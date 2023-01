Come pulire il parquet senza fatica, basta 1 sola goccia per farlo risplendere

Pulire il parquet senza fatica ed eliminando tutto lo sporco è possibile? Con una sola goccia di questo ingrediente la superficie sarà brillante.

Il parquet è una delle superfici maggiormente eleganti che si possono trovare all’interno di una abitazione. Il metodo di pulizia e manutenzione è molto importante, per questo motivo è necessario usare solo prodotti delicati e non strofinare con forza. Sappiamo bene che il parquet è delicatissimo, ma è anche un tipo di materiale – trattato o meno che sia – che tende ad imprigionare la polvere oltre che mostrare nell’immediato impronte e righe. Per questo motivo basterà solo una goccia di questo ingrediente per farlo risplendere.

Proteggere il parquet: cosa non usare

Ci sono varie tipologie di legno e anche di trattamenti, per questo ogni parquet si potrebbe considerare come un elemento vivo personalizzato da trattare. Da secoli questo è il materiale di costruzione che è stato maggiormente impiegato dall’essere umano, con caratteristiche diverse che si sposano perfettamente a varie esigenze.

Le qualità che si possono percepire sono sicuramente il suo isolamento termico oltre che acustico, l’elasticità, le nuance che cambiano a seconda della luce e una resistenza che va oltre il tempo. Nella maggior parte degli ambienti interni la scelta del parquet è legata ad una eleganza particolarmente apprezzata.

Questo tipo di superficie arricchisce ogni tipologia di arredamento, rendendo l’abitazione e la stanza accogliente e calda. È risaputo che il parquet sia un tipo di pavimentazione molto difficile da trattare e mantenere correttamente. Come accennato, righe e sporco si notano nell’immediato e ci sono sostanze chimiche che potrebbero danneggiarlo completamente.

In linea generale è importante evitare dei materiali come candeggina o alcool, limitare l’acqua e asciugare sempre bene dopo ogni trattamento. Il legno, infatti, tende a trattenere i liquidi creare umidità e alterarsi nel tempo gonfiandosi su vari punti.

Come pulire periodicamente il parquet

La pulizia periodica di questo tipo di superficie è importante ed è necessario avvalersi di sole spazzole e prodotti appositi. Il legno deve essere lavato ma sempre asciugato e poi ravvivato come da indicazioni del produttore.

È importante evitare di usare prodotti acidi, corrosivi, abrasivi e schiumosi che contengano degli ingredienti chimici altamente nocivi per il legno.

Una sola goccia di questo ingrediente per un parquet come nuovo

Se il parquet non è rovinato ma ha necessità di brillare come nuovo, allora si può usare un solo ingrediente che lo renderà come nuovo. Basterà infatti bagnare il parquet con una goccia di olio di oliva e poi passare un panno di lana morbido direttamente sulla superficie. Il legno assorbirà tutte le sue proprietà e si rinnoverà automaticamente, facendolo brillare.

È importante che il parquet venga prima trattato con un panno elettrostatico per eliminare la polvere, poi lavato con un panno umido – non bagnato – per poi asciugarlo completamente.