Come mantenere vivo il prezzemolo e farlo durare mesi interi: il trucco degli chef

Come mantenere vivo il prezzemolo e farlo durare mesi interi? Ecco il trucco degli chef da mettere in atto.

Il prezzemolo è un ingrediente molto utile in cucina, per insaporire le pietanze. Averlo sempre fresco a portata di mano potrebbe essere utile.

A cosa serve il prezzemolo

Erba aromatica molto popolare in cucina, il prezzemolo viene utilizzato per insaporire molti piatti come insalate, zuppe, carni, pesce e verdure. Ricco di vitamina C, vitamina K e ferro, costituisce anche un’ottima fonte di antiossidanti.

L’erba aromatica in questione è disponibile in due varietà principali: riccio e piatto. Quello riccio ha foglie arricciate e un sapore più forte, mentre quello piatto ha foglie piatte e un sapore più delicato.

In cucina, questa erba può essere tritata finemente e aggiunto ad una varietà di piatti per insaporirli. Esso può fungere anche da guarnizione per piatti come insalate, zuppe e patate al forno.

Acquistabile sia fresco che essiccato, il prezzemolo fresco è preferito da molti chef per il suo sapore più intenso. Quando si acquista da fresco, è importante scegliere le foglie verdi e fresche e rimuovere le foglie gialle o appassite.

Come mantenere vivo il prezzemolo: il trucco per conservarlo

Per prima cosa, dovrai procurarti del prezzemolo, meglio se molto fresco. Lavalo e adagialo su un tagliere. Con l’aiuto di un coltello, procedi a tagliarlo a pezzetti grossolani.

Il passo successivo è quello di mettere il prezzemolo fresco e tagliato in una ciotola abbastanza profonda. Successivamente, è necessario aggiungere un cucchiaio di bicarbonato di sodio. Versaci su dell’acqua fredda affinché tutto il prezzemolo sia sommerso ed il bicarbonato si sciolga. Con l’aiuto di un cucchiaio, spingi le foglie nell’acqua, affinché si bagni bene.

A questo punto, il prezzemolo dovrà essere lasciato in ammollo per circa un quarto d’ora. Nel frattempo, pulisci il tagliere con dell’alcol di aceto. In questo modo, sarai certo che tutti i batteri saranno eliminati ed il tagliere sarà pronto ad essere utilizzato per un altro uso. Trascorsi i 15 minuti, risciacqua l’erba aromatica sotto l’acqua corrente. L’acqua dovrebbe essere cambiata per circa tre volte.

Sul tagliere pulito, metti un panno di spugna pulito su cui adagerai l’erba aromatica precedentemente scolata. Asciugalo bene con l’asciugamano. A questo punto, ci occorrerà un barattolo ben pulito e asciutto. Fodera il fondo del barattolo con della carta assorbente. Fallo aderire bene alle pareti del barattolo con l’aiuto di un cucchiaio.

Il barattolo andrà riempito con il prezzemolo. Il barattolo dovrebbe essere uno di quelli in vetro trasparente, con chiusura ermetica. A questo punto, il barattolo nel prezzemolo può andare in frigorifero e rimanerci fresco ed integro per circa un mese. Dopo aver trovato questo trucco, siamo certi che non lo lascerai più.