci vogliono con tre punti in saccoccia, che tra l’altro potrebbero garantire anche un ottavo posto che, ancora, se la Juventus venisse penalizzata dalla Uefa potrebbe valere a prescindere una nuova qualificazione in Europa per la stagione che verrà.

Nel primo tempo succede poco, ma è nella seconda frazione che la partita del Mapei Stadium si accende. Ad aprire le danze ci pensa Arthur Cabral al 46esimo, per gli uomini di Alessio Dionisi risponde al 71esimo, e su rigore, Domenico Berardi, ma presto la gara per i padroni di casa diventa una tragedia. Perché otto minuti più tardi, passa di nuovo in vantaggio la Fiorentina con Riccardo Saponara, all’81esimo il Sassuolo rimane in dieci per il doppio giallo rimediato da Juan Tressoldi, e due minuti dopo ancora mette la firma sul match anche Nicolas Gonzalez. Non solo, però, perché i neroverdi salutano il proprio pubblico oltre che con una sconfitta che non può fare male anche in nove per il rosso diretto, all’87esimo, di Rogerio, mentre i Viola mandano un messaggio non da poco agli hammers per il 7 giugno.

TORINO-INTER 0-1 – Un’Inter in formato Champions League, anzi con la testa a quella finale di sabato 10 giugno a Istanbul da giocarsi contro il Manchester City, che nel momento in cui loro entrano in campo al Filadelfia si è portata a casa il secondo trofeo stagionale, si presenta a Torino per giocare contro i granata di Ivan Juric con la stessa speranza della Fiorentina: ovvero che una vittoria non può che far bene in vista di una finale. E malgrado il turnover, con Simone Inzaghi che concede l’ultima passerella a Samir Handanovic, ma anche a Roberto Gagliardini, ci riescono pure a farlo: con un tiro dalla distanza, infatti, al 37esimo, su assist di Romelu Lukaku, Marcelo Brozovic sblocca la gara e regala il secondo posto ai nerazzurri, almeno in attesa della Lazio.

EMPOLI-LAZIO 0-2 – Ecco, perché l’ultima partita dei biancocelesti di Maurizio Sarri contro l’Empoli di Paolo Zanetti potrebbe riscrivere la classifica, per lo meno nei piani alti. Nel primo tempo, serve un grande intervento di Guglielmo Vicario ai toscani per salvarsi e andare negli spogliatoi ancora sul pareggio, alla ripresa, però, uno dei migliori portieri della stagione (non migliore di Ivan Provedel, però, che ha ricevuto il premio dalla Lega Serie A) non riesce a fare nulla sul colpo di testa di Alessio Romagnoli, che di fatto sancisce il sorpasso sui nerazzurri. Per suggellare questo vantaggio e questo secondo posto, la Lazio ci mette molto, e a mettere la ciliegina sulla torta è Luis Alberto, che su assist di Ciro Immobile chiude i conti al 92esimo.

CREMONESE-SALERNITANA 2-0 – La Cremonese vuole chiudere al meglio per salutare la Serie A e mettere a segno un’altra vittoria importante per la storia di questo club. La Salernitana, però, non è affatto un avversario facile visto quello che è riuscito a fare nella seconda parte di stagione. A prevalere, però, è l’orgoglio dei lombardi che imprimono subito il loro marchio alla partita blindando la difesa e facendo male in attacco. Già a metà del primo tempo, infatti, arriva l’evento che cambia il match: l’arbitro assegna un calcio di rigore per i padroni di casa e Bonaiuto non sbaglia dagli undici metri. La Salernitana ci prova in diversi modi a centrare il pareggio, ma alla fine, proprio quando la gara sembrava volgere al termine, arriva anche il gol del raddoppio. A realizzarlo è Tsadjout. Il match si chiude così con il risultato di 2-0 e dona un’altra piccola gioia per la Cremonese, in una Serie A difficile e sfortunata.

