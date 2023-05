Come sono andate le partite della 33esima giornata di Serie A

La 33esima giornata di Serie A ci ha restituito il primo verdetto della stagione: dopo il primo match point andato a vuoto domenica, al Diego Armando Maradona, contro la Salernitana, il Napoli di Luciano Spalletti ha vinto il suo terzo scudetto della storia pareggiando con l’Udinese alla Dacia Arena grazie al gol decisivo di Victor Osimhen. Ma non c’è stato solo questo, ovviamente, specialmente per quanto riguarda la zona Champions League e quella retrocessione.

Sulla prima, hanno vinto quasi tutte, ovvero la Lazio, che in effetti ha rimandato di un giorno i festeggiamenti dei partenopei, la Juventus, l’Inter e anche l’Atalanta. Hanno pareggiato, invece, il Milan e la Roma, rendendo ancora più complicato fare dei pronostici su chi saranno le tre fortunate (e meritevoli) a giocare la coppa dalle grandi orecchie il prossimo anno assieme al Napoli, e qualche giorno prima di importanti incroci tra di loro. In chiave salvezza, invece, l’unica squadra ad aver portato a casa dei punti è la Cremonese, anche il cammino dei grigiorossi, però, è tutt’altro che semplice.

Il Napoli campione d’Italia, ma che bagarre per la Champions League: il racconto della 33esima giornata di Serie A

Questa 33esima giornata di Serie A ha il volto raggiante di Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia, Luciano Spalletti, Aurelio De Laurentiis e migliaia di tifosi del Napoli che dopo 33 anni hanno riportato nella città all’ombra del Vesuvio il titolo di campioni d’Italia, la prima volta dopo i tempi d’oro di Diego Armando Maradona. La gioia degli azzurri, che mai hanno messo in dubbio la classifica – almeno loro -, fa da contraltare ad altri sentimenti, altri sogni che potrebbero realizzarsi e altri ancora che forse verranno stoppati sul più bello, e quindi anche se è la giornata del Napoli, c’è anche molto altro da raccontare, e da rivedere.

ATALANTA-SPEZIA 3-2 – C’è uno Spezia che si presenta a Bergamo, a giocarsela per la terza volta in stagione contro l’Atalanta, con la voglia di fare punti che servono per scrollarsi di dosso il Verona, e continuare a rimanere nel nostro massimo campionato. Non è facile, perché i bergamaschi di Gian Piero Gasperini sono in piena lotta per la Champions League, e ci vogliono tornare nell’Olimpo dei grandi del calcio, non è facile eppure è Emmanuel Gyasi, al 18esimo, che sblocca il risultato del Gewiss Stadium.

Il ghanese, che non segnava dal match di andata contro i nerazzurri (era il 4 gennaio), riceve un pallone in area da Simone Bastoni e non sbaglia. Come lui, però, qualche minuto più tardi non sbaglia neanche Martin De Roon, che scaglia una sassata dal limite dell’area dopo lo sviluppo di un calcio d’angolo che non lascia scampo al portiere degli ospiti, costringendoli a dover rifare tutto.

Peccato che non abbiano fatto i conti, al rientro dagli spogliatoi, con Davide Zappacosta, che torna al gol dopo Torino, sfruttando al meglio una deviazione che, ancora, batte Bartlomiej Dragowski. Non è la fine, perché l’Atalanta ha da perdere quanto lo Spezia, e vuole suggellare la vittoria: lo fa sempre con il terzino ex Roma, ma ci riesce solo con Luis Muriel, finalmente arrivato a quota 100 reti in Serie A. Il colombiano si avventa su una palla da calcio d’angolo per il 3-1 che potrebbe garantire tranquillità alla sua squadra, ma invece no, perché non è ancora finita la partita, anzi c’è molto da giocare, anche se a rendersi più pericolosi sono sempre i padroni di casa e sempre con Zappacosta, che è indemoniato.

Se, però, il classe 1992 non riesce nell’intento di chiudere per davvero la gara, riesce nell’intento di riaprirla Mehdi Bourabia, che raccoglie un prezioso passaggio di Eldor Shomurodov e accorcia le distanze, riaccendendo anche un po’ di speranze per Leonardo Semplici. Speranze che però sul finale di partita si infrangono sulla traversa colpita dal subentrante Daniele Verde, che chiude così per davvero la possibilità di allungare, almeno un pochino, sui gialloblù che in serata affronteranno l’Inter.

