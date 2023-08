Come eliminare in maniera rapida e semplice tutto l’unto dai mobili della cucina

Sai che ci sono dei trucchi efficaci per eliminare in modo rapido e semplice l’unto e il grasso dai mobili della cucina? Ecco quali sono e come metterli in pratica!

I mobili della cucina sono sporchi di grasso e di unto e non sai come toglierlo? Come è risaputo, sono i mobili che si sporcano più facilmente e con molta frequenza, ma per fortuna esistono dei trucchi per pulirli alla perfezione. Ecco alcune soluzioni efficaci per rimuovere l’unto rapidamente dai mobili della cucina!

Bicarbonato di sodio

Il bicarbonato di sodio è uno dei trucchi più semplici per pulire rapidamente i mobili della cucina e liberarli dall’unto. Mescola del bicarbonato con un po’ d’acqua e quando ottiene una crema pastosa applicala sulle superfici piene di unto.

Fai agire il composto per 15 minuti e successivamente effettua un risciacquo con acqua calda abbondante. Questa soluzione rimuove unto e aloni velocemente e lascia le superfici, anche quelle in marmo, perfettamente pulite.

Sapone di Marsiglia e aceto

La combinazione fra sapone di Marsiglia e aceto bianco è fra le più efficaci per pulire i mobili della cucina pieni di grasso. Ecco come fare:

Prepara 1 L d’acqua calda;

Versa 30 grammi di sapone di Marsiglia in scaglie;

Aggiungi con un bicchiere di aceto bianco.

Mescola il composto e applicalo sui mobili unti come qualsiasi altro detergente con un panno in microfibra. Risciacqua e vedrai che le superfici brilleranno. L’unto si scioglie grazie all’aceto bianco e il sapone di Marsiglia lascia un odore molto gradevole. Puoi usare questa soluzione su mobili in laminato, in legno, sulle piastrelle, però evita di usarla sul marmo.

Eliminare grasso e unto dai mobili con l’alcol denaturato

Un composto creato con l’alcol denaturato è altrettanto efficace per rimuovere l’unto dai mobili della cucina. Ecco come creare una soluzione con questo ingrediente:

Versa 100 ml con 500 ml d’acqua;

Mescola la soluzione;

Passa sulle superfici e fai agire per 5-10 minuti;

Risciacqua con acqua abbondante.

L’azione potente dell’alcol denaturato rimuoverà tutto l’unto e toglierà anche le macchie di aloni.

Succo di limone, dal potere sgrassante: un alleato contro l’unto

Ottimo è anche il succo di limone per detergere a fondo le superfici della cucina, compresi i mobili. Per ottenere una soluzione efficace devi riscaldare 500 ml d’acqua e mettervi il succo di un limone. Mescola con cura e metti la soluzione in un flacone spray, poi vaporizza sulle superfici unte.

Fai agire la soluzione per qualche minuto poi risciacqua. L’azione del succo di limone rimuoverà tutto l’unto e il grasso che si trova sui mobili e lascerà anche un profumo gradevole. Non usare sul marmo questo rimedio.

Fondi di caffè per rimuovere l’unto

Se sui mobili della cucina vi sono delle macchie causate dall’unto allora puoi usare questo rimedio ai fondi di caffè. Ecco come prepararlo:

Prendi 2 fondi di caffè;

Sbriciolali con le mani;

Metti la polvere sulle macchie;

Lascia agire per circa 30 minuti;

Trascorso il tempo passa un panno e rimuovi i fondi di caffè.

Dopo aver eseguito questa operazione, prepara una soluzione con 30 ml di sapone di Marsiglia liquido e 500 ml d’acqua calda e applicane sopra un po’. Utilizzando entrambe le soluzioni avrai mobili liberi dal grasso e senza macchie. Evitare però di usare i fondi di caffè su legni pregiati perché lo sfregamento potrebbe rovinarli.

Come pulire le parti in metallo e liberarle dall’unto

Per pulire le parti in metallo delle cucina dove a volte si concentra anche l’unto ecco una soluzione efficace, che consente di avere cappa e maniglie pulitissime. Prendi una ciotola e metti dentro:

500 ml di acqua;

150ml di aceto bianco;

2 cucchiaini di bicarbonato di sodio.

Mescola la soluzione e immergi un panno per passarlo sulle parti in acciaio piene di grasso. Pulire delicatamente le maniglie e la cappa e poi risciacquare. Il grasso sarà eliminato e le superfici brilleranno!