NAPOLI-SAMPDORIA 2-0 – Per il Napoli è ancora il giorno della festa, quella che sembra infinita nel capoluogo campano e che racchiude un intero popolo che ha una voglia incredibile di godersi il terzo titolo della sua storia. Tra le bandiere, i rumori, le urla, però, c’è anche il campo e pure quello stasera ha avuto tante cose da dire. La partita è iniziata con un ritmo piuttosto lento e con il Napoli, come era prevedibile, che prende il possesso del gioco e cerca di fare male all’ultima in classifica. Nel primo tempo, quindi, le emozioni non sono tante, ma nella ripresa i partenopei riescono a festeggiare anche l’ultima vittoria della stagione. I nuovi campioni d’Italia conquistano un rigore che Victor Osimhen realizza al 64esimo, poi c’è spazio per una serie di sostituzioni e anche per un po’ di sfortuna. Gaetano, infatti, dopo aver avuto un paio di buone chance per trovare il gol, deve uscire dal campo per infortunio e lascia i suoi in dieci. Simeone, però, pesca una stupenda conclusione dalla distanza che vale il 2-0 finale. La sua esultanza è meravigliosa con la maglia numero 10 di Diego Armando Maradona da sventolare nello stadio a lui intitolato. Bello anche il tributo a Fabio Quagliarella che esce dal campo tra gli applausi dei suoi tifosi e di quelli avversari, per quella che potrebbe essere la sua ultima presenza in carriera.

ATALANTA-MONZA 5-2 – Per l’Atalanta non è ancora tempo di vacanze o di prendersela con comodo, perché i bergamaschi sono attesi dall’ultima prova contro il Monza che vale un posto in Europa League, di fatto il grande obiettivo stagionale. Per questo i padroni di casa partono subito forte e trovano il gol del vantaggio dopo solo dodici minuti con Teun Koopmeiners di testa, che non è proprio così usuale. Sarà una grande serata per il centrocampista olandese, ma ora ve lo raccontiamo. Il 2-0, infatti, è ancora del trequartista di Gasperini che al 46esimo indirizza molto bene il match. A inizio secondo tempo, però, il Monza accorcia le distanze e lo fa con una grande conclusione di mancino del super talento Andrea Colpani. Proprio quando le cose sembravano essersi messe meglio per gli ospiti, il derby lombardo ha una nuova svolta: Marlon viene espulso per una follia un minuto dopo il suo ingresso in campo. A questo punto, i bergamaschi dilagano e lo fanno prima al 74esimo con Rasmus Hojlund, poi cinque minuti dopo con la tripletta di Koopmeiners con un mancino da distanza enorme che potrebbe essere tranquillamente uno dei più belli della Serie A. All’81esimo, c’è spazio per il 4-2 quando Andrea Petagna di potenza inganna mezza difesa avversaria e la mette in porta. Negli attimi finali, Luis Muriel sfrutta l’assist di Ademola Lookman e fissa il punteggio sul 5-2. L’Atalanta è in Europa League, il Monza invece si condanna a non sperare neppure nella Conference League, neanche con il miglior incastro possibile.

LECCE-BOLOGNA 2-3 – Il Lecce vuole chiudere al meglio la stagione di fronte al proprio pubblico dopo aver già acquisito il risultato che vale la salvezza. Gli ospiti, però, vogliono chiudere al meglio l’anno e centrare il nono posto in classifica. L’andamento della partita, nelle fasi iniziali, sembra in realtà a favore dei giallorossi che sbloccano il match con l’assist di Gabriel Strefezza e con un bel tiro di Banda che gonfia la rete. La reazione dei felsinei, però, non si fa attendere e Marko Arnautovic segna il gol del pareggio che poi gli viene tolto al Var per il fuorigioco di Riccardo Orsolini. Nel secondo tempo, però, l’attaccante austriaco riesce davvero a gonfiare la rete e lo fa con un bel gol che non lascia scampo a Falcone. All’81esimo, i rossoblù completano la rimonta con un’altra bellissima rete, questa volta di Zirkzee. Proprio quando gli uomini di Thiago Motta sembrano pronti a incassare altri tre punti, il Lecce reagisce e trova il 2-2 con Oudin. Questo Bologna, però, non si arrende e il subentrante Lewis Ferguson calcia benissimo a giro sul secondo palo e segna un bellissimo gol che fissa il risultato sul 2-3. È la rete che per gli ospiti vale il nono posto in classifica.

MILAN-HELLAS VERONA 3-1 – Quella di San Siro è una delle partite che contano di più in questa ultima giornata ricca di emozioni, e anche di gol. Non conta tanto per il Milan di Stefano Pioli, già ampiamente dentro la prossima edizione della Champions League e impossibilità a raggiungere il secondo e il terzo posto, conta per il Verona di Marco Zaffaroni, che con un occhio anche alla sfida di Roma dello Spezia, spera di salvarsi all’ultimo e quindi rimanere in Serie A anche per l’edizione 2023/2024 della Serie A.

