Codice della strada, stanno controllando tutti: 1700€ di multa a chi non l’ha fatto

Quello che devi sapere sul codice della strada. Controlli per tutti e 1700 euro di multa a chi non l’ha fatto. Ecco di cosa stiamo parlando.

Allerta per la categoria degli automobilisti, per via delle revisioni che si dovranno ripetere. Argomentazione spinosa quella riguardante il settore pneumatici, con sanzioni molto care! È quindi di fondamentale importanza regolarsi basandosi sulle prescrizioni presenti sul libretto di circolazione, per evitare di compromettere non soltanto l’aspetto relativo alla sicurezza, ma pure quello economico.

I passaggi da fare per evitare le multe

Quando si circola con la propria auto sicuramente bisogna tener in conto che in gioco c’è la nostra vita e quella degli altri. Ecco che in tal senso bisogna anche prendersi cura della propria auto e di alcune regole.

Un automobilista attento e scrupoloso è perfettamente a conoscenza di quanto sia essenziale la manutenzione della propria automobile. In modo da averla sempre ben funzionante, così da circolare con sicurezza per le strade.

Ciò sta a significare che, oltre a tenerla in forma esemplare, bisogna anche attenersi alle tecniche trascritte sul libretto di circolazione.

Soprattutto è importante rispettare l’obbligo inerente l’adeguamento della misura degli pneumatici alle disposizioni date dal costruttore.

Questo è certamente un particolare che non si deve assolutamente sottovalutare.

Si tratta di aspetti di estrema rilevanza, considerando che gli pneumatici costituiscono il punto di contatto tra la vettura e la strada. Conseguentemente sono fondamentali per poter contare su un’adeguata sicurezza, per chi si trova a bordo dell’automobile.

Pertanto la misura degli pneumatici è strettamente associata a una buona stabilità dell’autovettura, nonché alla precisione della manovra.

Quindi una misura errata e non adatta alla tipologia di auto, può causare la perdita del controllo dell’automobile.

In più il veicolo si rovina con più rapidità, tenendo presente che gli pneumatici con dimensioni non idonee, potrebbero andare a provocare un particolare consumo delle parti correlate alla sospensione. Oltre a quelle riguardanti sia i freni che gli ammortizzatori, andando conseguentemente a ridurre la loro durata e incrementando il pericolo di incidenti.

Cosa può accadere se non si rispettano le prescrizioni del libretto

Tra l’altro se si vanno a montare degli pneumatici non adeguati al modello di automobile, si può andare incontro a determinate sanzioni fino a non poter assicurare la vettura.

In aggiunta, gli pneumatici di dimensioni sbagliate potrebbero non disporre della garanzia del produttore. Cosa sta a significare? Il conducente in questo caso è responsabile di eventuali problematiche o di danni nei confronti di terzi.

Per non parlare del fatto che le dimensioni non corrette degli pneumatici possono causare un consumo maggiore di carburante, rispetto a una vettura che ha gli pneumatici giusti.

Questo accade perché, in tal caso, il motore deve effettuare un lavoro superiore per fare la medesima distanza. Oltre a ridurre il rendimento del motore, in presenza di pneumatici più pesanti o meno aeordinamici, rispetto a quelli segnalati sul libretto.

Il Codice della strada prevede delle precise multe, da applicare su coloro che non seguono ciò che è segnalato sul libretto.

Difatti gli articoli 72 e 77 prevedono il ritiro della carta di circolazione, aggiunto all’obbligo di svolgimento del collaudo dell’automobile. Quest’ultimo si deve attuare al Dipartimento trasporti terrestri, per quei guidatori che circolano con pneumatici di formati differenti da quelli specificati dal costruttore.

Poi ci sono delle sanzioni che possono risultare anche molto salate, visto che si tratta di multe che possono giungere fino alla cifra di 1.693 euro, quando l’automobilista ha volontariamente deciso di non attenersi alle indicazioni.

Si tratta dunque di un costo che potrebbe essere pure più alto, rispetto a quello degli pneumatici.

È importante sottolineare che non sono previste deroghe da parte del Codice della strada. Però in alcune circostanze c’è la possibilità di poter montare degli pneumatici diversi da quelli segnati sul libretto di circolazione. Difatti se per esempio una casa automobilistica ha fatto l’omologazione di una differente misura di pneumatici successivamente all’immatricolazione della vettura, basterà fare l’aggiornamento del libretto di circolazione.

Il concetto di sicurezza: un concetto da tener bene a mente

Insomma sulla base di quello che è stato detto sin’ora, bisogna sicuramente essere coscienziosi e conoscere quella che è l’importanza di saper prendersi cura della propria vettura al fine di circolare senza alcun problema.

Come abbiamo visto ciò vuol dire che bisogna occuparsi della manutenzione della propria auto e tener conto di ciò che è riportato sul proprio libretto.

Soprattutto se si parla dei nostri pneumatici e del rispetto della misura che appunto troviamo nel nostro libretto.

Questo abbiamo spiegato che è importante perchè gli pneumatici non fanno altro che rappresentare quel punto in cui strada e auto si incontrano: da qui deriva l’importanza di prendere in considerazione questo dettaglio per essere più sicuri quando siamo a bordo della nostra auto.

Per noi stessi e per gli altri. Questo significa anche assicurarci una certa stabilità. La loro misura è quindi indice di sicurezza e precisione.

Avere degli pneumatici di dimensioni non corrette significa anche consumare in modo spropositato parti della sospensione e non solo. Si possono avere delle ripercussioni anche a livello dei freni. E questo a sua volta può provocare degli incidenti.

Ecco che torna il concetto di sicurezza a tutti i livelli.

Ricordiamo inoltre che è prevista una multa ben salata e di circa 1700 euro se non ci si attiene alle condizioni dette poc’anzi.

Ecco che rispettare il codice della strada significa risparmiare in tutti i sensi.