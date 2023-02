Come piegare un lenzuolo con angoli senza stirarlo: ci vogliono meno di 2 minuti

Il lenzuolo con gli angoli, soprattutto se matrimoniale, potrebbe essere davvero complicato da piegare. Vediamo come ovviare al problema.

Tra le cose che laviamo più spesso c’è sicuramente il lenzuolo con angoli. Ma come piegarlo da soli senza stirare?

Lenzuolo con angoli: che fatica

Tra le cose che si lava più spesso in lavatrice spicca il lenzuolo con angoli. Si tratta di una parte fondamentale della biancheria da letto, caratterizzata per la sua praticità. Un lenzuolo con angoli, infatti, calza perfettamente al materasso, se della misura giusta. Impossibile pensare di fare il letto, in tempi moderni, dove la praticità e la velocità sono essenziali, senza un lenzuolo con gli angoli.

Naturalmente, come tutto il corredo letto, va cambiato con una certa frequenza e, ogni volta che viene cambiato, viene lavato in lavatrice nel ciclo per i panni bianchi a 40/60 gradi.

Dalla lavatrice non sempre esce privo di pieghe che non si tolgono facilmente nemmeno se lo stendiamo ben liscio in balcone. Qualcuno, completato il processo di asciugatura, trova il tempo di stirarlo per facilitarsi l’operazione di piegatura. Conservare un lenzuolo con angoli ben stirato e piegato ci permetterà di risparmiare molto spazio negli armadi e ripostigli.

Tuttavia, il passaggio dello stiro non è sempre possibile per questioni di tempo e, qualcuno, potrebbe considerarlo anche inutile. Ecco quindi che, di seguito, ti spieghiamo un modo efficace per poter piegare il lenzuolo con angoli da solo, senza aiuti ma soprattutto senza stirare. Ti ci vorranno soltanto due minuti.

Come piegarlo

Dopo aver lavato il lenzuolo con angoli, steso per farlo asciugare o asciugato velocemente in lavatrice, si da inizio al procedimento rapido per piegarlo. Per prima cosa, dovrai inserire le mani nelle così dette orecchie, quelle sullo steso lato.

Avvicina le mani su cui avevi infilato le orecchie e avvicinale l’una all’altra. In questo modo, infilerai l’orecchio di destra in quello di sinistra, in modo che combacino le cuciture. Poi, farai lo stesso anche per le altre due orecchie rimanenti.

Appoggiandoti ad una superficie piana, cerca di stirare con le mani tutte le pieghe senza togliere le orecchie l’una dall’altra. A questo punto, inizia a piegare il lenzuolo, in modo che occupi il minor spazio possibile e rispettando le pieghe che hai fatto prima, infilando un lembo nell’altro. Se farai tre sezioni, occuperai meno spazio possibile e otterrai un rettangolo.

Se praticherai questo metodo su tutte le lenzuola che hai nel tuo armadio soprattutto quelle con gli angoli, non solo risparmierai spazio, ma avrai della biancheria da letto pronta all’uso e priva di pieghe anche senza utilizzare il ferro da stiro e la sua asse. Dopo aver provato questo metodo, le lenzuola con gli angoli non saranno più un problema da riporre.