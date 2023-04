Colomba pasquale al supermercato, sai chi la produce? La risposta inaspettata

Colomba pasquale al supermercato: hai idea di chi la produce? Ecco la risposta che nessuno si aspettava. Sicuramente anche tu, come tanti italiani, rimarrai a bocca aperta nello scoprire chi la realizza e la porta sugli scaffali dei nostri supermercati.

Supermercati e prodotti privati: ecco come funziona la produzione di alimenti senza marchio

Tutti ci ritroviamo quotidianamente a fare la spesa al supermercato. Che siano piccoli esercizi commerciali privati o grandi catene di distribuzione alimentari, poco importa. Sicuramente ciò che avrai notato anche tu, è che sugli scaffali sono presenti tanti prodotti di note marche quanto prodotti senza marchio o con un brand privato che magari non hai mai sentito in vita tua.

Questo succede per tutti gli alimenti, soprattutto per i prodotti dolciari. Prendiamo per esempio in considerazione la colomba pasquale. Ci stiamo avvicinando al periodo preferito di grandi e piccini, quello in cui si acquistano, si regalano e si ricevono non solo uova ma anche le colombe, simbolo per eccellenza di questa festività.

Anche tu avrai notato che al supermercato, accanto all’esposizione di prodotti famosi delle marche più conosciute come Ferrero, Perugina e Bauli, ci sono anche prodotti con marchi che richiamano il nome del supermercato. Ebbene, ti sei mai chiesto chi le produce? Svelato finalmente il segreto.

Tra le catene di supermercati degne di menzione dobbiamo necessariamente citare il supermercato Conad. Qui potrai acquistare, per esempio, la classica “Colomba sapori e dintorni”. Ma chi è che la produce?

Se leggiamo bene l’etichetta, scopriamo che l’azienda produttrice è la Vergani, un laboratorio che si trova a Milano e che si occupa della produzione di prodotti dolciari quali colombe pasquali ma anche panettoni e biscotti per la prima colazione.

Passiamo poi alla Pam. Se ti rechi in questo supermercato, noterai tra gli scaffali, accanto alle colombe pasquali dei grandi marchi, sia quelle tradizionali sia quelle senza canditi che quelle classiche senza marca famosa ma prodotte da un’azienda dolciaria molto famosa ovvero la Balocco.

Quindi, molti degli alimenti anche per la prima colazione che puoi trovare presso questo supermercato, vengono realizzati per la Pam da Balocco. Stesso discorso per le colombe tradizionali e senza canditi della Coop che sono realizzate dall’azienda Maina.

Passiamo ora alla catena di supermercati Carrefour. Anche in questo caso troverai sugli scaffali le colombe pasquali di ogni genere: tradizionali, farcite o senza canditi. Chi è l’azienda che si occupa di rifornire i prodotti dolciari? La stessa della Pam ovvero la Balocco.

Differenze tra colombe pasquali con marca e senza marca

Ti starai allora chiedendo: qual è la differenza tra la colomba pasquale che riporta sul cartone il logo delle aziende famose e quella che invece viene portata ai discount e ai supermercati, senza marca famosa?

Si tratta dei medesimi prodotti? A quanto pare no. Gli esperti del settore ritengono infatti che i prodotti, in questo caso la colomba pasquale, con cui vengono riforniti gli scaffali delle catene di supermercati più popolari o dei discount, sono diversi da un punto di vista qualitativo.

Anche gli ingredienti possono variare, così come le ricette per realizzarli. Ciò che fa la differenza non è però soltanto la loro produzione ma anche il prezzo. Per queste ragioni che abbiamo appena citato, ti ritroverai a poter acquistare questi prodotti dolciari ad un prezzo di gran lunga inferiore rispetto a quelle dei grandi marchi.