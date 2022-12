Codice della strada, occhio all’obbligo di Natale: ti fanno 1682 euro di multa

Il Codice della Strada obbliga un determinato uso per il periodo Natalizio di un elemento e l’errato utilizzo potrebbe far scattare una multa di 1682 euro. Ecco come evitarla.

Il Natale è alle porte e in tutte le città del mondo sono presenti decorazioni che ci fanno capire in che periodo dell’anno siamo e anche nelle nostre case sono presenti abbellimenti per rendere gioiose queste feste.

Uno degli addobbi più simbolici è l’albero di Natale che secondo la tradizione, deve essere addobbato con delle palline e delle luci affinché si possa godere di tutto ciò il giorno di Natale.

Codice della Strada: le regole per il trasporto dell’Albero di Natale

Molto spesso, acquistiamo degli alberi di Natale di plastica, che vengono montanti e danno la forma dell’abete ma alcuni di noi, tendono a prendere un vero e proprio abete per poi sistemarlo in casa.

Questo accade in maniera quasi del tutto naturale in America, dove è quasi impensabile che si possa addobbare un albero di Natale fino e quindi ci sono degli appositi negozi che danno la possibilità di affittare o acquistare un abete.

Ma anche quelli in plastica, possono essere venduti già montati e in entrambi i casi bisogna fare molta attenzione al suo trasporto, perché questo potrebbe essere un problema per via di alcune regole stabilite dal Codice della Strada.

Cosa dice il regolamento

Secondo l’articolo 61, tutti i carichi sui veicoli non possono sporgere in modo anteriore diversamente in modo posteriore è possibile fino a tre centimetri rispetto alla lunghezza dell’auto.

Ai lati, quindi a destra e a sinistra, il limite tollerabile è di 30 centimetri di distanza rispetto alle luci posteriori e anteriori e il nostro Albero di Natale non deve superare i limiti previsti dal Codice della Strada.

Pertanto, l’ingombro non deve essere superiore di 2.5 metri di larghezza, 4.5 metri di altezza e 7.5 metri di lunghezza, superati questi limiti scatta una pesante multa da dover pagare.

Per questo motivo, qualora si deve caricare in macchina un Albero di Natale, è consigliabile abbassare i sedili posteriori e cercare di capire se può essere inserito all’interno della nostra auto.

Bisogna stare attenti, però, a far in modo che la presenza dell’abete non ci limiti la visuale durante la guida e che non ci reca fastidio durante i nostri movimenti e che non sporga di più di quanto previsto.

Nel caso ci sia bisogno di tenere il portabagagli aperto, questo deve essere legato e ben saldo e oltre a non offuscare la targa deve essere apposta la targhetta di carico sporgente sul veicolo.

L’Albero di Natale, se non presente nel cartone, deve essere sigillato e non deve creare problemi di visibilità al conducente e agli altri automobilisti e i rami devono essere bloccati affinché il vento non li sollevi.

La trasgressione di queste regole potrebbe portare una sanzione che parte da un minimo di 419 euro fino ad un massimo di 1.682 euro a seconda della problematica che l’Albero di Natale può dare alla guida.

Di conseguenza, è sempre meglio accertarsi che il trasporto del nostro addobbo Natalizio sia sicuro e che non ci faccia rischiare di pagare una multa salatissima specie sotto il periodo delle feste.