Codice della strada, raffica di multe ai ciclisti: 168€ di multa se non lo sai

Il Codice della Strada ha delle regole ben precise e questo vale anche per i ciclisti. Ecco le multe da 168€.

Tutti i mezzi che circolano in una strada che sia urbana o extraurbana devono rispettare il Codice della Strada che prevede delle norme e delle leggi da rispettare al fine di garantire un’ottima circolazione.

Queste regole ci vengono impartite a scuola guida, durante il periodo teorico, ma a volte non vengono rispettate in particolar modo da coloro che guidano un mezzo non a motore e che non hanno la patente.

Codice della Strada: la multa salatissima ai ciclisti

Infatti, per poter immettersi su strada con un mezzo come una bicicletta o un monopattino non serve avere una patente di guida anche se in molti pensano che debba esserci in quanto a volte i guidatori di questi mezzi sono spericolati.

Molte volte, infatti, ci vediamo sfrecciare davanti biciclette e monopattini, con questi ultimi che sono diventati molto pericolosi e secondo una stima molti incidenti degli ultimi anni sono nati a seguito di questi mezzi.

Il Codice della Strada ha delle regole molto ferree per quanto riguarda gli automobilisti e prevede delle multe salatissime se non si rispettano alcune norme specie di limiti di velocità e controlli alla propria auto.

Alcuni pensano che senza mezzo o con dei mezzi non a motore, possiamo evitare di avere delle multe, ma questo non è affatto vero, in quanto ci sono stati degli episodi dove anche i pedoni sono stati multati.

Questo è accaduto quando non hanno rispettato la segnaletica luminosa e si sono addentrati in una strada attraversando col semaforo rosso e sono stati beccati dalle Forze dell’Ordine che li hanno multati.

Le regole impartite

Ma anche i ciclisti devono stare ben attenti alla segnaletica e rispettarla e non immettersi nelle strade se c’è il divieto di attraversamento in bici o un semaforo rosso, in quanto ci sono ad oggi in molte città, semafori adatti alla circolazione di questo mezzo.

Inoltre, se si percorre una strada extraurbana con la bici, il limite di velocità è di 90km e in città invece il limite è del 50 e solo in alcuni casi particolari si può avere una tolleranza di 60.

Se il superamento del limite è di poco e si viene fermati dagli agenti si può incorrere in una multa che si aggira intorno ai 40 euro ma questa va a maggiorarsi a seconda della pericolosità e della soglie del limite raggiunto.

Così, ci si può trovare anche a pagare multe di 168€ ma potrebbero ammontare a 2000€ o anche il doppio se su una strada urbana si supera un limite di 60km in quanto potrebbe essere dannoso per i pedoni e gli altri mezzi.

Inoltre, i ciclisti devono rispettare il senso di marcia e non fare, come spesso accade, di testa loro e pedalare in senso antiorario perché potrebbero costituire un pericolo per loro e per altri conducenti, oltre che essere elemento di distrazione.

Pertanto, è sempre meglio stare attenti a come ci immettiamo in strada anche quando siamo in possesso di una bici.