E sono proprio i milanesi, che grazie alla vittoria contro i liguri vengono superati dalla Dea in classifica, e ora al quarto posto che sì, vorrebbe dire un ritorno nella coppa dalle grandi orecchie, ma è troppo presto per dirlo, al momento, sia perché mancano tanti incontri in questo 33esimo turno, sia perché ci sono ancora cinque finali da giocare per gli uomini di Gasperini.

JUVENTUS-LECCE 2-1 – Di finali da giocare, in effetti, ne hanno anche la Juventus e il Lecce. Con la consapevolezza che a fine campionato i punti raccolti sul campo potrebbero non essere gli stessi che si vedono nella classifica, i bianconeri di Massimiliano Allegri ospitano i salentini di Marco Baroni con la voglia di tornare a vincere in Serie A dopo tre sconfitte e un pareggio e garantirsi quantomeno il terzo posto (con i risultati, ma forse non per la giustizia sportiva).

Se da una parte, però, la voglia è quella di macinare per poi non dover rischiare di finire nel baratro, dall’altra ciò che serve in questo momento ai giallorossi è proprio di non sprofondarci dentro. E quindi lo spartito della gara dell’Allianz Arena vede proprio gli ospiti entrare sul rettangolo verde più pericolosi, tanto che al terzo minuto sono già in vantaggio grazie al gol di Assan Ceesay. Ma il gambiano non ha neanche il tempo per esultare perché il Var vede un fuorigioco e gli annulla la rete.

Dopo lo shock iniziale, la Juventus prende coraggio e macina occasioni per sbloccarla lei la partita, ci riesce al 15esimo, un po’ per merito suo, tanto per demerito degli avversari: la barriera dei leccesi, infatti, è posizionata male e Leandro Paredes trova un buco per trafiggere Wladimiro Falcone. Qualche minuto più tardi, sono sempre i padroni di casa ad andare in gol, stavolta con Fabio Miretti. Il giovanissimo centrocampista, cresciuto proprio a Vinovo, festeggia la sua prima rete con la maglia bianconera, ma anche qua il suo momento di gioia viene stoppato sul più bello perché il Var vede ancora un fuorigioco e lascia il punteggio invariato.

Arrivano anche i primi problemi per Allegri, che perde prima Mattia De Sciglio per infortunio (al suo posto entra Juan Cuadrado), e qualche minuto più tardi Danilo regala un rigore (per fallo di mano) che Ceesay non sbaglia, anzi, e può festeggiare.

La gioia dei pugliesi dura veramente pochissimo, però, giusto tre giri di orologio che consentono a Dusan Vlahovic, che non segnava con la Juventus dalla partita del 16 marzo contro il Friburgo e in campionato dalla sfida di febbraio contro la Salernitana, di tornare in gol mettendo in rete di prima il passaggio del suo connazionale, Filip Kostic. È solo il 40esimo, ed è già successo di tutto, tutto che resterà tale nonostante i tentativi del Lecce di pareggiare i conti, e della Vecchia Signora di rimanere a galla, per l’Europa e per il futuro che verrà, che potrebbe non essere così splendido come ci si augurava, ma che forse è un po’ meno grigio di quello degli ospiti, che non hanno nulla da recriminare per quanto riguarda il modo in cui si sono presentati in campo contro degli avversari, sulla carta, nettamente superiori a loro.

SALERNITANA-FIORENTINA 3-3 – Chi, invece, era (quasi) pari erano e sono la Salernitana di Paulo Sousa e l’ex squadra del tecnico portoghese, la Fiorentina di Vincenzo Italiano. I campani, da quando è arrivato il nuovo allenatore, a metà febbraio, hanno perso solo la prima partita contro la Lazio, sono stati anche quelli che hanno mandato rimandato il primo match point per lo scudetto del Napoli, e sono praticamente quasi salvi con i loro 34 punti. I Viola, che si devono giocare l’accesso alla finale di Conference League, e sono arrivati all’ultimo atto della Coppa Italia che si giocheranno a Roma contro l’Inter, non hanno bisogno di punti, quanto di macinare buoni risultati per arrivare pronti alle grandi sfide che li attendono da qua a fine mese.

