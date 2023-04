Come sono andate le partite della 28esima giornata di Serie A

È il momento della storia, è il momento in cui non si può più sbagliare. A dieci giornate dal termine, abbiamo ancora diversi dubbi, ma anche alcune certezze. Certezze che le partite andate in scena negli ultimi tre giorni sono state anche ribaltate. Stiamo sicuramente parlando del Napoli che vive dal peggior serata della sua stagione e viene fracassato 4-0 allo stadio Maradona. E non se l’aspettava proprio nessuno. L’Inter, invece, nonostante la sosta, continua a vivere una crisi che sembra ormai endemica nel club nerazzurro quest’anno e per cui molti puntano il dito verso Simone Inzaghi. Va bene la Roma, va benissimo la Lazio che trova per l’ennesima volta lo zero sul tabellino dei marcatori avversari e conquista anche Monza. Juventus sempre più pericolosa e vicina alla zona europea.

Proprio quando serviva a dare tranquillità in vista della Champions League, il Napoli è crollato. L’ha fatto nel momento più difficile, ma anche tremendamente importante, dando speranza a un Milan che, come i cugini, sembrava molto diverso da quello dell’anno scorso, e invece si è ritrovato. Il discorso scudetto pare comunque chiuso, ma il sogno europeo vale la pena di essere vissuto e sudato. Delle tre ancora in corsa quella che ha più problemi è l’Inter: Inzaghi ora è spalle al muro e sempre più tifosi mettono in discussione i suoi metodi e, di conseguenza, la sua panchina. Non assolutamente così nella Capitale, dove la Lazio vola sulle ali di Maurizio Sarri, bravissimo a portare la squadra a questo livello e la Roma di José Mourinho torna a riprendere il volo contro la Sampdoria. Juventus incontenibile: alle porte della Coppa Italia, i bianconeri trovano altri tre punti contro il Verona.

Il Milan asfalta il Napoli e per molti era l’antipasto della Champions League. Crisi nera per l’Inter, non per la Juventus. Bene la Roma, benissimo la Lazio

La 28esima giornata, fin dai nastri di partenza, si proponeva come una delle più interessanti dell’ultimo periodo. Napoli-Milan era sicuramente la partita da vedere e da non perdersi a tutti i costi, e ha riservato anche tantissime sorprese. Ma subito dietro c’era, per forza di cose, Inter-Fiorentina e anche lì ha prevalso la squadra in trasferta. La prestazione dei nerazzurri, però, anche alla luce dei risultati della scorsa settimana è parsa una sorta di psicodramma e che ha avuto come protagonista infelice Romelu Lukaku. E ora la corsa alla Champions League si fa sempre più complicata.

A dispetto di chi è andato male, c’è anche chi ha fatto alla grande il suo dovere, stiamo parlando della Juventus che non ha impressionato, ma ha confermato una fase difensiva sempre più importante e ha battuto il Verona con un gol di Moise Kean. Nella Capitale, almeno stavolta, possono esserci solo sorrisi: la Lazio torna con tre punti dalla trasferta contro il Monza, mentre la Roma in casa supera la Sampdoria, sempre più inguaiata in classifica.

CREMONESE-ATALANTA 1-3 – Il sabato alle 15.00 a riaprire le danze dopo la pausa per le Nazionali tocca proprio a loro: Cremonese contro Atalanta, due squadre che hanno necessità e fame di punti e che a questo punto non potevano più sbagliare. Alla fine, ha prevalso la qualità e la maggior compattezza dei bergamaschi.

Verso la fine del primo tempo, a portare in vantaggio i suoi è stato Marten de Roon, che ritrova il gol, nonostante il suo mestiere non sia proprio quello del cannoniere. Nel secondo tempo, però, succede di tutto e sicuramente ci sono molte più emozioni rispetto alla prima frazione di gioco. Al 56esimo, infatti, la tenacia della Cremonese viene premiata con il rigore realizzato da Daniel Ciofani che firma l’1-1. L’Atalanta, però, non ha affatto l’intenzione di lasciare punti per strada e raddoppia con gol di Jeremie Boga. Nel finale di partita, torna al gol anche Ademola Lookman, autore dell’1-3 finale.

