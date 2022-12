Come smacchiare senza acqua ossigenata, usa questo rimedio naturale

Ecco qual è il metodo migliore per smacchiare senza usare l’acqua ossigenata. Si tratta di un rimedio naturale ed economico.

Una lista incredibile di metodi alternativi che vi aiuteranno a smacchiare qualsiasi cosa senza l’utilizzo dell’acqua ossigenata. Dei metodi davvero semplici da applicare.

Alternative all’acqua ossigenata per smacchiare

Non tutti lo sanno, ma quando si vuole smacchiare un capo o una superficie, non è necessario utilizzare l’acqua ossigenata. Si tratta di una sostanza invasiva, che può anche danneggiare oggetti e bucato.

Proprio per questo, oggi vi offriamo un elenco di sostanze che potete facilmente reperire in commercio, o direttamente a casa vostra, per smacchiare qualsiasi cosa.

La prima è sicuramente l’aceto bianco, un ingrediente sempre presente in casa, perché si adatta a numerosi utilizzi. Questo prodotto è in grado di smacchiare qualsiasi cosa, grazie alle sue proprietà benefiche. Basterà unirlo a dell’acqua per rimuovere macchie come quelle di inchiostro o da cibo.

Un altro ingrediente che vi raccomandiamo è il succo di limone, ottimo soprattutto per quelle macchie causate dal calcare. Vi permetterà di far brillare qualsiasi superficie. E poi ancora vi proponiamo il sapone liquido, realizzato magari con prodotti naturali come le olive o le nocciole. Questo è adatto soprattutto alle macchie più incrostate nelle superfici delicate come il legno.

Uno smacchiante sempreverde è sicuramente il sapone di Marsiglia, perfetto soprattutto sui capi e in generale sulla biancheria chiara. Tutto quello che dovrete fare è strofinarlo sul capo macchiato o versarne alcune gocce, nel caso in cui lo abbiate acquistato nel formato liquido, e attendere qualche ora.

Poi risciacquate e non potrete fare a meno di notare come la macchia sia venuta via con grande facilità.

Ecco la soluzione definitiva

Un altro metodo che dovete assolutamente sperimentare se siete alla ricerca di alternative all’acqua ossigenata, questo è l’impiego del percarbonato di sodio. Questa sostanza non fa altro che liberare l’ossigeno che ostacola il dissolversi delle macchie, che trascina via grande all’acqua.

Il consiglio che vi diamo è quello di aggiungerne alcune gocce direttamente all’interno del cestello della lavatrice. Vi raccomandiamo di non aggiungere nel tamburo capi troppo delicati o macchiati di sangue.

E poi ancora vi consigliamo di impiegare i fondi del caffè. Questi sono perfetti per eliminare le macchie di zucchero, come quelle della coca cola o in generale dei drink. Tutto quello che dovrete fare è versare prima dell’aceto e poi aggiungere dei fondi di caffè. Quindi attendere e lavare via il tutto.

Ma la soluzione definitiva che oggi vi proponiamo è quella che miscela l’amido, il bicarbonato e il talco. Unite queste sostanze e mettetele all’interno di uno spray.

Quindi non dovrete fare altro che spruzzare questa sostanza sulle macchie che volete eliminare e attendere che queste scivolino via una volta che le sciacquate. Di seguito vi consigliamo di effettuare un lavaggio, che possa eliminare gli ulteriori residui sia di prodotto che di macchia che sono riusciti a resistere.