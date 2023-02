Come eliminare l’odore di frittura in casa: in 5 minuti svanisce la puzza

L’odore di frittura in casa può essere fastidioso e persistente, ma ci sono degli stratagemmi che è possibile mettere in pratica per eliminarlo. Vediamoli di seguito.

Molto spesso, per disperdere l’odore di frittura, serve a poco far cambiare aria in casa poiché la puzza resta e persiste.

Odore di frittura: perché si crea

Nel periodo appena trascorso, in molte cucine si è prodotto un odore di frittura persistente. Ciò è dovuto alle varie preparazioni legate al carnevale come le chiacchiere, le frittelle ed altri dolci tipici del periodo.

Anche se si dispone di una cappa efficiente, per risucchiare gli odori, non sempre questa funziona con l’odore di frittura che è in grado di persistere ed insinuarsi ovunque in casa. Ecco dunque, che vengono in nostro aiuto alcuni stratagemmi che ci permetteranno di poter eliminare in pochissimi minuti, l’odore di frittura dalle nostre case. Perché alla fine, chi vuole privarsi delle preparazioni fritte che sono così gustose?

Come fare per eliminarlo

Il primo rimedio utile ad eliminare l’odore di frittura prevede l’utilizzo di acqua e limone. In una pentola dovrai mettere acqua e aggiungere il limone a fette. Lascia che l’acqua bolla per qualche tempo, in modo che il vapore di limone si diffonda nell’ambiente e aiuti a eliminare l’odore di frittura.

Gli agrumi in generale, vanno bene per questo tipo di rimedio. Oltre che nella pentola, potranno essere messi anche su una teglia da forno a 170 gradi, in modo che possano liberare il loro profumo.

Lo stesso si può fare con l’aceto mettendo sul fuoco un pentolino, come quello che si usa per scaldare il latte, con qualche cucchiaino di aceto di mele. Dopo essere stato portato a bollore, sprigionerà il suo odore che neutralizzerà la puzza di fritto. L’aceto rimasto nel pentolino non dovrà essere buttato via ma riutilizzato per le pulizie domestiche.

Se ad essere impregnati di odore di frittura sono i tessuti, un rimedio infallibile consiste nell’utilizzare il bicarbonato di sodio. Dovrà essere cosparso sul tessuto e lasciato agire per alcune ore. Soltanto dopo potrà essere rimosso sbattendo il tessuto o aspirandolo via.

Un altro rimedio naturale prevede di far bollire delle foglie di alloro in cucina, unitamente a qualche cucchiaino di bicarbonato. L’odore che si sprigionerà, andrà a sovrastare l’odore di frittura. L’infuso dovrà essere lasciato per qualche ora, libero di sprigionare il suo profumo.

Anche il sale grosso funge da anti odorante. Basta metterne qualche ciotolina, qui e la, nella propria cucina affinché possa assorbire i cattivi odori. Perché non provare anche gli oli essenziali? Messi, ad esempio, negli umidificatori, vicino i caloriferi, libereranno tutto il loro profumo. Attenzione perché bastano poche gocce.