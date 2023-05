Come sono andate le partite della 35esima giornata di Serie A

La 35esima giornata di Serie A è terminata con diverse sentenze importanti per la classifica, forse decisive ai fini dei piazzamenti finali e quindi degli obiettivi stagionali. L’Inter continua a vincere, ma stavolta sudando qualche camicia in più contro un Sassuolo di qualità e ben organizzato. Macina punti anche la Juventus, mentre l’Atalanta subisce una brutta sconfitta in ottica Champions League. Il Napoli, con lo scudetto già in tasca, perde contro il Monza; Milan e Roma perdono punti e vedono la massima competizione europea molto più lontana.

Siamo giunti nella fase decisiva della stagione, quella in cui si stabilisce chi è dentro o chi è fuori, soprattutto chi riuscirà a centrare o meno gli obiettivi stagionali. L’affermazione più importante resta quella dell’Inter che, dopo le fatiche di Champions League, riesce a disfarsi del Sassuolo con un Romelu Lukaku in grande spolvero. Anche la Juventus non delude e batte la Cremonese, sempre più vicina alla Serie B. La Roma, ancora alle prese con tante assenze, pareggia in casa del Bologna, ma va peggio al Milan, questa volta sconfitto in trasferta dallo Spezia.

Inter e Juventus vincono, ma solo per una delle due la Champions è vicina. Lazio e Roma rimandate, Milan ancora bocciato

L’aria e le sensazioni della Champions League aleggiano nell’aria come le emozioni che uniscono due adolescenti sulla via di innamorarsi, ma il campionato non va ignorato perché è da lì che ci si guadagna le cose più belle ed è sempre da lì che si deve partire dalla fine dell’anno per capire se la stagione si possa considerare positiva o negativa. In generale, questa giornata non è andata bene per tutte le big, ma ha raccontato anche importanti notizie per la zona retrocessione. Ma andiamo nel dettaglio per capire tutto ciò che il weekend appena trascorso ci ha regalato.

LAZIO-LECCE 2-2 – I biancocelesti di Maurizio Sarri non sembrano più loro stessi e anche contro il Lecce sono costretti ad accontentarsi di un pareggio per 2-2 che non blinda il discorso Champions League. La partenza migliore è degli ospiti, ben organizzati e capaci di offendere in diverse occasioni gli avversari, fino a metà primo tempo quando Gabriel Strefezza sbaglia il calcio di rigore che avrebbe portato al gol del vantaggio. Gol sbagliato, gol segnato e Ciro Immobile non perde l’occasione per tornare alla rete in una fase decisiva della stagione. La partita, però, non si mette bene per la Lazio sotto il profilo tecnico e tattico e al 47esimo del primo tempo Oudin pareggia i conti. Poi arriva anche la doppietta personale del giallorosso, ma stavolta a inizio della ripresa. Al 94esimo, però, arriva finalmente l’acuto di Sergej Milinkovic-Savic che salva la Lazio da una sconfitta che sarebbe stata pesantissima e la porta un po’ più vicina alla Champions League, ma senza poter essere soddisfatti.

SALERNITANA-ATALANTA 1-0 – Da una partita decisiva per la qualificazione alla massima competizione europea all’altra, l’Atalanta ha bisogno di una vittoria a Salerno per credere ancora che sia possibile finire tra le migliori quattro. Di fronte, c’è una Salernitana paga per la classifica e in ottima forma, ma soprattutto che non ha intenzione di regalare niente a nessuno. È così che i granata cercano di condurre il confronto sotto il punto di vista del ritmo e dell’intensità e trovano anche il modo di vincere la partita, alla fine, dopo aver resistito a tutti gli attacchi di Duvan Zapata (stavolta incapace di fare la differenza e dei suoi compagni). Il gol decisivo è quello di Antonio Candreva al 93esima, ancora una volta capace di essere l’uomo del destino nei minuti finali e in grado di far esultare un intero stadio. Per i begamaschi, a questo punto, qualificarsi alla prossima Champions diventa molto difficile.