Con questi sentimenti, le due formazioni scendono in campo e ci regalano spettacolo, perché all’Arechi i padroni di casa sono effettivamente i primi che sbloccano il risultato nel pomeriggio della 33esima giornata. È ancora una volta il giustiziere degli azzurri, Boulaye Dia, a mettere la palla in rete al decimo minuto. Se contro il Napoli aveva messo la firma dagli sviluppi di un calcio piazzato, contro i toscani timbra il cartellino dopo un’azione personale. Passa quasi mezz’ora e più di qualche tentativo perché la Fiorentina riequilibri il risultato, a farlo ci pensa Nico Gonzales di testa, e quello dell’argentino è il colpo che chiude il primo tempo.

Al ritorno dagli spogliatoi, dopo qualche tentativo fallito, è un’altra volta il senegalese a portare in vantaggio i padroni di casa, un vantaggio che, però, dura poco più di dieci minuti, perché i Viola tornano anche loro in gol con Jonathan Ikonè che riceve un bellissimo passaggio in area dal subentrato Giacomo Bonaventura. Non è finita, ancora, perché otto minuti più tardi, il portiere degli ospiti, Pietro Terracciano, commette un fallo di rigore che sempre Dia trasforma. Lo spettacolo, però, continua, ed è Cristiano Biraghi direttamente da punizione che mette la parola fine su un match ricco di gol e di colpi di scena. Un match che non ha regalato la salvezza alla Salernitana, ma che ha senz’altro dimostrato come la Fiorentina abbia ritrovato lo spirito giusto, da qualche tempo a questa parte, anche in campionato.

SAMPDORIA-TORINO 0-2 – Chi non lo ha ancora ritrovato, e forse non lo ritroverà neanche a sei giornate dal termine, è la Sampdoria di Dejan Stankovic. Prima della partita a Marassi contro il Torino, tranquillo nella sua posizione in classifica e con poche velleità, i giocatori e il mister blucerchiati si sono presi gli applausi e l’incoraggiamento del pubblico di casa, che nonostante loro siano il fanalino di coda della nostra Serie A non ha mai mancato di far avere il supporto, per contro anche di un presidente, come Massimo Ferrero, che invece è oggetto di contestazioni.

Pur avendo molto più da perdere (anche, forse il derby contro il Genoa del prossimo anno, considerato che le due squadre liguri probabilmente si scambieranno il piazzamento) a partire più forti sono gli uomini di Ivan Juric. Dopo una bella galoppata sulla fascia sinistra di Ivan Ilic, giunto in granata nella finestra invernale del calciomercato dal Verona, al 31esimo, con un colpo di testa, arriva infatti il primo gol con la maglia della squadra in cui è cresciuto e per cui ha sempre tifato di Alessandro Buongiorno. Se per gli ospiti è un’apoteosi, per i padroni di casa è una doccia gelata non da poco, perché sancisce ancora di più quello che è ormai palese da tempo: la Sampdoria tornerà in cadetteria.

È sempre il Torino, infatti, a proporsi di fronte a Nicola Ravaglia, e mai i blucerchiati a rendersi pericolosi davanti a Vanja Milinkovic-Savic, nonostante questo, il gol del raddoppio per gli uomini di Juric arriva soltanto in pieno recupero di secondo tempo. Mergim Vojvoda passa palla a Pietro Pellegri che, con le sue finte, mette a sedere il portiere della Sampdoria e firma lo 0-2 definitivo.

Non è una rete banale per il genovese ex Milan: lui, rossoblù da sempre e cresciuto anche nelle giovanili del Genoa, infatti, decide di festeggiare la sua gioia davanti al settore dei tifosi doriani, scatenando anche una rissa non da poco tra le due squadre. Il classe 2001 viene allontanato dai compagni, ma prima riceve anche un’ammonizione da parte del direttore di gara, che poi, però, non perdona neanche Bruno Amione, rifilandogli il secondo giallo che gli fa abbandonare prima del tempo il campo. Sono i titoli di coda di una partita non troppo bella, sicuramente nervosa, e sono anche (forse) i titoli di coda di una stagione non positiva per la Sampdoria, che non ha mai davvero fatto intendere di voler rimanere a lottare con le grandi, chissà se però l’anno prossimo sarà già tempo di tornarci.

