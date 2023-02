Come cucire angoli perfetti in pochi minuti: salta fuori la tecnica insegnata dalle sarte

Ago e filo non sono facili da maneggiare per tutti, soprattutto se bisogna cucire gli angoli. Vediamo di seguito la tecnica usata dalle sarte.

Cucire da soli i propri capi per renderli migliori e in forma è una virtù ma non è sempre facile da mettere in pratica.

Cucire gli angoli

Non tutti sono in grado di cucire. Pieghe ai pantaloni, angoli, bottoni e chi più ne ha più ne metta di certo non si cuciono da soli. Eppure, può capitare a tutti di dover prendere ago e filo per cucire, all’ultimo secondo, una rifinitura del proprio look per non sembrare super sciatti.

Chi ha avuto la fortuna (o ce l’ha ancora) di avere nonne e mamme in grado di cucire ad occhi chiusi, potrà farsi spiegare facilmente le tecniche più veloci per cucire. Chi, invece, è alle prese con degli angoli da cucire, potrà seguire la tecnica rubata alle sarte che ti stiamo per spiegare di seguito.

Il trucco delle sarte

Per prima cosa, prendi le misure di ciò che dovrai andare a coprire e misura l’altezza dei lati con un righello. Ad esempio, un tavolo potrà essere di circa 8 centimetri di spessore. Con una matita, traccia dei punti per individuare gli 8 centimetri, nell’angolo in basso a sinistra del tuo fazzoletto di tessuto. Dopo aver preso i punti, traccia le righe con la matita. Otterrai un quadrato.

Con l’ausilio di forbici da tessuto, taglia il quadrato così ottenuto. A questo punto, piega i due bordi del quadrato rimasti sul tessuto e passali sotto alla macchina da cucire per unirli insieme, sia al dritto che al rovescio. Taglierai con le forbici il tessuto in eccesso. La distanza dal bordo dovrà essere di circa 0,5 centimetri.

Rifinirai il tessuto sotto la macchina da cucire, ripiegando gli angoli su se stessi di due volte mezzo centimetro. L’angolo è bell’e che creato.

Il quadratino ottenuto prima, dovrà essere cucito sotto la macchina a sua volta, ripiegandone le estremità e ottenendo un triangolino. Abbi cura di lasciare un buchino libero non cucito. Una volta ottenuto il triangolino, posizionalo sotto l’angolo ottenuto precedentemente con il tessuto e passa il tutto sotto la macchina. Il triangolino andrà nell’apice dell’angolo.

Un lato del triangolino cadrà su un lato dell’angolo e un lato sull’altro. In questo modo, il quadratino precedentemente ottenuto, farà da base per il tuo angolo. Questa tecnica servirà per cucire lenzuola, tovaglie, copridivani e così via. Si può applicare a tessuti che faranno da copertura per qualcosa con gli angoli appunto.

Una volta appresa questa tecnica, ti sarà molto semplice cucire anche gli angoli. Se non dovessi avere la macchina da cucire potrai sempre procedere a mano, mettendoci un po’ più di tempo.