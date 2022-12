Come pulire le manopole del forno, il rimedio delle casalinghe esperte

Esiste un metodo utilizzato dalle casalinghe esperte per pulire le manopole del forno con ingredienti naturali.



Uno degli elettrodomestici più utilizzati nelle nostre case è il forno, grazie al quale possiamo preparare delle pietanze che stupiranno i nostri ospiti e il nostro palato, godendo di piatti prelibati.

Il suo utilizzo è spesso usato per la preparazione di dolci che richiedono, il più delle volte, l’utilizzo di alte temperature per far si che il preparato lieviti e si formi l’aspetto del dolce desiderato.

Forno: ecco il metodo delle casalinghe esperte per pulire le manopole

Ma anche per quanto riguarda le pietanze salate, il forno è molto utilizzato. Basti pensare a piatti come le lasagne o la pizza di patate o la pizza rustica o ancora la focaccia che hanno bisogno del forno per poter cuocere.

La pulizia del forno a volte può sembrare molto complicata per via di incrostazioni che si formano e per via degli angoli più insidiosi ma ci sono vari metodi per far si che torni a splendere.

In particolar modo, alcune casalinghe tendono a inserire all’interno del forno, del limone con dell’acqua e lasciarlo cuocere per alcuni minuti. Così, non solo le incrostazioni si ammorbidiscono e il forno di disinfetta, ma l’aria rilascerà un odore molto intenso per tutta la casa.

Questo è utile per pulire il forno dal suo interno e dopo fatta questa operazione, possiamo usare una spugnetta e ripulire il nostro elettrodomestico fin quando non tornerà come prima.

Però, ci sono alcuni elementi del nostro forno che non riescono a pulirsi a fondo e stiamo parlando delle manopole che vengono spesso toccate anche con mani piene di impasto o di ingredienti.

Anche se ci mettiamo a pulire a fondo, alcune macchie rimangono su queste manopole e ci ritroviamo un forno non perfettamente lindo ma esiste un metodo efficace per far si che anche queste diventino splendenti.

Come procedere

Il metodo è tramandato dalle casalinghe più esperte e prevede l’utilizzo di acqua e aceto che vengono amalgamate in un recipiente e dopodiché utilizzate con l’aiuto di uno spazzolino.

Una volta che abbiamo immerso le spatole dello spazzolino nella soluzione, passare delicatamente questo sulle manopole andando ad agire sullo sporco ostinato e poi rimuovere il tutto con un panno in microfibra.

Se ci troviamo davanti ad alcune manopole che hanno delle tracce di ruggine, possiamo immergere direttamente queste per qualche minuto dentro la soluzione e qualora lo vogliamo possiamo aggiungere delle gocce di succo di limone.

In questo modo, la ruggine una volta passato lo spazzolino, dovrebbe venir via e le nostre manopole torneranno come nuove senza alcuna traccia di sporco o di ruggine e avremo il nostro forno perfettamente igienizzato e senza residui.

Questa operazione, può essere effettuata anche per le manopole del piano cottura, ma bisogna sempre stare attenti che questa soluzione non vada a intaccare gli ingranaggi e a danneggiare l’elettrodomestico.

Inoltre, è consigliabile, qualora dovessimo utilizzare questo metodo, levare la spina del forno per non incorrere in spiacevoli sorprese e fare il tutto in massima sicurezza e serenità.