Come eliminare la puzza di fritto dai vestiti: la soluzione è già in cucina

Come eliminare definitivamente la puzza di fritto dai vestiti? Ecco la soluzione efficace ed economica che è già presente in cucina.

Con le festività natalizie si dà libero sfogo alla propria arte culinaria e nel menù non può mancare il fritto. Sia che si tratti di patatine fritte che di pollo fritto, l’odore della frittura è fastidiosa e tende ad impregnarsi dappertutto, compresi i cappotti e le giacche. È inutile arieggiare l’ambiente circostante e spruzzare il deodorante per eliminare l’odore di fritto. C’è una soluzione efficace ed economica che consente di dire definitamente addio all’odore di fritto che si diffonde dalla cucina a tutta la casa quando si cuociono i cibi. Certamente seguire qualche buon trucchetto consente di tenere la propria abitazione pulita e senza odori sgradevoli.

Odore di fritto in casa: come prevenirlo?

Ci sono dei validi trucchetti che possiamo seguire e mettere in atto per prevenire la diffusione dell’odore di fritto in casa.

Pesce fritto, carne fritta, patatine fritte, ortaggi fritti e ogni altro cibo fritto emana un odore fastidioso, che si impregna nei tessuti dei vestiti e dei cappotti. È importante prevenire l’odore di cibo fritto mettendo in atto qualche trucchetto. In primis, è bene cambiare i filtri della cappa quando è necessario ed arieggiare la cucina durante la cottura. Ma non basta.

Anche il proteggere i capi di abbigliamento con l’utilizzo di un grembiulino può essere una valida soluzione per prevenire la formazione delle macchie di olio. Si tratta di una protezione efficace, ma non consente di evitare all’odore di fritto di impregnarsi sui vestiti e sui cappotti.

Come eliminare la puzza di fritto dai vestiti: ecco come lavarli

Se la puzza di fritto non è persistente è possibile arieggiare i vestiti ed i capi di abbigliamento senza doverli necessariamente lavare. Basta appendere gli abiti con un rametto di alloro o di rosmarino e lasciare arieggiare. Altro valido rimedio naturale e green che consente di dire addio all’odore di frittura sui vestiti è quello di metterli all’interno di un’asciugatrice con dei sacchettini di lavanda o di fiori d’arancio ed avviare il ciclo.

Tuttavia, l’odore di fritto può essere molto persistente. In questo caso lasciare arieggiare gli abiti non è la soluzione più efficace in assoluto. In questo caso, è necessario mettere i propri capi di abbigliamento impregnati di odore di fritto in una bacinella riempita con una soluzione di acqua, di bicarbonato di sodio e qualche goccia di aceto di vino. Si tratta di ingredienti che tutti quanto noi teniamo nella dispensa della propria cucina.

In alternativa, è possibile preparare un mix di sapone per i piatti, ammoniaca ed acqua ossigenata per dire addio all’odore di frittura sui capi di abbigliamento da mettere direttamente in lavatrice. Un mix ideale per i capi che non sono delicati.

Ecco i rimedi naturali, green ed economici per eliminare la puzza di fritto dai vestiti e dai cappotti.