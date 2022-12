Colpo di scena in famiglia reale inglese, sbattuti fuori da Palazzo: Re Carlo tremendo

Il 2022 non è stato un anno facile per la famiglia reale. La morte della Regina Elisabetta ha davvero scosso tutti. Dopo le rigide restrizioni per via della pandemia da Covid, queste dovevano essere le prime festività natalizie “normali”, ma non sarà affatto così.

A festeggiare insieme a Re Carlo e la regina consorte, Camilla Parker, saranno veramente poche persone. Ovviamente, William, Kate e i loro figli non mancheranno di certo. Però, poche ore fa, il sovrano ha preso una drastica decisione: scopriamo di cosa si tratta.

Re Carlo li ha sbattuti fuori da Buckingham Palace: tutti i dettagli

Natale è ritrovarsi finalmente con tutta la famiglia, ma per la Royal Family non sarà affatto così. Senza dubbio, non sarà più lo stesso senza la Regina Elisabetta. Ma si svolgeranno comunque i raduni a Sandringham, lo scambio dei doni il 24 e la mattina del 25 dicembre ci sarà la solita camminata verso la chiesa.

Purtroppo, saranno dei giorni difficili. Fa strano pensare che la sovrana non ci sia più. Ma non solo, anche due membri non saranno presenti. Stiamo parlando di Harry, Meghan e i loro due figli: Archie e Lilibet. Le tensioni tra loro e la famiglia reale sono aumentate sempre di più. Proprio per questo, è stato deciso che i duchi di Sussex saranno lontani da Buckingham Palace: scopriamo di più.

Harry e Meghan sbattuti fuori da Buckingham Palace

Pochi giorni fa, è uscita la nuova docu-serie Harry & Meghan. I duchi di Sussex hanno rivelato che durante la loro permanenza nel Regno Unito, hanno vissuto dei momenti veramente terribili. Insomma, hanno lanciato delle nuove accuse sulla Royal Family, per questo motivo, non parteciperanno alle feste di Natale a Buckingham Palace, probabilmente non sono stati nemmeno invitati.

Ma prima di questa bomba scagliata sulla famiglia reale, Re Carlo aveva espresso il suo desiderio di rivedere Harry e Meghan. Sicuramente, dopo l’uscita della docu serie, non sarà facile riunire l’intera famiglia nuovamente. I rapporti, tra Carlo e suo figlio minore, sono sempre più gelidi. Stessa cosa con William e Kate Middleton.

Insomma, i duchi si Sussex sono soli contro tutta la Royal Family. Alcuni voci vicino al Palazzo Reale, credono che non ci sarà mai più la possibilità di fare pace o di tornare uniti come una volta. La situazione si fa sempre più complicata ed ora, dopo il documentario su Netflix sarà veramente difficile lasciare tutte le tensioni e le discussioni alle spalle.