Come sono andate le partite della 29esima giornata di Serie A

Non mancano le sorprese, le gioie e le delusioni, quindi le emozioni, nella 29esima giornata di Serie A. Dall’inizio alla fine, infatti, abbiamo visto solo partite equilibrate e, soprattutto in alcune occasioni, non ce l’aspettavo proprio. Il momento nero, e poco azzurro dell’Inter, infatti, non si ferma e continuando ad allarmare per le condizioni del suo attacco, incapace di trascinare e anzi grande tallone d’Achille della squadra. Se poi ci si mette di mezzo anche la sfortuna, allora c’è poco da fare per risalire la china. Il Napoli, invece, dimostra ancora il suo predominio territoriale e con lo scudetto sempre più vicino. Bene la Roma, e non era semplice, non il Milan che ricade nella solita discontinuità, stavolta anche per un turnover forse un po’ troppo spinto. Ma andiamo nel dettaglio analizzando le partite della giornata una per una.

SALERNITANA-INTER 1-1 – La squadra di Simone Inzaghi va a Salerno con l’intenzione di ritrovare finalmente la vittoria e, invece, si trova a combattere i soliti fantasmi a pochi giorni dai quarti di finale di Champions League. Nel primo tempo, le cose si mettono subito bene: la spizzata di Romelu Lukaku favorisce l’inserimento di Robin Gosens che non sbaglia. La gioia, però, non è supportata dalla continuità del gioco, soprattutto offensivo. Sono tante le occasioni che ha l’Inter per chiudere la partita: il belga, a pochi passi dalla porta vuota, colpisce la traversa, Nicolò Barella si ferma al palo e Lautaro Martinez a campo aperto spreca malamente. La Salernitana prende coraggio e con tanti attaccanti in campo ci prova seriamente. Al 90esimo Antonio Candreva mette al centro un cross dalla destra che finisce direttamente in porta e beffa André Onana: il match termina 1-1 e anche stavolta con tante cose da recriminare.

LECCE-NAPOLI 1-2 – Dopo i quattro schiaffi presi dritti in faccia sul viso, i partenopei hanno voglia di tornare alla vittoria e arrivare con il giusto spirito alla Champions League. I campani mostrano subito la loro forza, nonostante l’assenza di Victor Osimhen. A sbloccare la partita ci pensa Giovanni Di Lorenzo su azione da calcio piazzato. Il Lecce ha una reazione d’orgoglio importante e alla lunga trova trova il gol con Federico Di Francesco, dopo un lungo forcing. La maggiore qualità tecnica del Napoli emerge comunque e dopo un grave errore difensivo Gallo infila il pallone nella sua stessa porta. Termina così il match e con altri tre punti fondamentali per il Napoli nella corsa scudetto.

MILAN-EMPOLI 0-0 – Non ci sono altri risultati per il Milan se non la vittoria. Stefano Pioli, però, deve anche pensare alla Champions League e allora spazio a Divock Origi e Ante Rebic, con Olivier Giroud e Rafael Leao inizialmente in panchina. I rossoneri fanno tanta fatica a creare occasioni nel primo tempo e i due attaccanti partiti titolari non sfruttano affatto l’occasione divorandosi un paio di gol non troppo difficili. Nel finale i big entrano in campo e Giroud trova anche la rete, ma con un tocco di braccio ravvisato dal Var. Nessuna delle due segna e i rossoneri si ritrovano con uno scialbo 0-0 che non può essere soddisfacente.

UDINESE-MONZA 2-2 – In molti si attendevano gol e spettacolo e di certo non sono mancati. I friulani partono meglio e trovano la rete nel vantaggio con Sandi Lovric, già alla quarta rete stagionale. Il primo tempo va via così, ma nella ripresa al squadra di Raffaele Palladino entra con un piglio totalmente diverso. Colpani e Rovella, al primo gol, ribaltano la situazione. L’Udinese, però, non si arrende e trova la rete del 2-2 nei minuti di recupero grazie a un rigore di Beto. Un punto a testa e una bella di dose di reti per il sabato di Pasqua.

FIORENTINA-SPEZIA 1-1 – La Viola vuole proseguire la sua striscia di vittorie dopo aver steso l’Inter e aver battuto anche la Cremonese nell’andata delle semifinali di Coppa Italia. Stavolta, però, dopo tanti impegni, i toscani non sembrano particolarmente brillanti ma passano comunque in vantaggio con un autogol. I liguri, però, non si arrendono a caccia di punti importanti nella corsa salvezza e il solito M’Bala Nzola mette a segno la rete del pareggio. Il risultato non cambia più con un po’ di delusione per i padroni di casa, ma anche la sensazione che l’impegno in Conference League sia più importante.