La gara non inizia esattamente nel migliore dei modi per i gialloblù, perché sono i rossoneri ad attaccare di più e a rendersi più pericolosi. Ci vuole, però, un rigore al 46esimo del primo tempo di Olivier Giroud per sbloccare il match da tutto esaurito, e forse anche per spegnere ulteriormente le speranze degli ospiti, che per vengono riaccese con il gol al 72esimo di Davide Faraoni, che nei fatti manda in visibilio i tifosi del Verona e lo staff stesso.

La gioia dura poco meno di un quarto d’ora, però (e ancora), perché a rimandare la squadra di Zaffaroni nel Purgatorio ci pensa Rafael Leao che subito dopo il gol corre ad abbracciare Zlatan Ibrahimovic, un altro dei protagonisti, seppur neanche sceso in campo, di questa giornata. Dopo la seconda rete del portoghese e il triplice fischio, anche della partita della Capitale, quindi con la certezza che a decretare la terza a dover lasciare il nostro massimo campionato dovrà essere uno spareggio, l’attaccante svedese annuncia l’addio al Milan e al calcio giocato tra le lacrime, sue, e dei tanti rossoneri che sono andati allo stadio anche per omaggiarlo per quello che ha fatto con la maglia del Diavolo in tutti questi anni.

ROMA-SPEZIA 2-1 – I giallorossi vogliono reagire dopo la sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia che ha lasciato diverse scorie mentali e fisiche. José Mourinho, senza aver chiarito il suo futuro, però, vuole chiudere al meglio la stagione e soprattutto trovare un piazzamento valido per la prossima Europa League con la Juventus che intanto spinge alle spalle. In realtà, l’inizio migliore è della squadra ospite che si gioca la vita, che nel calcio è la permanenza in Serie A. Nikolaou gonfia la rete con un bel colpo di testa che vale il vantaggio. I capitolini, però, reagiscono e iniziano a macinare gioco schiacciando sempre di più gli avversari. Un atteggiamento che alla lunga sfocia nell’1-1 segnato da Zalewski: l’esterno mette al centro un bel pallone tagliato che Bove va vicino a colpire, ma che poi finisce direttamente in porta. La rete viene assegnata al laterale. Il secondo tempo vede Paulo Dybala salire in cattedra dal punto di vista tecnico, ma anche lo Spezia va in diverse occasioni vicino al gol. Alla fine, proprio quando la partita sembrava avviata verso l’1-1 e la salvezza dei bianconeri, la difesa di Semplici gestisce male una situazione difensiva e regala un calcio di rigore ai padroni di casa. Sul dischetto si presenta proprio la Joya che non sbaglia. È il 2-1 che per la Roma vale l’Europa League, mentre lo Spezia è condannato a uno spareggio thrilling contro il Verona dopo essere stato in vantaggio per gran parte del campionato.

UDINESE-JUVENTUS 0-1 – La Juventus ha ormai assimilato la penalizzazione da dieci punti e chiuso le questioni giudiziarie che hanno dilaniato gran parte della stagione, ma ora hanno bisogno di una vittoria e di sperare in un passo falso degli altri per qualificarsi alla prossima Europa League, che è comunque meglio della Conference. Per questo, i ragazzi di Massimiliano Allegri hanno bisogno di spingere forte sull’acceleratore e di trovare una vittoria che vale tanto anche per avvicinarsi al meglio alla prossima stagione. Dopo un primo tempo che, in realtà, non regala tante emozioni, se non una traversa di Leonardo Bonucci e in cui regna l’equilibrio, nel secondo tempo arriva l’acuto del campione a sbloccare la situazione. Federico Chiesa, infatti, al 68esimo si smarca alla grande dal lato sinistro dell’area di rigore e trova un destro stupendo sul secondo palo che non lascia scampo a Silvestri. Si tratta del gol che vale la vittoria, ma non la qualificazione alla prossima Europa League, visti i risultati di Roma e Atalanta. Sempre in attesa dell’UEFA.

La classifica finale del campionato di Serie A: Spezia e Verona allo spareggio, si completa il quadro per il piazzamento europeo

Napoli 90

Lazio 74

Inter 72

Milan 70

Atalanta 64

Roma 63

Juventus* 62

Fiorentina 56

Bologna 54

Torino 53

Monza 52

Udinese 46

Sassuolo 45

Empoli 43

Salernitana 42

Lecce 36

Spezia 31

Hellas Verona 31

Cremonese 27

Sampdoria 19

*dieci punti di penalizzazione