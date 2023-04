Come cambia la classifica di Serie A dopo la sentenza per la Juventus

Dopo la sentenza di oggi del caso plusvalenze riguardante la Juventus, la classifica di Serie A cambia nuovamente: bianconeri in zona Champions.

La classifica di Seria A cambia ancora dopo la sospensione della penalizzazione ai danni della Juventus. Il collegio di Garanzia ha dunque accolto il ricorso del club torinese, anche se gli atti sono rinviati alla giustizia per un’ulteriore valutazione del caso plusvalenze. Al momento però, la penalizzazione è sospesa mentre si attende un altro processo.

Juventus terza in classifica: sospesa la penalizzazione

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha modificato la decisione della Corte d’Appello della Figc arrivato lo scorso gennaio. Insieme al ricorso per la penalizzazione, riguardante il caso plusvalenze, sono stati accolti anche gli appelli di Nedved, Garimberti e Vellano, respinti i ricorsi di Agnelli, Cherubin e Paratici.

La Juve al momento sorride: la penalità è sospesa. C’è chi parla di giustizia, c’è chi si indigna per un campionato “falsato” ormai.

Del resto Massimiliano Allegri, uno dei più fiduciosi fin da subito la notizia della penalizzazione, aveva sempre detto di puntare al secondo posto. E adesso la Juventus lo vede, e come; per giunta a discapito delle rivali milanesi.

Anche la Roma scivola di una posizione dopo la sentenza che di fatto ha ridato 15 punti ai bianconeri saliti improvvisamente al terzo posto. Sono 59 i punti sul campo conquistati da Vlahovic e compagni fino ad oggi.

La Lega ufficializza la nuova classifica

Il dibattito, oltre le aule dei tribunali intanto, si inasprisce. Come era stata forte la mazzata della penalizzazione da un punto di vista del regolare andamento del campionato – sia da un punto di vista psicologico che concreto – adesso l’effetto boomerang rischia di andare a discapito delle 4, adesso 5, squadre che si giocano l’ingresso in Champions League.

La lega di Serie A pochi minuti fa dopo la sentenza ha dunque ufficializzato la nuova classifica:

Napoli 75

Lazio 61

Juventus 59

Roma 56

Milan 53

Inter 51

Atalanta 49

Bologna 44

Fiorentina 42

Sassuolo 40

Udinese 39

Torino 39

Monza 38

Empoli 32

Salernitana 30

Lecce 28

Spezia 26

Verona 23

Cremonese 19

Samp 16

La Juve adesso affronterà i portoghesi dello Sporting in Europa League questa sera, e nel weekend il Napoli, con un altro spirito vista la buona notizia, mentre per le rivali i piani si complicano. La vecchia signora torna prepotentemente in lotta per il secondo posto e ha adesso l’occasione di blindare la qualificazione, con un + 6 sulla quinta ossia il Milan contro la quale dovrà giocare la gara di ritorno, lo scontro diretto, il prossimo 28 maggio alla penultima di campionato.