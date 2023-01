Come eliminare la puzza di cimici sui vestiti: rivelato il segreto

Come si elimina la puzza di cimici sui vestiti? Con questo trucco rivelato dagli esperti sparisce tutto in pochi minuti.

Quando iniziano ad arrivare i primi freddi, le cimici arrivano numerose e infestano tutta la casa. Sono insetti che fanno parte della categoria degli innocui, ma possono comunque rappresentare una forma di disagio e fastidio.

Inoltre, se schiacciati inavvertitamente emettono un odore sgradevole che si impregna sui vestiti e sulle mani. Far sparire questo odore è difficilissimo e moltissime persone preferiscono buttare via i vestiti che hanno addosso.

C’è un rimedio che non conosce praticamente nessuno e aiuta ad eliminare subito la puzza di cimice dai vestiti. Scopriamolo insieme.

Tipologie di cimici

Le cimici non sono tutte uguali, anche se nella maggior parte dei casi sono innocue se verdi. Quella marrone è la cimice cinese ed una particolare tipologia che distrugge colture di riso e soia.

Quest’ultima negli ultimi anni è emigrata in Europa a causa del cambiamento delle temperature, devastando le coltivazioni e gli orti. Il suo è un nutrimento totale, anche se predilige mele – pere e pesche. Ma attenzione, non è come quella verde che troviamo in casa che gira disperata alla ricerca di una via di uscita.

Questa tipologia è completamente innocua e non ha intenzione di attaccare l’uomo o altri esseri viventi. Il suo scopo è solo uscire e trovare un posto per dormire o cibarsi, senza disturbare nessuno.

Perché la cimice rilascia un odore sgradevole?

La cimice attua un meccanismo di difesa e per farlo usa le sue ghiandole secretive. L’odore fastidioso che rilascia è unico nel suo genere e lo usa proprio per salvarsi la vita. Queste ghiandole producono una sostanza dall’odore nauseabondo sia per animali e sia per esseri umani, che si attivano in automatico quando si sente in trappola o minacciato.

La stessa cosa accade nel momento in cui viene schiacciato, rilasciando questa sostanza e questo odore che si impregna ai vestiti.

Puzza di cimice sui vestiti, come eliminarlo? L’ingrediente segreto

Se inavvertitamente è stata schiacciata una cimice e l’odore ha impregnato i vestiti, nessuna paura perché c’è un rimedio efficacissimo. L’istinto vuole che il vestito venga gettato in lavatrice, ma questo è l’unico rimedio da evitare perché il tessuto resterà puzzolente.

Stesso discorso se si lascia il capo in ammollo, non servirà a nulla e l’odore continuerà ad essere invasivo sui capi di vestiario. Nel momento in cui accade una cosa del genere, il rimedio secondo gli esperti è solo uno: alcol denaturato.

Salvare i vestiti dalla puzza rilasciata dalla cimice è possibile, basterà infatti prendere una spugnetta e gettarci sopra l’alcol denaturato. Ora si passa sulla zona interessata, mentre se non è un capo delicato si può anche mettere in ammollo nell’acqua e un bicchiere di questo alcol.

In entrambi i casi lasciare agire per un’ora e poi risciacquare, constatando che l’odore sarà completamente sparito. Per usare questo tipo di alcol si raccomanda assoluta attenzione, tenendolo lontano dai bambini – animali e dalle fonti di calore.