SPEZIA-MILAN 2-0 – Il Milan continua nel suo momento difficile e questa volta crolla in trasferta contro uno Spezia determinato a conquistare tre punti decisivi per strappare il pass salvezza. I ragazzi di Leonardo Semplici giocano una partita determinata e non si fanno sopraffare dalla qualità dei rossoneri che non hanno Rafael Leao e fanno a meno di Olivier Giroud e di diversi titolari dopo le fatiche infrasettimanali contro l’Inter. La partita si sblocca comunque negli ultimi quindici minuti di gioco quando Wisniewski firma il gol del vantaggio al 75esimo. Nonostante i tanti cambi effettuati da Pioli, arriva anche il sigillo sulla partita e stavolta è di Salvatore Esposito che firma un super gol nei minuti finali. Il 2-0 fa male al Milan che ora dovrà proiettare tutti i suoi sforzi sulla Champions League per dare un senso a tutto l’anno.

INTER-SASSUOLO 4-2 – L’Inter, anche alla luce dei risultati di Lazio e Milan, ha bisogno assoluto di una vittoria per avvicinarsi alla prossima Champions League, ma ha contro un Sassuolo che negli ultimi anni ha sempre messo in difficoltà i nerazzurri a San Siro. Anche in questo caso, con tutte le rotazioni effettuate da Simone Inzaghi e l’andata della semifinale contro i cugini nelle gambe, i neroverdi cercano di creare diversi pericoli ai padroni di casa. Già dopo poco minuti, Domenico Berardi sblocca il risultato, ma il gol viene annullato al Var per fuorigioco. Al 41esimo, poi, arriva il vantaggio nerazzurro ed è una grande realizzazione di Lukaku che si gira sul destro e scarica un bolide sotto la traversa. Al 46esimo, Lautaro Martinez entra per Joaquin Correa per infortunio, e l’Inter proprio grazie all’argentino firma il raddoppio, dopo un tocco sfortunato di Tressoldi.

Il Toro qualche minuto dopo chiude i giochi con la rete del 3-0. Il Sassuolo, però, non si arrende e rientra ben presto in partita grazie a un gol di Matheus Henrique e poco dopo c’è anche il 3-2 con una rete di Davide Frattesi. Seguono dieci minuti di tensione, in cui l’Inter fa fatica a tenere il risultato di vantaggio, ma poi Lukaku parte in contropiede e chiude anche i giochi con il 4-2. L’Inter avanza in classifica e questi potrebbero essere i punti decisivi per l’ingresso alla prossima Champions League.

HELLAS VERONA-TORINO 0-1 – Il lunch match di domenica, poi, ci ha regalato una sfida cruciale per la salvezza, non certamente per il Torino di Ivan Juric, quanto per la sua ex squadra, l’Hellas Verona, che quest’anno, con l’addio di alcuni pezzi piuttosto pregiati, sta lottando per non retrocedere, specialmente contro lo Spezia e il Lecce. Se i primi due avevano fatto due ottime figure, vi abbiamo raccontato, anche gli uomini di Marco Zaffaroni non devono essere da meno, anche perché i granata poco hanno da chiedere al campionato, o per lo meno non fin quando non arriva la nuova sentenza (o sentenze?) per la Juventus. Nonostante questi ingredienti a passare in vantaggio, al Marc’Antonio Bentegodi, con Nikola Vlasic, alla mezz’ora. Basta quello per portare a casa i tre punti, che sono molto più pesanti per i gialloblù, che così tornano a quel terzultimo posto che farebbe molto male. Molto male.

FIORENTINA-UDINESE 2-0 – Con un pensiero alla semifinale di giovedì contro il Basilea, in cui si ha il compito di rimontare due gol, e un mezzo pensierino per la finale di Coppa Italia contro i nerazzurri, la Fiorentina ospita l’Udinese dei verdetti (ma solo alla Dacia Arena) all’Artemio Franchi. Senza nessuna dietrologia sul futuro dei bianconeri, in questo caso, ma con la voglia di tornare a vincere perché farlo aiuta a farlo ancora, gli undici di Vincenzo Italiano sbloccano subito la partita con Gaetano Castrovilli. È il settimo minuto e tutto potrebbe ancora cambiare, non la, ma piuttosto il pugliese offre a Giacomo Bonaventura il pallone del 2-0 al 90esimo. Dopo il fischio finale, l’autore del raddoppio viene espulso assieme a Rodrigo Becao per proteste: uno non ci sarà contro il Torino in una sfida al alta tensione il giorno prima del verdetto per la Juventus, il difensore centrale di Andrea Sottil, invece, non potrà essere in campo contro la Lazio, che sempre in Friuli si potrebbe giocare l’accesso alla Champions League, o forse no, perché dipende tutto anche da quello che faranno le dirette inseguitrici, e sono tante.