LAZIO-SASSUOLO 2-0 – E così passiamo direttamente alle partite delle ore 21.00 e, tra queste, per ovvi motivi, quella più seguita è quella della Lazio che stavolta deve vedersela in casa contro il Sassuolo. Nel caso in cui i biancocelesti non dovessero battere i neroverdi, il Napoli potrebbe festeggiare lo scudetto ancor prima di scendere in campo contro l’Udinese. Non è l’unico motivo per tenere seriamente in considerazione questo match, soprattutto perché il club capitolino vuole continuare a correre verso un posto per la prossima Champions League e dopo le ultime due giornate il vantaggio rispetto al gruppone che sta dietro si è assottigliato in maniera pericolosa. Infatti, dopo la sconfitta in casa contro il Torino, ne è arrivata un’altra nello scontro diretto contro l’Inter. Maurizio Sarri ha bisogno di una reazione importante dai suoi ragazzi, a poche giornate dal termine e con il fiato sul collo che inizia a farsi pressante.

Di contro il Sassuolo sembra aver perso quella forma splendida di inizio 2023, ma ha recuperato Domenico Berardi, il calciatore che sposta (e non di poco) gli equilibri in favore della squadra di Alessio Dionisi. Pronti, via la Lazio si sente subito in dovere di fare la partita e di mettere le cose sul binario giusto. I biancocelesti iniziano il match con grande aggressività e cercando di mettere subito alle strette gli avversari. Una tattica che paga e che permette di creare un gran numero di occasioni da gol in pochi minuti. Arriva anche il gol che sblocca il risultato con Ciro Immobile, che ne avrebbe maledettamente bisogno dopo una stagione travagliata, ma il gol viene annullato dopo un controllo al Var per una posizione irregolare del centravanti ex Borussia Dortmund a inizio azione. Nulla di fatto, quindi, ma non cambia l’impianto generale del match, fino a quando Marcos Antonio non sale in cattedra. Il mediano, che sostituisce Danilo Cataldi infortunato, sforna un grande assist per Felipe Anderson. Il brasiliano stoppa alla grande il pallone e poi batte Andrea Consigli per l’1-0, questa volta per davvero.

Brutta notizia per il Napoli, che sente odore di ulteriore attesa, ma la partita è ancora lunga e va giocata. I guai, infatti, non finiscono per Sarri che è costretto a sostituire Matias Vecino per infortunio, al suo posto entra Sergej Milinkovic-Savic. Il secondo tempo vede un copione decisamente diverso rispetto al primo: emerge la grande qualità del Sassuolo che passa dai piedi dei centrocampisti, ma soprattutto da quelli di Berardi, con Armand Laurientè ancora poco incisivo, confermando il suo periodo di flessione. La Lazio è costretta ad arretrare e subire l’iniziativa dei neroverdi con Davide Frattesi che si inserisce puntualmente e colpisce anche una traversa, ma soprattutto con l’attaccante calabrese che prova a sorprendere un Ivan Provedel sempre attento e concentrato, anche tra i migliori in campo.

Il sospiro di sollievo per la Lazio arriva solo nei minuti finali. I biancocelesti partono in contropiede con un irrefrenabile Mattia Zaccagni che, tutto solo davanti a Consigli, decide di scaricare il pallone a Toma Basic che a porta vuota non può sbagliare. È il gol che chiude la partita e che permette ai capitolini di portare a casa tre punti pesantissimi per tenere a distanza Roma e Milan, che intanto perdono punti. L’unica nota negativa è un Immobile ancora a secco e che, una volta sostituito, ha scaricato tutta la sua rabbia in panchina.

