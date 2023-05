Come sono andate le partite della 34esima giornata di Serie A

Il finale di stagione entra nel vivo e in Serie A diversi verdetti devono ancora arrivare, soprattutto per quanto riguarda la zona Champions League e la corsa per non retrocedere. In questa giornata, brilla ancora l’Inter, capace di vincere anche a Roma contro i giallorossi che ora si allontanano dalla massima competizione europea, almeno via campionato. Bene anche il Milan che supera senza troppi problemi la Lazio di Maurizio Sarri e si rilancia per il quarto posto. Il terzo scontro diretto del 34esimo turno va alla Juventus con Dusan Vlahovic in gol per la seconda giornata consecutiva e un Samuel Iling-Junior in grande spolvero. Nella corsa per non retrocedere, il colpo è del Verona che riesce a vincere in trasferta contro il Lecce e in questo momento sarebbe salvo. In coda, invece, arriva il primo vero e proprio verdetto: la Sampdoria perde contro l’Udinese ed è matematicamente retrocessa a quattro giornate dal termine.

L’Inter mette, quindi, il turbo nel momento più importante della stagione e dopo i tanti passi falsi, anche contro squadre sulla carta sfavorite. La vittoria contro la Roma, dopo aver battutto di recente anche la Lazio, proietta i nerazzurri tra le favorite assolute per conquistare uno dei quattro posti validi per la prossima Champions League. Può sorridere anche la Juventus che sta ritrovando certezze e anche giovani in grado di rappresentare il futuro, oltre che il presente, della squadra. Contro l’Atalanta il test era uno dei più complicati che ci potesse essere e, invece, la Vecchia Signora ha ritrovato tutta la solidità del caso e portato a casa il bottino pieno. In un ottimo momento è anche l’Empoli che ha superato la Salernitana e ora è a solo un punto da una salvezza che ormai pare vicinissima. Proprio pochi giorni dopo che il Genoa ha staccato il pass per risalire in Serie A, il nostro massimo campionato saluta la Sampdoria di Dejan Stankovic, oggi sconfitta dall’Udinese.

Vittorie pesanti di Inter e Milan contro Roma e Lazio, colpo Juventus a Bergamo. La Sampdoria è la prima retrocessa

C’è chi resta a galla, chi vola, chi molla e chi non vuole mollare. La Serie A è così, fatta di grinta, valori tecnici che si stanno dimostrando elevati, ma anche di lacrime, quella di chi deve alzare bandiera bianca per mille motivi, ma non ha perso l’amore dei tifosi. Il tutto a due giorni da una semifinale di Champions League tutta italiana tra Milan e Inter come non accadeva da anni e avrà il suo fascino e la sua bellezza travolgente. Intanto, però, anche la classifica di Serie A dà delle indicazioni ben precise su come potrebbero andare le cose e, stavolta, Milano ha battuto Roma.

MILAN-LAZIO 2-0 – I rossoneri, delusi dal risultato contro la Cremonese, arriva al match contro la terza in classifica con tante motivazioni e la necessità di trovare punti fondamentali per tornare a giocare la Champions League anche l’anno prossimo. Per questo, l’inizio di partita è fortemente a marchio Milan e ben presto arrivano anche i gol, anzi il gol di Ismael Bennacer. Al 17esimo, il mediano sfrutta un assist di Olivier Giroud e non sbaglia un altro dei gol pesantissimi della sua stagione. La reazione della squadra di Sarri è faticosa, anzi non arriva, dato che i biancocelesti non riescono neanche ad arrivare con continuità alla porta di Mike Maignan.

Al 29esimo, infatti, c’è anche il raddoppio che di fatto chiude il match già nel primo tempo: Theo Hernandez parte in azione personale e conclude l’azione con un bellissimo tiro di mancino che non lascia scampo a Ivan Provedel facendo impazzire tutto San Siro. Sono tre punti fondamentali per il Milan che con questa vittoria sale al quinto posto in classifica a 61 punti.

ROMA-INTER 0-2 – Le emozioni di giornata, però, non sono finite e anzi sbarcano direttamente allo stadio Olimpico dove si gioca un altro match decisivo per un posto in Champions League, quello tra Roma e Inter. I giallorossi, però, devono fare i conti con tanti infortuni e con delle defezioni importanti praticamente in ogni zona di campo e, in particolare, in difesa. La squadra di Simone Inzaghi ne approfitta e conduce il gioco senza forzare e con qualità, cercando lo spazio giusto per fare male alla squadra di casa. Dopo una lunghissima azione e con un possesso palla sfrenato, arriva il gol che sblocca la partita già nel primo tempo. Denzel Dumfries sfonda sulla fascia destra e mette al centro un gran pallone per Federico Dimarco, l’altro quinto di centrocampo, che deve solo spingere il pallone in porta. La partita diventa sempre più fisica e aggressiva, ma José Mourinho mette in mezzo anche Paulo Dybala, nonostante non stia ancora bene sotto il profilo muscolare.

I padroni di casa si scoprono e l’Inter punisce: Lautaro Martinez lancia Romelu Lukaku che fredda Rui Patricio con il mancino. La partita si conclude con il risultato di 0-2 e con i nerazzurri che consolidano il quarto posto in classifica, non prima di un altro bel tentativo dell’argentino, che si spalma sulla traversa.