MONZA-NAPOLI 2-0 – Un Monza che, come le precedenti tre, può ancora nutrire delle speranze per un arrivo in Europa, sfida davanti al proprio pubblico un Napoli che ha già in tasca lo scudetto da due giornate, e ha festeggiato a sufficienza. Non e quindi contro ogni pronostico che siano i brianzoli di Raffaele Palladino a sbloccare il risultato con Dany Mota, allo stesso tempo non è neanche così difficile credere che a mettere una pietra sopra sul match ci pensi un ex sedotto e abbandonato come Andrea Petagna. È il 54esimo, e anche se non c’è così tanto caldo, la fatica si fa sentire così, e basta pure.

BOLOGNA-ROMA 0-0 – I giallorossi sono ancora dilaniati dalle assenze, su tutte quello di Paulo Dybala che non è neanche convocato. Anche in difesa la coperta è corta e sul campo del Bologna è veramente difficile passare. La partita, infatti, si dimostra estremamente equilibrata e coperta per entrambe con poche occasioni da gol e poche azioni per cui emozionarsi. I capitolini vanno più volte vicino alla rete decisiva, soprattutto con Gianluca Mancini, ma non sono in grado di sbloccare la partita, esattamente come i felsinei che, invece, si rendono pericolosi con Riccardo Orsolini. Il match si conclude con il punteggio di 0-0 che non fa comodo a nessuna delle due, ma soprattutto ai giallorossi.

JUVENTUS-CREMONESE 2-0 – La Juventus arriva a domenica sera conoscendo già i risultati delle altre squadre in lizza per la Champions League, ma soprattutto con l’aria di chi vuole continuare a macinare punti per compensare anche un’altra penalizzazione che sembra essere alle porte per i bianconeri. Sul campo, la Vecchia Signora si dimostra estremamente solida e capace di rispondere anche agli attacchi della Cremonese, poi arrivano i gol decisivi. Le realizzazioni sono firmate da Nicolò Fagioli al 55esimo, su assist di Federico Chiesa, e da Gleison Bremer su azione da calcio piazzato nel finale. Sarà ricordata, però, anche come la partita del nuovo infortunio accusato da Paul Pogba, proprio quando era tornato a giocare dal primo minuto. Una sfortuna che, con ogni probabilità, chiude in anticipo la sua stagione e si tratta di una grossa mancanza per Massimiliano Allegri viste le partite che ancora attendono i bianconeri.

SAMPDORIA-EMPOLI 1-1 – Una Sampdoria già retrocessa in Serie B ospita a Marassi un Empoli a cui manca solo un punto per garantirsi anche il prossimo anno nella massima serie. In una delle ultime uscite davanti al proprio pubblico, però, i blucerchiati di Dejan Stankovic vogliono comunque non perdere la faccia, e al 34esimo è Alessandro Zanoli, dal Napoli a gennaio, a segnare una rete che non sa più neanche di rimpianto, o di beffa, ma è l’amara verità di una stagione che è andata di male in peggio. A dimostrazione ulteriore, poi, ci si è messo anche il pareggio, in pieno recupero di Roberto Piccoli, che è bastata agli uomini di Paolo Zanetti a ipotecare, a tre giornate dalla fine, la salvezza, che in realtà non è quasi mai stata in discussione.

L’Inter vola verso la Champions League, la Juventus attende la penalizzazione. Roma e Atalanta lontane dal quarto posto

NAPOLI 83

JUVENTUS 69

INTER 66

LAZIO 65

MILAN 61

ROMA 59

ATALANTA 58

TORINO, MONZA, FIORENTINA 49

BOLOGNA 47

UDINESE 46

SASSUOLO 44

EMPOLI 39

SALERNITANA 38

LECCE 32

SPEZIA, HELLAS VERONA 30

CREMONESE 24

SAMPDORIA 18