MILAN-CREMONESE 1-1 – L’ansia per la semifinale di Champions League inizia a farsi sentire per il Milan che, però, non può permettersi ulteriori errori in Serie A, dove la rincorsa per qualificarsi alla prossima edizione della massima competizione europea è sempre più serrata e vede alcune delle migliori squadre del torneo protagoniste. Stefano Pioli deve, quindi, dividersi tra la necessità assoluta di conquistare tre punti essenziali, visto il pareggio in extremis contro la Roma nell’ultimo turno, e un turnover che, giocando ogni tre giorni, pare sempre più necessario per contenere gli infortuni e tentare di arrivare al massimo della forma ai prossimi impegni. E in campionato la prossima è contro la Lazio.

Alla fine, il tecnico predilige la seconda opzione e fa riposare alcuni degli uomini più importanti, tra cui Olivier Giroud, Sandro Tonali, Rafael Leao e Theo Hernandez. Allo stesso tempo, viene concessa una nuova occasione a Charles De Ketelaere, fino a questo momento la nota più stonata della stagione del Milan. E non potrebbe essere altrimenti per un calciatore offensivo che non ha realizzato neanche un gol. Di contro, la Cremonese è pronta a vendere cara la pelle e a sperare fino all’ultimo momento di racimolare più punti possibile per strappare proprio nelle ultime giornate un posto valido per la salvezza e per restare in Serie A anche l’anno prossimo.

A partire meglio, a dispetto delle tante assenze, è sicuramente il Milan. I rossoneri iniziano a far girare il pallone con qualità dalla metà campo in su e tentando di mettere alle strette gli avversari lombardi. All’undicesimo arriva già il primo squillo da parte dei rossoneri con Alexis Saelemaekers, ma il gol viene rivisto al Var e annullato per fuorigioco. Poco male per la semifinalista di Champions League che continua a mettere in campo tutte le sue qualità e controlla la partita senza troppi patemi in fase difensiva dove Malick Thiaw e Pierre Kalulu giocano un match piuttosto accorto e vincendo molti duelli.

Con il passare dei minuti, però, inizia a prevalere la frenesia e il Milan fa sempre più fatica a schiacciare i diretti avversari e soprattutto a trovare il cinismo necessario per gonfiare la rete. Una grande chance capita a uno dei calciatori più attesi, ma ancora insufficiente. Sì, perché De Ketelaere, tutto solo davanti a Marco Carnesecchi, si fa ipnotizzare dal talento italiano che sposta il pallone e salva i suoi. Nel secondo tempo, entrano anche i big, ma il colpo è della Cremonese. David Okereke, infatti, sorprende entrambi i centrali rossoneri, li mette a sedere e poi, tutto solo, non sbaglia e firma un clamoroso 0-1. I ragazzi di Pioli si proiettano tutti all’attacco e alla fine trovano anche il gol del pareggio con una punizione di Junior Messias che passa sotto le gambe di Rade Krunic e finisce in porta. Nonostante gli assalti finali, il risultato non si sblocca più per la delusione dei padroni di casa che restano attardati rispetto a Inter, Atalanta e Lazio in classifica, ma ancora a pari punti con la Roma.

MONZA-ROMA 1-1 – I giallorossi non hanno alcuna intenzione di compiere altri passi falsi e neanche tante possibilità di rimandare l’appuntamento con la vittoria, dopo che, contro il Milan, il pareggio è arrivato all’ultimo minuto. Il problema è che le assenze sono veramente tanti tra infortuni e squalifiche nella rosa di José Mourinho, che deve fare a meno ancora di Paulo Dybala che non ha recuperato del tutto dal problema agli adduttori.

Entrambe le squadre partono subito forte con il Monza che non tira affatto dietro la gamba, anzi cerca di imporre la sua aggressività e di non far passare l’attacco giallorosso, composto da Solbakken e Abraham. Entrambi inizialmente non riescono a pungere, fino a che non arriva un grande aiuto da Michele Di Gregorio. Gli uomini di Raffaele Palladino, infatti, cercano di impostare da dietro, ma il portiere regala il pallone alla punta ex Chelsea: il pallone schizza dalle parti di Stephan El Shaarawy che prima sbaglia, ma la seconda volta batte proprio Di Gregorio e firma il gol dello 0-1. Nonostante tutto, sembra il preludio a una nuova serata positiva per la Roma, ma il Monza non ci sta e ha una reazione veramente importante.

