Chi è il principe Heinrich XIII di Reuss, arrestato prima che mettesse in atto un colpo di stato in Germania al Bundestag.

L’ufficio del pubblico ministero di Karlruhe ha affermato di aver smantellato una cellula che intendeva entrare nel Bundestag, la camera bassa del parlamento federale tedesco, con in braccio varie armi per rovesciare il regime. Venticinque persone sono state arrestate in tutto il Paese, appartenenti a un gruppo di estrema destra. Il principe Heinrich XIII di Reuss, discendente dei governanti dei principati di Reuss, in Turingia, è uno dei sospettati coinvolti nel fallito colpo di stato.

Fermato il tentato colpo di stato ideato da una cellula che aveva come obiettivo attaccare il Bundestag. Il 7 dicembre 2022 la Procura della Repubblica ha dichiarato di aver arrestato 25 persone appartenenti al movimento dei “Cittadini del Reich” (Reichsbürger) in tutta la Germania, tra cui anche il principe Heirich XIII di Reuss-Greiz.

German Prince Heinrich XIII Reuss of Greiz was arrested Wednesday morning along with at least 24 others suspected of planning a coup d'état in Germany

The action is ongoing and 3000 police officers have arrested people in Germany associated with a right-wing group pic.twitter.com/TCOFNZv7uk

— Oskar Aanmoen 🇳🇴 (@OAanmoen) December 7, 2022