INTER-FIORENTINA 0-1 – È già l’ora della resa dei conti per l’Inter, a sempre meno giorni dal quarto di finale di Champions League, ma con ancora la qualificazione da blindare, anzi da conquistare, visto che la classifica non è più così sicura, anzi la lotta è serrata. In realtà, però, contro la Fiorentina è arrivato un altro scivolone in casa ed è la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite. Un periodo nero che è stato sugellato dal ko contro i toscani, dopo tante occasioni fallite e un Romelu Lukaku tutt’altro che infallibile sotto porta.

Il gol decisivo l’ha segnato una delle bestie nere della Beneamata e si tratta di Giacomo Bonaventura che all’inizio del secondo tempo di testa si è inserito con un tap-in vincente dopo un grande intervento di André Onana. L’Inter a questo punto cade in classifica e ha bisogno di una reazione immediata in Coppa Italia contro la Juventus.

JUVENTUS-VERONA 1-0 – Chi continua la sua corsa verso la Champions League è, invece, la Juventus. I bianconeri non falliscono l’appuntamento con i tre punti e si confermano estremamente cinici e in un ottimo momento di forma. L’uomo decisivo non è ancora Dusan Vlahovic, ma ancora una volta Moise Kean che ora sembra tornato veramente alla grande e più maturo, come prima della sosta per il Mondiale.

Il grande pro per i bianconeri è certamente la difesa, capace di portare a termine un altro clean sheet e con una grande prestazione dei centrali e stavolta anche Wojciech Szczesny. Massimiliano Allegri può gioire, a dispetto dei problemi giudiziari, a pochi giorni dalla partita contro l’Inter valida per la semifinale di Coppa Italia.

BOLOGNA-UDINESE 3-0 – Thiago Motta è sulla bocca di tutti, tra presente e futuro, e la cosa non sembra destinata a finire. Perché il Bologna, ancora orfano di Marko Arnautovic, ha sfoderato un’altra prestazione meravigliosa e ha demolito l’Udinese con il risultato di 3-0. A sbloccare il risultato, dopo pochi minuti, è Stefan Posch capace di sfoderare un grande destro dalla distanza e di sbloccare subito il risultato con il gol della domenica.

I rossoblù sembrano una macchina perfetta e trovano il raddoppio con un rientro e un destro precisissimo di Moro. L’attacco, però, grida vendetta e, a questo punto, ritrova il gol anche Musa Barrow, autore di un altro gol stupendo. Bardi, nonostante qualche incertezza ma anche tante parate, non subisce gol: un’altra domenica perfetta per Thiago Motta e i suoi ragazzi.

MONZA-LAZIO 0-2 – Il secondo posto in classifica non può far venire le vertigini alla Lazio di Sarri, sempre più la macchina perfetta che il tecnico aveva progettato, almeno in Serie A. E, infatti, i biancocelesti non sbagliano neanche stavolta e sfoderando una prestazione di primo livello anche contro un contendente non semplice.

Mattia Zaccagni crea il panico sulla fascia sinistra e poi arriva Pedro per sbloccare il risultato. A mettere in ghiaccio la partita poi è un grandissimo calcio di punizione di Sergej Milinkovic-Savic che torna al gol nella maniera più bella possibile, dopo un primo tempo ancora non brillantissimo. Con questo super risultato, la Lazio allunga al secondo posto in classifica e, in realtà, accorcia anche di tre punti sul Napoli.

SPEZIA-SALERNITANA 1-1 – Cosa mancava al calendario? Una bella partita decisiva nella lotta per la salvezza, anche se le sfavorite a questo punto sono altre, ma i brividi è meglio toglierli dalla schiena il prima possibile. Ancora senza M’bala Nzola, i liguri si complicano subito le cose per colpa di un autogol di Mattia Caldara. La Salernitana esulta, ma non può farlo definitivamente. Infatti, nel secondo tempo, i bianconeri rimettono a posto le cose con la rete di Eldor Shomurodov: l’ex Roma non fallisce la rete del pareggio e blinda il risultato di 1-1.

