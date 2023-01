Come smacchiare i capi dopo il bucato, ecco la soluzione: neanche la lavanderia lo sa

Smacchiare i capi dopo il bucato non è mai stato così semplice, grazie al metodo che non conosce neanche la lavanderia con questa soluzione incredibile.

Ci sono delle macchie anche dopo il lavaggio classico in lavatrice o a mano? Questo vuol dire che oramai si sono fissate lungo le fibre e non è facile eliminarle. Per questo motivo, tantissime persone si rivolgono alle lavanderie specializzate ma non sempre i prodotti chimici possono essere d’aiuto. Per ovviare al problema, gli esperti hanno individuato un metodo con ingredienti naturali di portata superiore. In poco tempo tutte le macchie potranno essere spazzate via. Come fare? Scopriamolo insieme.

Perché i capi si macchiano?

I capi macchiati sono una vera delusione, anche dopo tantissimi lavaggi. I prodotti che contengono delle sostanze chimiche non sempre svolgono il lavoro correttamente e ci si ritrova con un tessuto rovinato oltre che macchiato.

I capi si possono macchiare in diversi modi, dal cibo sino al grasso per arrivare ad una classica penna con inchiostro. In ogni caso, la macchia deve essere trattata nell’immediato prima che diventi un cosa unica con le fibre interne.

Ci sono dei casi, non rari, che le macchie emergono subito dopo il lavaggio in lavatrice. Questa manifestazione si sviluppa nel momento in cui l’elettrodomestico non è stato pulito e igienizzato. I residui di calcare e detersivo, lavaggio dopo lavaggio, entranoin contatto con i capi di abbigliamento macchiandoli. Non da meno le macchie di muffa che possono man mano manifestarsi nel tempo e intaccare un tessuto.

Ad ogni problema c’è una soluzione e in questo caso si tratta di un metodo naturale, veloce e anche divertente.

Come smacchiare i tessuti? Il metodo che nessuno conosce

Per questo metodo veloce e naturale, raccontato dagli esperti direttamente sul web serviranno:

1 pentola grande e lunga

4 patate

1 litro di acqua

Pulire e pelare le patate, per poi tagliarle a fettine (grandi o piccole, non ci sono differenze). Subito dopo mettere a bollire 1 litro di acqua con le fette di patata all’interno.

Prendere il capo macchiato e inserirlo in padella, insieme all’ingrediente protagonista. Lasciare per un’ora al fine che possa fare il suo effetto. Dopo questo tempo di cottura, prendere il capo e toglierlo dalla pentola.

Tutte le macchie del capo di abbigliamento saranno magicamente sparite e questo vale per ogni tipologia di tessuto. Subito dopo si potrà – a piacere – lavare il capo anche a mano, con un detersivo delicato e biologico.

Ma come è possibile tutto questo? Grazie all’amido contenuto all’interno della patata e l’azione dell’acqua calda, le macchie si eliminano direttamente sciogliendosi. Questo è un ingrediente naturale da usare ogni volta che un capo si macchia, dopo il normale lavaggio.

Ovviamente, quelle patate usate per smacchiare i capi non dovranno poi essere usate e consumate.