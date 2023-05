Come sbarazzarsi subito delle formiche in cortile o giardino in modo permanente

By

Come sbarazzarsi subito delle formiche in cortile o giardino: ecco la soluzione permanente di cui non potrai più fare a meno.

Le formiche possono davvero essere fastidiose soprattutto se attaccano il nostro cortile o giardino. Se sei alla ricerca di una soluzione definitiva per sbarazzarti di questi insetti, continua a leggere. Ecco la ricetta che salverà il tuo spazio verde.

Come sbarazzarsi subito delle formiche in maniera rapida

Con l’arrivo delle prime giornate calde e soleggiate, ecco spuntare nel giardino o nel cortile di casa le temute formiche! Questi insetti che si muovono in colonie, possono essere pericolose. Sai che esse sono in grado di attaccare i nostri fiori e le piante che curiamo con tanto amore e tanta attenzione?

Il loro modo meticoloso di smuovere il terreno finisce per procurare danni piuttosto seri alle radici delle piante che chiaramente, non riusciranno a sopravvivere nel caso in cui i danni provocati da questi insetti fossero importanti.

Ecco perché appena vedi spuntare nel tuo cortile o nel tuo giardino le formiche, devi immediatamente correre ai ripari. Se non hai intenzione di utilizzare i classici insetticidi chimici continua a leggere. Oggi ti proponiamo una soluzione innovativa che ti permetterà di dire per sempre addio alle fastidiose formiche.

La tecnica permanente per allontanare questi insetti dal nostro giardino

Se hai notato che nel tuo giardino o nel cortile di casa le formiche hanno iniziato a fare capolino dal terreno, devi correre immediatamente ai ripari. Sei nel posto giusto se la tua intenzione è realizzare con le tue mani un rimedio permanente per sbarazzarti di questi insetti.

Per prima cosa devi procurarti dell’ammoniaca che andrai a versare in un contenitore riempito con 5 litri di acqua. Ti basterà solo aggiungere 40 mg di ammoniaca per ottenere un risultato straordinario. Versa questa soluzione in un nebulizzatore.

Si tratta di un tecnica davvero potente, a base di alcol, che sicuramente allontanerà le formiche dal tuo giardino o dal cortile di casa. Puoi versare la soluzione anche all’interno di un innaffiatoio e iniziare a bagnare il terreno o il prato del tuo giardino con il tuo potente antiparassitario: vedrai immediatamente i risultati sperati.

Se vuoi una soluzione altrettanto potente ma più naturale, procurati allora delle bucce di banana. Inizia a tagliarle grossolanamente e mettile in un contenitore piuttosto capiente all’interno del quale aggiungerai tre cucchiai di acido borico.

Quando quest’ultimo si sarà ben amalgamato attorno alle bucce di banana, non dovrai far altro che spargere le bucce sul tuo terreno o nel tuo giardino. Potrai così dimenticarti definitivamente dei formicai.

Rimedi naturali per sbarazzarsi delle formiche

Se vuoi conoscere altri rimedi naturali per sbarazzarti subito delle formiche, continua a leggere questo contributo. Ti elencheremo di seguito alcuni metodi davvero efficaci per dire addio ai formicai. Il primo ingrediente che ti tornerà sicuramente utile in questa operazione è l’alloro.

Mentre per noi queste foglie hanno un odore gradevole, per le formiche sono un repellente potentissimo. Spargile intorno alle piante o negli angoli della tua abitazione e vedrai che le formiche non si avvicineranno più alla tua casa o al tuo giardino.

Se in casa poi hai del bicarbonato di sodio e dello zucchero preparati a realizzare questa ricetta incredibile. In un contenitore versa due cucchiai di entrambi gli ingredienti, mescola bene e spargine un po’ negli angoli della casa o lungo il terreno o nel tuo prato. La combinazione di questi due ingredienti terrà le formiche lontane da casa e giardino.

Sai che anche la menta spaventa le formiche? Posiziona qualche foglia lungo le finestre di casa o intorno al terreno dove hai interrato le tue piante.

Il profumo gradevole di queste foglie diventerà il peggior nemico delle formiche. Esistono dunque davvero tante soluzioni per sbarazzarsi subito delle formiche sia in casa che in giardino.

Questi rimedi che ti abbiamo elencato sono efficaci, garantiamo al 100% il loro funzionamento. Non acquistare solo prodotti commerciali che possono rovinare il tuo terreno, il tuo giardino e le tue piante. La natura ha messo a tua disposizione tanti ingredienti straordinari per proteggere i tuoi spazi verdi personali.