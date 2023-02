Come mai i giardinieri mettono uno spicchio d’aglio nelle orchidee? Svelato il mistero

Se credete che l’aglio può essere utilizzato soltanto in cucina, vi sbagliate. In realtà, grazie alle sue numerose proprietà può essere utile anche nel giardinaggio, infatti, se mettete un solo spicchio d’aglio nelle orchidee otterrete un risultato veramente miracoloso: scopriamo di più.

L’aglio è un prodotto con tantissime proprietà, proprio per questo, può aiutarci nel giardinaggio. Non tutti sanno che questo fantastico alimento può farci ottenere un risultato veramente grandioso sulle nostre piante, in particolare, sulle orchidee. Sono piante di una bellezza straordinaria, infatti, donano all’ambiente in cui si trovano un tocco di eleganza e raffinatezza. Ma non tutti sanno che grazie ad un spicchio d’aglio le farai crescere in un modo migliore.

Orchidee sane e rigogliosa: ecco come fare

Le orchidee hanno origini tropicali e proprio per questo si adatto facilmente a qualsiasi ambiente, tranne nei luoghi troppo freddi o troppo caldi, infatti, preferiscono le temperature miti, quindi dai 18 ai 28 gradi. Le loro radici aeree le rendono particolari ma allo stesso tempo sono utili per il loro nutrimento, perché è proprio lì che assorbono tutte le sostante nutritive.

Molto spesso, li troviamo nelle case o negli uffici, dato che donano al luogo in cui si trovano un tocco di eleganza e raffinatezza. Inoltre, esistono di diversi colori. Coltivarle non è difficile, però bisogna mettere in pratica alcuni accorgimenti per il bene della loro crescita.

Ad esempio, sarebbe meglio posizionarle in un davanzale, vicino ad una finestra, in questo modo i raggi del sole non colpiranno direttamente le nostre orchidee. Per quanto riguarda il loro nutrimento, bisogna annaffiarle più volte al giorno soprattutto in primavera e in estate.

Bisogna controllare il loro terreno molto spesso, infatti, se risulta arido dovrete subito innaffiarle, ma non è necessario se invece è ancora umida. Questa operazione sarebbe meglio eseguirla durante la mattina. Questi sono solamente dei piccoli accorgimenti che sono necessari per la salute della pianta.

In realtà ce ne sarebbe anche un altro. Si tratta di un rimedio completamente naturale. Vi servirà solamente uno spicchio d’aglio. Questo alimento non serve utilizzarlo solamente in cucina, ma anche nel giardinaggio, infatti, grazie alle sue proprietà antibatteriche può essere molto utile per le nostre orchidee: scopriamo come.

Spicchio d’aglio nelle orchidee: ecco a cosa serve

Per favorire la crescita e il corretto sviluppo della pianta è necessario mettere in pratica un semplice rimedio naturale. Vi servirà realizzare un infuso di aglio. Il motivo? Per via della sua azione antibatterica e il suo odore riuscirete a mandare via ogni tipo di parassita.

Prepararlo è molto semplice e veloce. Dovrete prendere solamente una bottiglia da 2 litri e 4 spicchi d’aglio puliti e divisi in due. Innanzitutto, riempite la bottiglia e versate l’aglio. Lasciate riposare l’infuso per almeno un giorno.

Appena sarà pronto, potrete utilizzarlo per innaffiare le vostre orchidee. Sin da subito noterete dei grandi miglioramenti e non ci sarà più traccia di nessun parassita.