Un pareggio che essenzialmente va bene a tutti, anche perché le tre dirette rivali per la salvezza hanno perso tutte e, dunque, sia Spezia sia Salernitana hanno guadagnato punti. Insomma, nessuno contento ma tutti contenti.

ROMA-SAMPDORIA 3-0 – La squadra di Mourinho è chiamata a una reazione immediata dopo il derby perso contro la Lazio. Una sconfitta che fa male, malissimo e che avrà bisogno di tante vittorie per essere metabolizzata. Inizialmente, i blucerchiati restano dentro la partita, ma poi sono costretti ad abdicare alla maggiore fisicità e qualità tecnica dei giallorossi.

L’espulsione di Jeison Murillo apre la strada della vittoria ai capitolini, ma è bravo un Georginio Wijnaldum che ora sembra in gran forma a mettere in rete l’assist di Nemanja Matic. La Roma con l’uomo in più continua ad attaccare e Paulo Dybala su rigore blinda la partita con il 2-0. C’è anche spazio per il gol di Stephan El Shaarawy che chiude i giochi.

NAPOLI-MILAN 0-4 – È questa la partita più attesa, ma anche più sorprendente della giornata. Il Milan inizia subito il match con il piglio giusto e la manovra del Napoli, invece, non decolla, come non era mai successo quest’anno. A punire per primo i partenopei è Rafael Leao, implacabile con le sue discese sulla fascia sinistra. Straordinaria, però, è soprattutto la discesa di Brahim Diaz. Il trequartista pochi minuti dopo replica e con un’altra grande azione personale batte Alex Meret e chiude i giochi, già nel primo tempo.

La reazione del Napoli arriva solo a inizio ripresa, ma comunque non porta gol, anche perché è ancora un contropiede perfetto dei rossoneri con Leao a marchiare lo 0-3. Non è ancora finita, però, la serata difficilissima dei campani, visto che Alexis Saelemaekers si trasforma in Lionel Messi, salta tutti e cala il poker. Se questo era l’antipasto della Champions League, allora i giochi sono più che aperti, anzi il pronostico non è affatto scontato.

EMPOLI-LECCE 1-0 – La sfida tra i toscani e i pugliesi è essenzialmente quella tra due delle squadre più deludenti dell’ultimo mese, almeno nella parte destra della classifica. Questo era il match della resa dei conti per rinascere, ma vale solo per una delle due.

Non è un caso che il gol decisivo sia stata essenzialmente una questione identitaria e, infatti, l’ha firmato Ciccio Caputo nel secondo tempo. Al Lecce resta, invece, veramente poco da salvare con una fase offensiva che non funziona più e il solo Federico Baschirotto a tentare di tenere in piedi la baracca, ma senza risultati decisivi. I pugliesi, però, non sono ancora nei guai grossi, perché alle loro spalle si va a rallentatore.

SASSUOLO-TORINO 1-1 – Può essere la sfida dello spettacolo, delle emozioni e anche quella del talento, quella che di lunedì sera chiude la 28esima giornata. Il Sassuolo parte meglio cercando di comandare il gioco e di andare al più presto alla via del gol. Il risultato si sblocca con chi i neroverdi hanno aspettato per tanto tempo, Andrea Pinamonti. Il bomber stavolta non sbaglia e mette immediatamente il suo marchio sul match. Nel secondo tempo, i neroverdi vanno vicini anche al raddoppio, ma il gol di Armand Laurienté viene annullato. Il Torino non demorde e trova anche l’1-1 con Antonio Sanabria. Nessuno segna più: la posta in palio viene divisa, ma con un punto a testa non possono essere tutti contenti.

La classifica della Serie A dopo la 28esima giornata: l’Inter crolla, Milan e Lazio balzano avanti

Napoli 71

Lazio 55

Milan 51

Inter 50

Roma 50

Atalanta 48

Juventus 44**

Bologna 40

Fiorentina 40

Torino 38

Udinese 38

Sassuolo 37

Monza 34

Empoli 31

Salernitana 28

Lecce 27

Spezia 25

Hellas Verona 19

Sampdoria 15

Cremonese 13

** -15 punti di penalizzazione