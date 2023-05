By

È possibile inviare lo stato pubblicato su WhatsApp direttamente su Facebook: ecco la procedura da mettere in atto.

Se siete appassionati di social media, sicuramente utilizzate WhatsApp e Facebook. Sapete che potete condividere facilmente i vostri stati WhatsApp direttamente sulla bacheca Facebook? In questo articolo, scopriremo come farlo in modo semplice e veloce.

A cosa serve lo stato su WhatsApp

Lo stato su WhatsApp è una funzione molto utile che consente di condividere i propri pensieri, emozioni e attività con tutti i nostri contatti.

Possiamo aggiornarlo ogni volta che vogliamo per far sapere agli altri cosa stiamo facendo o semplicemente come forma di intrattenimento.

Inoltre, è possibile scegliere tra diverse opzioni: testo, foto, video e GIF animate. Possiamo anche impostare il nostro stato in modo da mostrarlo solo a determinati contatti, se non vogliamo che tutti vedano ciò che abbiamo pubblicato.

Possiamo anche guardare gli stati dei nostri amici sulla homepage di WhatsApp e rispondere direttamente alla loro storia. In questo modo, possiamo tenerli sempre aggiornati sulle attività dei nostri contatti senza doverli chiamare o inviare messaggi singoli.

Infine, lo stato su WhatsApp è un ottimo strumento per promuovere la nostra attività commerciale online. Può essere utilizzato per creare hype intorno al tuo brand o prodotto ed aumentare l’interazione con i clienti esistenti e potenziali.

Come inviare gli stati WhatsApp direttamente su Facebook

Se usate WhatsApp e Facebook, potreste chiedervi come condividere gli stati su queste due piattaforme senza doverli pubblicare separatamente. La buona notizia è che esiste una soluzione semplice per inviare gli stati WhatsApp direttamente su Facebook.

Per iniziare, assicuratevi di aver aggiornato sia l’app WhatsApp che quella di Facebook all’ultima versione disponibile. Quindi, andate nell’app WhatsApp e create lo stato che desiderate condividere su entrambe le piattaforme.

Una volta creato lo stato, toccate sull’icona della freccia verso l’alto – accanto allo stesso stato e scegliete Condividi. Nella schermata successiva dobbiamo selezionare Facebook come destinazione del nostro stato.

A questo punto, saremo indirizzati automaticamente alla sezione dedicata a Facebook dell’app, dove potremo personalizzare il nostro post prima della pubblicazione. Ci verrà data la possibilità di aggiungere descrizioni o taggare amici nel post.

In alternativa, possiamo anche scegliere Aggiungi alla mia raccolta invece di condividere immediatamente lo stato sul profilo Facebook. Ciò ci consentirà di salvare lo stato nella galleria personale – all’interno dell’app Facebook – per poi decidere quando effettivamente pubblicarlo.

WhatsApp, le novità degli ultimi aggiornamenti 2023

WhatsApp sta costantemente migliorando la sua app per garantire agli utenti un’esperienza sempre migliore. In uno dei suoi ultimi aggiornamenti, l’app ha introdotto la possibilità di inviare gli stati direttamente su Facebook.

Ma non è finita qui: WhatsApp ha anche annunciato che è possibile utilizzare l’applicazione su più dispositivi contemporaneamente e di avere chat criptate da backup.

WhatsApp si conferma come una delle applicazioni più innovative del momento. Siamo certi che continueremo ad assistere a nuovi sviluppi in futuro e non vediamo l’ora di scoprire cosa ci riserva il prossimo aggiornamento.