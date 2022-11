Colpo di scena a UeD, Ida ha abbandonato lo studio con lui: scendono i petali

Nuove indiscrezioni arrivano sul dating show più amato della televisione UeD: Ida Platano sembra aver finalmente trovato l’amore.

Stando alle ultime indiscrezioni di UeD, la dama bresciana Ida Platano, storica nel parterre femminile, avrebbe lasciato gli studi in compagnia di un cavaliere.

I problemi di cuore di Ida Platano

A UeD ci sono presenze nel parterre sia femminile che maschile che hanno fatto la storia del programma. Tra queste spicca la figura di Ida Platano che a UeD è stata una presenza altalenante per diversi anni. Impossibile, per i fan del programma, non ricordare la storia d’amore con Riccardo, i ritorni di fiamma e persino i litigi in studio.

Dopo la storia con Riccardo, Ida ha deciso di tornare ad occupare una poltrona fissa a UeD. Sin dalla scorsa edizione del programma, però, sembrerebbe essere stata parecchio sfortunata in quanto a relazioni. A inizio stagione scorsa, sembrava essere molto presa da Marcello che, però, si era rivelato un buco nell’acqua. Il cavaliere, infatti, poco dopo aver troncato con lei, pur avendo avuto una relazione intima con la dama, aveva deciso di lasciare il programma perché aveva trovato fuori l’anima gemella.

Poi, fu la volta di Diego. Per loro scesero addirittura i petali ma lui non si sentiva abbastanza preso e, pochi minuti dopo aver detto sì alla Platano aveva deciso di fare dietro front. Sul finire della scorsa edizione di UeD, poi, arrivò Alessandro, ragazzo salernitano di quasi 40 anni che si era detto sin da subito pronto ad infiammare il cuore della parrucchiera bresciana. Così non fu in quanto il ragazzo aveva dichiarato di non sentirsi pronto ad una relazione impegnativa. Ida, infatti, vivendo a Brescia e avendo un figlio, non era assolutamente propensa ad una relazione a distanza.

Con chi ha lasciato lo studio

Alessandro, all’inizio della stagione attuale di UeD ha iniziato a corteggiare Roberta, storica nemica di Ida. Con lei è uscito e le ha regalato persino 100 rose rosse. La dama si era detta prontissima ad abbandonare gli studi di UeD quando una domanda di Maria De Filippi fatta al ragazzo, l’ha fatto vacillare. A quel punto, Alessandro ha fatto una confessione: ama ancora Ida Platano.

Oggi, 4 novembre, è avvenuta la registrazione del programma e le ultime indiscrezioni su cosa è accaduto sono state pubblicate sulla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover.

Benché nella puntata andata in onda oggi, Alessandro Vicinanza si era detto pronto ad abbandonare la trasmissione perché Ida non ricambiava i suoi stessi sentimenti, oggi per loro sembrerebbe essersi scritto un nuovo capitolo: quello dell’inizio della loro storia d’amore fuori dal programma.

Per loro, in studio, sotto gli occhi basiti di tutti i presenti, sono scesi i petali di rosa classici che sugellano l’inizio di una nuova storia d’amore. Staremo a vedere se Alessandro da Salerno, dove ha detto di avere la sua attività di famiglia da portare avanti, sia pronto a trasferirsi a Brescia da Ida. Lì lei vive con il figlio e ha la sua avviata attività di parrucchiera. Che dire, se son rose fioriranno.