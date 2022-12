Colpo di scena in casa reale inglese, ha lasciato l’incarico: arriva il comunicato

Casa reale inglese, arriva un nuovo colpo di scena che lascia tutti interdetti. Ecco chi ha deciso di rinunciare al suo incarico. Arriva il comunicato ufficiale che spazza via ogni dubbio.

Continuano i problemi nella casa reale più chiacchierata del mondo, quella britannica. L’ultima notizia ha davvero dell’incredibile. Ecco chi ha deciso di dimettersi dal suo incarico. Tutto sta andando a rotoli.

Colpo di scena in casa reale inglese

Il casato reale più famoso del mondo, quello britannico, continua ancora a regalare colpi di scena incredibili. Il mondo, non soltanto i sudditi britannici, sono ormai abituati: ogni giorno ce n’è una nuova.

Gli inglesi sono soliti dire “A new day has come”, cioè “Un nuovo giorno è iniziato” e ogni volta che l’alba sorge, i britannici sanno già che delle novità curiose, allettanti o drammatiche arriveranno da Buckingham Palace o dall’America.

Siete anche voi al corrente dell’ultima news scoppiettante che ha lasciato il Regno Unito, e non solo, senza parole? Arriva il comunicato ufficiale che conferma tutto e che spazza via ogni dubbio.

Qualcuno ha deciso di lasciare il suo incarico e di dimettersi. La situazione è davvero delicata, tutto sta andando a rotoli e gestire ogni cosa sta diventando più difficile del previsto. Ecco che cosa è successo e chi ha deciso di lasciarsi tutto alle spalle.

Arriva il comunicato: ecco chi si è dimesso

Un nuovo colpo di scena per la casa reale inglese. A stupire tutti sono ancora una volta i semi reali, Harry e Meghan. I Duchi del Sussex, che conservano questo titolo, probabilmente ancora per poco, stanno facendo chiacchierare tutto il mondo per il documentario da loro prodotto per Netflix e che per l’appunto porta il loro nome “Harry e Meghan”.

Solo qualche ora fa, la famosa piattaforma ha mandato in onda anche la seconda parte del documentario che continua a svelare ulteriori segreti e dettagli della Royal Family britannica.

Ebbene proprio loro, Harry e Meghan, si ritrovano oggi nell’occhio del ciclone non solo per questo documentario che sta dando scalpore e per il libro del Principe in uscita il prossimo 10 gennaio ma anche per un’altra notizia: Mandana Dayani, presidente di Archewell, si è dimessa.

La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno. Archewell è la fondazione messa in piedi da Harry e Meghan e che fino ad ora è stata gestita per l’appunto da Dayani. Come ha riferito il Daily Mail, la donna, 40 anni, che ha lavorato per la fondazione per 18 mesi occupandosi di ogni aspetto, ha rassegnato le dimissioni.

L’attivista iraniana era tra l’altro la consigliera fidata del Duca e della Duchessa di Sussex e la sua rinuncia all’incarico arriva, guardate un po’ il caso, pochi giorni prima dell’uscita del documentario di Harry e Meghan, anche se la notizia è stata diffusa solo da poco.

Come ha fatto sapere il portavoce dei due semi-reali, con le dimissioni di Mandana Dayani, sarà la coppia dei duchi del Sussex a prendere in carico la gestione della fondazione e il controllo della compagnia.

Eppure c’è qualcosa che non quadra. Gli esperti reali non sono convinti che l’attivista iraniana, ex presidentessa della Archewell, abbia riassegnato volontariamente le sue dimissioni. Molti credono che sia stata indotta a rinunciare al suo incarico.

Dal 2018, ben 13 persone hanno abbandonato lo staff di Harry e Meghan. A inizio 2022, per esempio, Toya Holness, addetta stampa di Archewell, ha abbandonato il suo incarico così come Catherine St-Laurent, capo staff della fondazione, ha rinunciato al suo incarico lo scorso marzo.

Troppe stranezze per sembrare coincidenze. Qualche ora fa, la nuova addetta stampa dei Duchi del Sussex, Ashley Hansen, ha rilasciato delle dichiarazioni importanti. La donna ha affermato che nessun sostituto arriverà al posto dell’attivista ed ex presidentessa: saranno solo Harry e Meghan, ora, a capo della compagnia.