Gli sforzi degli uomini di Palladino si concretizzano quando, su calcio piazzato, Luca Caldirola spunta sul secondo palo e di piatto mancino indirizza un tiro verso la porta su cui Rui Patricio non può fare nulla. Il gol è bellissimo e fissa il punteggio sull’1-1. Nel secondo tempo, i ritmi calano ed emergono le qualità dei singoli, ma la Roma difficilmente riesce davvero a mettere in difficoltà i padroni di casa. E con un’altra brutta notizia, dato che anche El Shaarawy deve uscire per un infortunio muscolare e potrebbe già aver finito la sua stagione. Il risultato finale è 1-1 e la Roma non può essere davvero contenta, perché scivola al settimo posto e con la Champions League che ora si fa un po’ più lontana.

VERONA-INTER 0-6 – L’Inter arriva da una serie di risultati importanti sia in campionato sia in Champions League, ma ora deve continuare a correre per centrare anche la qualificazione alla massima competizione europea per l’anno prossimo. I nerazzurri, però, hanno di fronte una prova parecchio difficile, dato che il Verona è in piena corsa per la salvezza ed è pronta a dare tutto pur di superare lo Spezia e accorciare sul Lecce.

Simone Inzaghi deve anche pensare ai prossimi impegni europei e, quindi, far ruotare le forze, anche per tenere alte le forze di un gruppo che ora sta finalmente dando delle risposte importanti. Per questo, in attacco tornano Lautaro Martinez e Edin Dzeko, con Romelu Lukaku inizialmente in panchina. Riposa anche Nicolò Barella con Hakan Calhanoglu che torna titolare nel ruolo di mezzala, quello per cui è stato originariamente acquistato.

La partita inizia e la Beneamata cerca subito di imporre il suo gioco a dispetto degli avversari, ma è difficile passare la le linee strette del Verona che riesce spesso a chiudere e concedendo solo diversi calci d’angolo. Proprio in alcune di queste occasioni, Lorenzo Montipò si segnala per un paio di interventi veramente importanti. La partita, però, nel cuore del primo tempo si sblocca con una giocata personale: Federico Dimarco calcia di mancino e trova la sfortunata deviazione di Adolfo Gaich che spiazza totalmente il suo portiere. L’Inter è in vantaggio e da qui inizia una vera e propria goleada per i nerazzurri.

Cinque minuti dopo, arriva la vera e propria magia della partita. Hakan Calhanoglu si coordina dalla lunghissima distanza con il destro e segna un gol meraviglioso che lascia di stucco anche la dirigenza nerazzurra sugli spalti. Passa solo un minuto e arriva anche lo 0-3: Edin Dzeko si sblocca e batte Montipò per il tris. La partita è già in ghiaccio, ma nel secondo tempo, nonostante i cambi operati da Marco Zaffaroni, continua l’assolo nerazzurro. Dopo pochi minuti dall’inizio della ripresa, si iscrive al tabellino dei marcatori anche Lautaro Martinez con uno scavetto dolcissimo che scavalca Montipò e chiude il poker.

Non è ancora finito lo show dell’attacco dell’Inter e Dzeko si ferma, punta il destro e con il mancino segna un altro gran gol per il 5-0. Manca solo la ciliegina sulla torta e la piazza direttamente il Toro che da terra, e con tutta l’aggressività che lo contraddistingue, piazza il 6-0. Brutto stop per il Verona che esce con le ossa rotte da un confronto che poteva spingere la corsa per la salvezza. I ragazzi di Inzaghi, invece, confermano il grande momento di forma a una settimana dalla partita di Champions League contro il Milan.

EMPOLI-BOLOGNA 3-1 – Allo stadio Castellani di Empoli si gioca una partita che non ha molto da dire per la classifica, se non concedere ai toscani gli ultimissimi punti necessari per blindare definitivamente la salvezza o al Bologna altre lunghezze necessarie per alimentare una rincorsa alla Conference League che si fa sempre più difficile. A partire forte è sicuramente la squadra di casa che trova, dopo neanche un minuto, il gol dell’1-0 grazie a uno sfortunato autogol di Jhon Lucumì.

