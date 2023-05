A partire da oggi pomeriggio, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, sarà possibile consultare le dichiarazioni già pronte.

Dall’11 maggio invece i contribuenti potranno accettare, modificare e inoltrare tale documento.

On-line da oggi il 730 precompilato

A partire da oggi pomeriggio sarà possibile consultare le dichiarazioni già compilate da parte dell’Agenzia delle Entrate, un documento che potrà essere preso in visione in attesa della sua accettazione, modifica o invio, il quale avverrà dall’11 maggio.

Attraverso le nuove modalità, le dichiarazioni del 2023 risulteranno essere molto più semplici. Infatti, all’interno della dichiarazione dei redditi precompilata, l’Agenzia delle Entrate ha già inserito diversi dati tra cui le spese sanitarie, quelle per i servizi funebri, le spese universitarie insieme ai premi assicurativi e bonifici per le ristrutturazioni edilizia e la riqualificazione energetica nonché i contributi previdenziali.

Coloro che non modificheranno il 730 precompilato, non dovranno mostrare nessuna ricevuta all’interno della quale si vanno ad attestare gli oneri detraibili e deducibili. Inoltre non saranno sottoposti a nessun controllo documentale. Per proseguire verso questa direzione, sarà necessario accettare il documento on-line. Inoltre, oltre al 730 sarà messo a disposizione anche il modello redditi persone fisiche precompilato.

Sono sempre di più i dati che devono essere inviati all’Agenzia delle Entrate in quanto, a partire da quest’anno, è necessario indicare anche i corsi post diploma completati presso gli istituti statali di alta formazione e specializzazione musicale e artistica insieme alle spese di canoni di locazione e a quelle di intermediazione per comprare immobili catalogati come prima casa.

Come inoltrare il 730 precompilato

Il 730 precompilato potrà essere inviato attraverso l’applicazione entro il 2 ottobre, scadenza che si sposta al 30 novembre per il modello redditi precompilato. Tra le tante novità ne è stata introdotta anche una secondo la quale, a partire dal 20 aprile, si indica la possibilità di dare la propria autorizzazione ad un familiare o ad una persona di fiducia nella gestione della dichiarazione precompilata e nell’utilizzo di altri servizi on-line. Una novità che è stata studiata per aiutare coloro che, nonostante siano in possesso delle credenziali per effettuare l’accesso all’area riservata, risultano avere poca dimestichezza con le funzionalità del web oppure non sono in grado di gestirle autonomamente. Per concedere tale autorizzazione sarà necessario accedere all’area riservata dell’agenzia oppure autorizzare la persona di fiducia tramite una videochiamata fatta con un funzionario dell’ente.

A queste due nuove modalità si uniscono quelle che fino allo scorso anno erano già attive, ossia un invio attraverso una PEC o la presentazione del modello presso un qualsiasi ufficio delle dell’Agenzia delle Entrate. Se si fa riferimento alle domande inviate tramite posta elettronica certificata, è importante che queste vengano inoltrate dalla casella PEC della persona di fiducia. Inoltre è stata estesa anche la durata della delega la quale avrà una validità di 3 anni.

Per prendere visione e quindi per scaricare la dichiarazione dei redditi precompilata, sarà necessario effettuare l’accesso alla propria area riservata che si trova sul sito dell’Agenzia delle Entrate utilizzando un’identità digitale tra cui Spid, Cie o Cns. In linea di massima il 730 precompilato è indirizzata a tutti quei contribuenti che durante l’anno d’imposta precedente hanno ricevuto redditi di lavoro assimilati o dipendenti.

Quindi, a partire da oggi, sul sito dell’Agenzia delle Entrate sarà possibile prendere visione dei seguenti documenti: dichiarazione dei redditi precompilata riguardo all’anno di imposta precedente insieme alle informazioni inerenti alla dichiarazione 730 precompilata di cui l’Agenzia delle Entrate è a conoscenza.