ATALANTA-BOLOGNA 0-2 – I bergamaschi fiutano il ritorno in Europa, ma c’è un ostacolo affatto semplice da superare: il Bologna di Thiago Motta, una delle squadre più in forma del campionato. I rossoblù entrano in campo molto più attenti, concentrati e con una migliore condizione fisica. Il gioco degli ospiti paga e Sansone conferma il suo grande periodo firmando il vantaggio. L’Atalanta cambia attaccanti e tenta il tutto per tutto, ma si scontra con l’ottima difesa del Bologna, praticamente insuperabile. In contropiede, Riccardo Orsolini firma il raddoppio e chiude la partita. Gli emiliani continuano a sognare e ora l’Europa non è affatto lontana.

SAMPDORIA-CREMONESE 2-3 – L’ultima e la penultima in classifica si giocano il tutto per tutto e soprattutto le residue speranze di conquistare la salvezza. I padroni di casa aprono le marcature con Leris, ma i lombardi reagiscono con Ghiglione trovando il pari. Tutto da rifare per i blucerchiati, ma con la grinta di Dejan Stankovic si riversano in avanti e trovano il vantaggio, al 66esimo, con una grande rete di Sam Lammers. Gli ospiti, però, hanno dimostrato in diverse occasioni di non essere disposti ad arrendersi ed è così che Lochoshvili firma il 2-2. Al 95esimo, però, proprio nel massimo sforzo dei padroni di casa, arriva la doccia gelata con un grandissima rete di Sernicola. Termina 2-3, un risultato che sa di beffa per la Sampdoria e soprattutto con la Serie B sempre più vicina.

TORINO-ROMA 0-1 – La squadra di José Mourinho deve sfruttare l’occasione dopo i passi falsi delle milanesi, ma il campo non è affatto semplice e in Piemonte tocca produrre lo sforzo massimo per cercare di portare a casa il massimo obiettivo. In realtà, le cose si mettono subito bene per gli ospiti, perché dopo un fallo di mano di Schuurs, l’arbitro assegna calcio di rigore. Paulo Dybala non sbaglia, dedica il gol alla mamma e conferma come sia lui il vero ago della bilancia della squadra. I ragazzi dello Special One producono la loro solita partita difensiva, chiudendo tutti gli spazi e non facendo passare praticamente mai i granata. Finisce 0-1 ed è un risultato importantissimo che lancia la Roma direttamente al terzo posto in classifica.

VERONA-SASSUOLO 2-1 – I padroni di casa sono pronti al tutto per tutto per sperare ancora nella salvezza e contro un Sassuolo già pago hanno l’intenzione di fare bottino pieno. In realtà, a partire meglio sono proprio i neroverdi, che sfruttano la maggiore qualità del suo attacco e trovano la rete con Harroui, su assist di Domenico Berardi. Il Verona, però, non si arrende e compie il massimo sforzo nel finale, quando Alessio Dionisi aveva già sostituito i suoi big. È così che prima Ceccherini e poi Gaich al 95eimo portano a termine una rimonta fondamentale e trovano tre punti preziosissimi per continuare a sperare.

LAZIO-JUVENTUS 2-1 – Si tratta del big match prima di Pasqua, dell’ambizione, anche della sfida tra due identità. Lazio contro Juventus è anche la sfida tra Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri, tra Milinkovic-Savic e Adrien Rabiot e ovviamente Immobile contro Vlahovic, entrambi in campo dal primo minuto. Partono decisamente meglio i padroni di casa, tenendo il pallone e cercando lo spazio giusto per fare male. Il centrocampista serbo di Sarri è grande protagonista con almeno due palle gol non sfruttare. Poco dopo si riscatta, perché su assist di Mattia Zaccagni si libera di Alex Sandro e batte Wojciech Szczesny per il gol del vantaggio.

Rete che, in realtà, porta anche a diverse polemiche per una possibile spinta sul difensore brasiliano. La Juventus si riversa di rabbia in attacco e trova immediatamente il pareggio: su azione da calcio piazzato Adrien Rabiot svetta e in due tempi batte Ivan Provedel. Nel secondo tempo, però, la musica biancoceleste riparte e la squadra di Sarri trova di nuovo il vantaggio: stupendo colpo di tacco di Luis Alberto per liberare Zaccagni che di prima segna un gran gol, il decimo in campionato. La Juventus cambia modulo, inserisce anche Chiesa, e se la gioca con il 4-3-3 producendo diverse occasioni. La Lazio, però, resiste e porta a casa una vittoria importantissima, consolidando il secondo posto in classifica.

La classifica dopo la 29esima giornata: l’Inter scivola al quinto posto, la Lazio consolida il secondo. Napoli, lo scudetto è solo questione di tempo

Napoli 74

Lazio 58

Roma 53

Milan 52

Inter 51

Atalanta 48

Juventus 44 (-15 punti di penalizzazione)

Bologna 43

Fiorentina 41

Udinese 39

Torino 38

Sassuolo 37

Monza 35

Empoli 32

Salernitana 29

Lecce 27

Spezia 26

Hellas Verona 22

Cremonese 17

Sampdoria 15

* una partita in meno