L’impostazione della partita non cambia, perché i toscani dimostrano di essere molto più reattivi sul campo, mentre i felsinei sembrano molto meno reattivi e in netto calo di condizione rispetto a qualche settimana fa. Un gol di Riccardo Orsolini viene annullato dopo l’intervento del Var, ma al 46esimo a legittimare il vantaggio è ancora l’Empoli. L’ex Lazio Akpa Akpro è freddo e firma il gol del 2-0 che sembra indirizzare inevitabilmente la partita.

Nel secondo tempo, ci si aspetta una reazione furente del Bologna, ma a spegnere le volontà degli ospiti è l’uomo più in forma tra i padroni di casa. Nicolò Cambiaghi, dopo la grande rete dell’ultima partita, si fa trovare pronto ancora una volta e fissa il punteggio addirittura sul 3-0. Sembra la parola fine sulla partita, ma in realtà c’è anche spazio per una rete del Bologna. L’arbitro assegna un calcio di rigore e, anche stavolta, Riccardo Orsolini si fa trovare pronto per la rete che fissa il risultato sul 3-1.

UDINESE-NAPOLI 1-1 – Il primo match point scudetto è stato fallito, ma in realtà, nonostante la delusione generale, ha ulteriormente avvicinato il Napoli al suo terzo scudetto. In casa dell’Udinese, però, i partenopei possono vincere matematicamente il campionato anche solo con un pareggio e stavolta non vogliono farsi sfuggire questa opportunità. Luciano Spalletti, però, pensa solo al campo e opera un paio di cambi rispetto alla formazione tipo con Elmas e Ndombele titolari dal primo minuto e con Zielinski e Lozano inizialmente in panchina. L’Udinese, invece, deve fare ancora a meno di Beto, acciaccato e fuori dall’undici titolare, con Nestorovski in campo al suo posto e con un centrocampo folto di qualità e quantità.

A inizio gara, succede quello che era difficile pronosticare. L’Udinese parte decisamente meglio, riesce a superare gli avversari anche dal punto di vista della manovra e schiaccia spesso i futuri campioni d’Italia con la sua aggressività. Il primo acuto è proprio dei friulani: Destiny Udogie scende sulla fascia di sinistra e offre un bel pallone a Sandi Lovric che scarica una bellissima conclusione sotto la traversa, firmando la rete dell’1-0. La paura torna ad aleggiare negli occhi dei tifosi presenti sugli spalti e fa capolino anche la frustrazione nei calciatori, quasi ipnotizzati da un traguardo vicino da settimane. Il primo tempo se ne va così, senza grossi acuti da parte dei talenti offensivi del Napoli, su tutti Kvaratskhelia e Osimhen, ben controllati da una fase difensiva praticamente impeccabile da parte dei padroni di casa.

Nel secondo tempo, la capolista, però, entra con un piglio diverso e riesce a mettere le cose a posto. Su azione da calcio piazzato, l’esterno d’attacco georgiano calcia con il destro e trova una respinta sporca da parte di Silvestri che Osimhen si affretta a spingere in porta. La gioia del nigeriano, circondato da tutti i suoi compagni, è incontenibile e si protrae per qualche secondo di più, come è giusto che sia. Con il passare dei minuti, il Napoli sale in cattedra a controllare il match e quell’aggressività dell’Udinese va man mano scemando, anche per rispetto di chi, tra qualche minuto, diventerà campione d’Italia. L’arbitro fischia tre volte e parte la festa con i tifosi pronti a invadere il campo. Il Napoli ce l’ha fatta, il Napoli ha vinto il terzo scudetto della sua storia.

La classifica di Serie A: il Napoli è matematicamente campione d’Italia, balzo in avanti di Lazio, Inter e Atalanta per la Champions League

NAPOLI 80

LAZIO 64

JUVENTUS 63

INTER 60

ATALANTA, MILAN, ROMA 58

FIORENTINA 46

BOLOGNA, MONZA, TORINO 45

UDINESE, SASSUOLO 43

SALERNITANA, EMPOLI 35

LECCE 31

SPEZIA, VERONA 27

CREMONESE 21

SAMPDORIA 17