CREMONESE-SPEZIA 2-0 – Dopo una scorpacciata di big chiamate a centrare la Champions League, c’è uno scontro con vista direttamente sulla salvezza. Il Cremonese si gioca le sue residue di permanenza in Serie A contro la squadra che, più di tutte, ha bisogno di una vittoria per uscire dalla crisi e restare in Serie A. I padroni di casa partono forte e alla lunga fanno valere il loro miglior impatto sulla partita. Al 41esimo, il match lo sbloccano proprio i lombardi con uno dei loro massimi simboli: Daniel Ciofani torna al gol ed è una rete importantissima per la salvezza. Nel secondo tempo, non arriva neanche il pareggio dello Spezia, anzi c’è il raddoppio della squadra di Stefano Ballardini. Johan Vasquez non sbaglia e chiude la partita, con buona pace dei liguri che ora rischiano davvero la Serie B.

ATALANTA-JUVENTUS 0-2 – La Champions League è sicuramente un obiettivo importante per entrambe, ma sembra difficile per l’Atalanta per via delle avversarie che restano in corsa, ma anche per la Juventus che potrebbe perdere punti in classifica in caso di altre penalizzazioni. La partita è bloccata nel primo tempo, però esplode nella ripresa e a marchio bianconero. A segnare il gol dello 0-1 è Samuel Iling-Junior, esterno mancino di Massimiliano Allegri che sfrutta un assist dalla sinistra e firma il vantaggio, alla sua prima presenza da titolare in Serie A. Nel finale, arriva anche il gol che chiude i giochi, ancora a opera di Dusan Vlahovic, alla seconda rete consecutiva dopo un periodo di astinenza. La Juventus vola al secondo posto, ma alla fine potrebbe non bastare.

TORINO-MONZA 1-1 – Sia il Torino, sia il Monza non hanno ormai grandi ambizioni di classifica, ma i brianzoli possono godersi una classifica che è ben oltre le aspettative di inizio stagione e sorride da ogni punto di vista da quando Raffaele Palladino si è seduto su quella panchina. Il match, in realtà, è parecchio equilibrato, almeno fino al 37esimo minuto quando, però, la rete viene annullata per un tocco di mano di Aleksey Miranchuk. L’acuto del Monza arriva, invece, a inizio secondo tempo e precisamente al 46esimo quando Antonio Sanabria va ancora una volta in gol e sblocca il match in favore dei suoi. Il Monza, però, non si arrende e riesce a portare almeno un punto a casa: Andrea Petagna, subentrato nel secondo tempo, serve l’assist per Gianluca Caprari che, nei minuti finali, firma il pareggio. Un punto per uno non fa male a nessuno, e in questo caso più di altri.

NAPOLI-FIORENTINA 1-0 – Il Napoli, fresco vincitore del terzo titolo di campione d’Italia, si presenta davanti al pubblico di casa per festeggiare ancora una volta il traguardo del terzo scudetto, il primo dopo 33 anni, e anche il primo senza Diego Armando Maradona, quell’uomo, quel talento, quel genio a cui ha adesso è dedicato lo stadio San Paolo.

Come spettatori non paganti di questa gioia che accomuna un popolo arriva la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che in realtà ha più da chiedere ad altre competizioni che alla Serie A, in cui è salva, ma ha poco velleità di arrivare in Europa. E quindi basta il solito Victor Osimhen a Luciano Spalletti per vincere anche contro la Viola, dal dischetto, dopo il primo errore, meglio dopo la prima parata di Pietro Terracciano, qualche minuto prima, il nigeriano non sbaglia e fa riesplodere la festa.

LECCE-VERONA 0-1 – Terzultimo contro quintultima si sfidano al via del Mare per una partita che vorrebbe dire fare un salto in avanti e levarsi da quelle zone brutte e cattive, oppure accendere speranze che in stagione mai sono state accese. Ad avere la meglio sono gli ospiti del Verona, guidati da Marco Zaffaroni, a cui basta Cyril Ngonge (che non segnava dal 13 febbraio nella sfida contro la Salernitana) per dirsi per la prima volta salvi dopo tanto. Di strada da fare, però, ce n’è ancora tantissima, e quindi anche il Lecce di Marco Baroni, che pure nella seconda parte di campionato non è stato brillante, per vivere la stessa gioia, ma il 4 giugno.

EMPOLI-SALERNITANA 2-1 – La prima partita delle 18:30 del lunedì di Serie A ha il senso di garantire alle due squadre impegnate al Carlo Castellani, l’Empoli di Paolo Zanetti e la Salernitana di Paulo Sousa di garantirsi la quasi salvezza matematica. Ad arrivare a un passo dal traguardo, nei fatti manca un punto, sono i padroni di casa che sbloccano la gara al 38esimo con Nicolò Cambiaghi e poi raddoppiano al 63esimo con Francesco Ciccio Caputo. Nel finale, però, c’è spazio anche per Krzysztof Piatek: il polacco, infatti, torna al gol con la maglia dei granata dopo oltre sei mesi, ed è una liberazione, che però non fa rima con vittoria.

UDINESE-SAMPDORIA 2-0 – La sconfitta contro l’Udinese costa la matematica retrocessione ai blucerchiati di Dejan Stankovic, e fa male, soprattutto perché solo domenica gli eterni rivali del Genoa hanno raggiunto la promozione. Per il derby, ci saranno altri momenti.

SASSUOLO-BOLOGNA 1-1 – Al gol del solito e instancabile Domenico Berardi, risponde poco dopo Nicolas Dominguez: un gol e un punto a ciascuno, quindi, nel derby emiliano tra Sassuolo e Bologna, e va bene così.

La Sampdoria è matematicamente in B, che lotta per la Champions (ancora)

NAPOLI 83

JUVENTUS 66

LAZIO 64

INTER 63

MILAN 61

ATALANTA, ROMA 58

FIORENTINA, UDINESE, BOLOGNA, MONZA 46

SASSUOLO 44

EMPOLI 38

SALERNITANA 35

LECCE 31

VERONA 30

SPEZIA 27

CREMONESE 24

SAMPDORIA 17