Col trucco dell’asciugamano pulisci casa in 5 minuti: lo usano le imprese di pulizia

Dare nuova vita ad un oggetto vecchio di casa è possibile, ecco il trucco dell’asciugamano per pulire casa in 5 minuti.

Gli asciugamani vecchi sono spesso considerati un fastidio e qualcosa da gettare via, ma non c’è nulla di più sbagliato. Questi oggetti infatti possono essere utilizzati in molti modi diversi in casa, soprattutto per la pulizia. Ecco 6 modi che non ti aspetteresti per pulire la casa con un asciugamano vecchio.

Perché è utile conoscere il trucco dell’asciugamano

Prima di iniziare: perché è così utile conoscere dei trucchi per riutilizzare i vecchi asciugamani invece di gettarli via? Per diverse ragioni. In primo luogo, sapere che si possono impiegare questi oggetti in modo utile, per pulire la casa, riduce gli sprechi e l‘impatto ambientale. Infatti, permette di evitare di gettare via qualcosa che ancora può essere utilizzato.

Inoltre, l’utilizzo di asciugamani vecchi per la pulizia riduce i costi di acquisto di prodotti specifici per la pulizia, essendo già disponibili in casa. Infine, gli asciugamani vecchi possono essere utilizzati per pulire superfici delicate o sensibili, senza graffiarle o danneggiarle, grazie alla loro morbidezza.

Pulire macchie e argenteria con il trucco dell’asciugamano

Un primo utile impiego dei vecchi asciugamani consiste nel creare una spugna per rimuovere le macchie. Quando su qualsiasi superficie sono presenti delle macchie, anche ostinate, un asciugamano vecchio può essere utilizzato come spugna.

Basta bagnare l’asciugamano, strizzarlo e avvolgerlo su una saponetta. Dopodiché, passare l’asciugamano sulla macchia e strofinare delicatamente per rimuoverla, e addio macchia!

Ma non è tutto: un asciugamano vecchio è un utile alleato anche nella pulizia dell’argenteria ossidata. Come sappiamo, le superfici dell’argenteria possono diventare opache e ossidate nel tempo. Per pulirle, basta bagnare un asciugamano vecchio, strizzarlo e passarci sopra del sapone di Marsiglia e bicarbonato.

Fatto questo, posizioniamo su una metà della superficie dell’asciugamano l’argenteria da pulire. Copriamo con l’altra metà del tessuto e lasciamo riposare per 4 ore. Trascorso questo tempo, strofiniamo l’argenteria per rimuovere eventuali residui e sciacquiamo con acqua corrente.

Rimuovere il calcare e pulire la lavatrice

I vecchi asciugamani sono degli utili alleati anche nel rimuovere il calcare dalla lavatrice. L’accumulo di calcare all’interno della lavatrice può causare odori sgradevoli e ridurre l’efficacia del lavaggio.

Per rimuovere il calcare, basta tagliare piccoli pezzi dell’asciugamano vecchio e immergerli nell’aceto. Disponiamo i pezzi di tessuto sulle incrostazioni di calcare all’interno della lavatrice, poi lasciamo agire per 2 ore. Infine, strofiniamo gli eventuali residui con l’asciugamano, e il calcare sarà scomparso.

Ma un asciugamano usato e vecchio ha molto da dare anche nei lavaggi a vuoto, per migliorare la pulizia della lavatrice. L’uso di un panno vecchio durante i lavaggi a vuoto, infatti, renderà questo processo più efficace.

Per ottenere questo risultato, basta immergere l’asciugamano in aceto, succo di limone o acqua ossigenata. Poi, inseriamolo nella lavatrice e facciamo partire il lavaggio: oltre a pulire, renderà la lavatrice disinfettata e profumata.

Un vecchio asciugamano per profumare e asciugare il bucato

Ultimi, ma non per importanza, vediamo altri due modi in cui gli asciugamani vecchi possono essere utili per la pulizia quotidiana in casa. In particolare, stavolta parliamo del bucato.

I vecchi asciugamani, infatti, possono essere utilizzati per profumare il bucato. Basta inumidirli leggermente, passarci sopra del sapone di Marsiglia e, dopo aver caricato la lavatrice con i panni da lavare, inserire anche l’asciugamano vecchio. Renderà i tessuti profumatissimi.

Infine, il trucco che non ti aspetteresti: puoi usare degli asciugamani usati per asciugare i maglioni. Dopo averli lavati, basta tamponare delicatamente i maglioni con l’asciugamano, per rimuovere l’acqua in eccesso e farli asciugare meglio e in tempi più brevi.